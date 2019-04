'Žalgiris' smagā cīņā uzvar spēcīgo 'Fenerbahce' un panāk neizšķirtu ceturtdaļfināla sērijā

Lietuvas basketbola flagmanis Kauņas "Žalgiris" ceturtdien ULEB Eirolīgas izslēgšanas turnīra ceturtdaļfināla otrajā mačā viesos ar rezultātu 82:80 (20:21, 26:18, 27:19, 9:22) pieveica spēcīgo Turcijas komandu Stambulas "Fenerbahce Beko".

Sērijā līdz trim uzvarām rezultāts tādējādi kļuvis neizšķirts 1-1.

"Žalgiris" sastāvā lielisku maču aizvadīja Edgars Ulanovs, kurš iemeta 20 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, kamēr "Fenerbahce Beko" rindās ar 17 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Luidži Datome.

Lielāko daļu spēles "Žalgiris" aizvadīja ļoti sekmīgi, turklāt trešajā ceturtdaļā Lietuvas flagmaņa pārsvars vairākas reizes sasniedza pat 17 punktus. Noslēdzošās desmit pamatlaika minūtes sākās ar 73:58 par labu Kauņas vienībai, tomēr pēdējā ceturtdaļā "Fenerbahce Beko" aizsardzībā spēlēja krietni agresīvāk un aktīvāk, turklāt brīžiem "Žalgiris" komandas spēle izskatījās pajukusi.

Tas Stambulas vienībai ļāva pakāpeniski atspēlēties, un 39 sekundes pirms pamatlaika beigām Datome panāca neizšķirtu 80:80. Jau nākamajā uzbrukumā Ulanovs ar divu punktu gājienu atjaunoja "Žalgiris" komandas vadību, turklāt tā tika arī nosargāta, Kauņas vienībai beigās svinot grūtu uzvaru.

Tikmēr otrā ceturtdienas mačā negaidītu zaudējumu piedzīvoja Krievijas flagmanis Maskavas CSKA, kas savā laukumā ar rezultātu 68:78 (18:27, 19:15, 15:24, 16:12) piekāpās Spānijas klubam Vitorijas "Kirolbet Baskonia", vadībā pamanoties izvirzīties tikai pašā spēles sākumā.

Sērijā tādējādi rezultāts kļuvis neizšķirts 1-1.

Spānijas komandas sastāvā lielisku sniegumu demonstrēja Vensāns Puarjē, kurš izcēlās ar 14 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām.

Tikmēr CSKA komandu no zaudējuma neglāba Korija Higinsa 15 punkti.

Šosezon dažos "Kirolbet Baskonia" komandas Eirolīgas mačos pieteikumā bijis arī Latvijas basketbolists Artūrs Kurucs.

Nākamie divi sērijas mači jau notiks Vitorijā.

Savukārt pārējās divās ceturtdaļfināla sērijas Rolanda Šmita pārstāvētā Barselonas "Lassa" no Spānijas ar 0-1 ir iedzinējos pret Turcijas klubu Stambulas "Anadolu Efes", kamēr čempione Madrides "Real" no Spānijas ar 1-0 ir priekšā pret Atēnu "Panathinaikos Opap" no Grieķijas.

Ceturtdaļfināla sēriju uzvarētājas iekļūs finālčetrinieka turnīrā, kas no 17. līdz 19.maijam notiks Vitorijā.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni kļuva Madrides "Real" no Spānijas, kas finālā ar 85:80 uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet trešo vietu izcīnīja Lietuvas basketbola grands Kauņas "Žalgiris".