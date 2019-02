Zībarts: ar lielu darbu mēs varam pārspēt arī spēcīgākās pretinieces

Latvijas čempionvienība sieviešu basketbolā "TTT Rīga" ar lielu darbu var pārspēt spēcīgākās pretinieces, uzsver rīdzinieču galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

"TTT Rīga" trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas pamatturnīra pēdējās - četrpadsmitās - kārtas mačā savā laukumā ar rezultātu 71:79 (27:30, 11:18, 18:19, 15:12) piekāpās šī turnīra vicečempionei Šopronas "Uniqa" no Ungārijas.

Zaudējot trešdienas mačā, rīdzinieces B grupā ieņēma ceturto vietu un ceturtdaļfinālā tiksies ar Eirolīgas čempioni Jekaterinburgas UGMK no Krievijas. Ceturtdaļfinālā komandas sacentīsies sērijā līdz divām uzvarām, turklāt augstāk izsētā komanda iegūst tiesības pirmo un, ja nepieciešams, trešo spēli aizvadīt savā laukumā.

"Sanāca divi dažādi puslaiki. Otrajā ar savu aizsardzību piespiedām samazināt pretinieku tempu, taču trīspunktnieki neļāva spēlē līdz galam pārņemt iniciatīvu . Mēs cīnījāmies līdz pašām beigām, realizējot soda metienus, bet galotne varēja būt vēl interesantāka. Komanda bija uzņēmusi spēles ritmu, un atbalsts no zāles tikai palīdzēja. Domas par spēles likmi traucēja realizēt brīvos, kā arī soda metienus. Spēles plānā bija mērķis uzbrukt centra spēlētājām, taču bija jābūt drošsirdīgākām un jāuzbrūk ar lielāku sparu," pēcspēles preses konferencē teica Zībarts.

"TTT Rīga" basketbolistes spēcīgā konkurencē 14 mačos izcīnīja astoņas uzvaras, kas B apakšgrupā deva ceturto vietu. Tāda pati bilance bija arī otro vietu ieguvušajai "Uniqa" vienībai.

"Mēs noteikti varam lepoties ar spēlētāju sniegumu sezonā kopumā. Gan individuālais, gan komandas progress ir milzīgs. Ar lielu darbu mēs varam pārspēt arī spēcīgākās pretinieces. Varu tikai pateikt paldies spēlētājām," pauda Zībarts. "Mūsu grupa ir spēcīga. Nebija neviens spēles, kurā varētu teikt, ka ir kāda vāja komanda. Visu spēļu iznākumi bija neprognozējami."

Trešdienas mačā "TTT Rīga" komandā rezultatīvākā bija Kristīne Vītola, kura guva 18 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas.

"Lai sasniegtu uzvaru, mums nedaudz pietrūka niknuma jau no pašas pirmās minūtes, tāpat pietrūka nedaudz agresivitātes. Otrajā puslaikā mēs labi saņēmāmies, bet pirmajā tā mazliet pietrūka. Pretinieku stiprās puses noteikti bija trīspunktu metieni, trešajā ceturtdaļā viņām izdevās pat iemest piecus no pieciem. Kaut arī zinājām, ka viņas uz to spēlēs, diemžēl neizdevās viņas apturēt," secināja Vītola.

"Atmosfēra zālē bija fantastiska, liels paldies visiem skatītājiem, tas vienmēr mūs dzen uz priekšu. Grūtos brīžos tas palīdz saņemties un iet tālāk uz priekšu," uzsvēra basketboliste.

Kā ziņots, Zībarts kanāla 360TV raidījumā "Hattrick ar Puči" atklāja, ka tiekot strādāts pie tā, lai viena no "TTT Rīga" līderēm, saspēles vadītāja Šeja Pedija iegūtu Latvijas pilsonību.

"Es noteikti atbalstu pilsonības piešķiršanu Pedijai, man ar viņu izveidojies ļoti labs kontakts. Laiki mainās, visas izlases izmanto šo iespēju, tāpēc uzskatu - kāpēc nē? Mums ir spēlētāju trūkums tajā pozīcijā, tāpēc es to noteikti atbalstu," skaidroja Vītola.

Tikmēr pretinieču galvenais treneris Roverto Injigess uzsvēra, ka katra spēle šajā grupā bijusi sarežģīga.

"Mūsu koncentrēšanās spējas palīdzēja gūt uzvaru. Disciplīna, fokusēšanās un spēle aizsardzībā ir uzvaras atslēga. Interesanti, ka bieži izbraukumā spēlējam kā mājās vai pat labāk, jo mūsu fani ir nepārspējami. Tas iespējams tāpēc, ka viesos nav milzīgā spiediena no atbalstītājiem un emocijas neņem virsroku," teica spāņu speciālists.

Ceturtdaļfināla pirmā spēle notiks 5.martā, otrais mačs būs trīs dienas vēlāk, bet, ja būs nepieciešams trešais duelis, tas notiks 13.martā.

B grupas līderpozīcijā ar 13 uzvarām 14 spēlēs ir Kurskas "Dinamo", kam ar astoņām uzvarām seko Šopronas "Uniqa", Stambulas "Fenerbahce" un "TTT Rīga" komandas. Tālāk ar sešiem panākumiem ir Salamankas "Perfumerias Avenida" vienība, aiz kuras ar piecām uzvarām seko Antakjas "Hatay" un Šarlevilmezjēras "Flammes Carolo", kamēr divus panākumu guvusi Pirejas "Olympiakos".

"TTT Rīga" Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no šīm četrām sezonām Latvijas komandai neizdevās izkļūt no apakšgrupas.