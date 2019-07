Zībarts atkāpjas no galvenā trenera amata: uzņemos atbildību par iznākumu

Pirmdien pēc Latvijas sieviešu basketbola izlases zaudējuma Zviedrijas valstsvienībai Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē no izlases galvenā trenera amata atkāpies Mārtiņš Zībarts.

Pēc izlases pirmā oficiālā treniņa, kas bija atvērts arī mediju pārstāvjiem, Mārtiņš Zībarts un Latvijas basketbola savienība (LBS) par izlases mērķi daļēji Rīgā notiekošajā čempionātā nosauca tikšanu uz 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru. Lai to izpildītu, valstsvienībai šajā Eiropas čempionātā bija jāieņem vieta labāko sešiniekā.

Jau vēstīts, ka, Zviedrijas valstsvienībai ar 77:62 (23:14, 22:9, 14:17, 18:22) pieveicot Latvijas izlasi, mājiniecēm čempionāts noslēdzies, ieņemot kādu no devītās līdz divpadsmitajai vietai.

"Sākot gatavošanos Eiropas čempionātam, mūsu mērķis bija iekļūt sešu labāko komandu skaitā. Tas mums neizdevās. Es uzņemos pilnu atbildību par šo iznākumu un līdz ar to šī šobrīd bija mana pēdējā spēle Latvijas sieviešu izlases galvenā trenera amatā," pēc spēles žurnālistu uzrunu veica Mārtiņš Zībarts.

Izlases treneris valstsvienību vadīja kopš 2015. gada. Zībarta vadībā komandas lielākais sasniegums bija 2017. gada čempionātā ieņemtā sestā vieta, kas komandai ļāva pirmo reizi Latvijas vēsturē kādai no pieaugošo izlasēm piedalīties Pasaules kausā basketbolā.

"Mums bija daudz skaistas un ļoti lielā cīņā izcīnītas uzvaras gan kvalifikācijā uz iepriekšējo Eiropas čempionātu, gan pagājušajā Eiropas čempionātā. Tajā izcīnītās visas trīs uzvaras gan pret Melnkalni, gan Itāliju un Serbiju bija neaizmirstami mirkļi. Pats galvenais bija izcīnīt ceļazīmi uz Pasaules kausu, kurā neviena cita izlase nebija nokļuvis līdz šim," priecīgākos brīžus no amatā pavadītā laika atminējās treneris.

Speciālists, kurš vienlaikus arī vada Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgā startējošo vienību "TTT Rīga", uzsvēra, ka lēmumu atkāpties pieņēmis tāpēc, ka komanda nav izpildījusi mērķi.

"Ja sasniedz mērķi, tad darbu turpina. Ja neizdodas sasniegt, tad neturpina. Pats Pasaules kauss jau neizdevās tik veiksmīgs, cik bijām plānojuši. Līdz ar to jau bija daudz pārdomu," izteicās Zībarts.

2018. gada Pasaules kausā Latvijas izlase piedzīvoja divas sāpīgas neveiksmes, spēle pēdējās minūtēs piekāpjoties ar 61:64 Ķīnas izlasei un ar 69:70 Senegālas valstsvienībai. Noslēdzošā turnīra spēle, kurā Latvija ar 76:102 piekāpās topošajai čempionei ASV, jau vairs bija tikai formalitāte.

Treneris komandu par savu lēmumu bija jau informējis ģērbtuvē pēc spēles.

"Varu tikai pateikt lielu paldies komandai par ziedošanos tās labā. To jau izdarīju ģērbtuvē Ieva [Pulvere] visu ciklu cīnījās ar pleca traumu, nevarēja normāli uzmest pa grozu treniņos. Aija cīnījās ar traumu. Digna visu ciklu spēlēja ar traumētu roku un plecu. Medicīnas personāls paveica liela darbu, lai izlase būtu spējīga spēlēt pilnā sastāvā šajā čempionātā," izlases veselības stāvokli ieskicēja treneris.

Valstsvienības pamatpiecnieka aizsardze Pulvere portālam "Delfi" jau atklāja, ka basketbolistei metienu precizitātei traucē savainotais plecs. Spēlētāja tāpat norādīja, ka vairākām izlases meitenēm bijuši savainojumi.

"Mēs bijām lieliska komanda. Sapratāmies no pusvārda. Bija liels atbalsts no izlases personāla. Varu tikai apbrīnot Ivara [Ikstena], fiziskās sagatavotības trenera, darbu, kā viņš dienām, naktīm strādāja ar traumētām spēlētājām. Kitija [Laksa] veic rehabilitācijas procesu pēc [krustenisko saišu] traumas. Viņš ar visām meitenēm strādāja, neskaitot stundas. Tieši to pašu varu teikt par saviem palīgiem. Ziedonis [Jansons], Matīss [Rožlapa], Aigars [Nerips] paveica milzīgu darbu, lai komanda būtu gatava katrai spēlei," par izlases treneru darbu stāstīja Zībarts.

Lielai daļai Latvijas sieviešu izlases pārstāvju kopš pagājušā gada vasaras teju nav bijusi atpūta no basketbola. Komandas dalība Pasaules kausā nozīmēja, ka gatavošanās turnīram sākas jau vasarā, bet pēc tam uzreiz sekoja klubu basketbola sezona.

"Varu pateikt, ka esmu ļoti noguris, jo pagājis gads nepārtraukta darba. Principā sākām to pagājušā gada jūlijā, un šogad arī darbu pabeidzam jūlijā. Pirmā lieta, ko vēlos, ir atpūsties ar ģimeni un izbaudīt ar to laiku. Ģimene ļoti daudz pārdzīvoja par mūsu komandu," taujāts par garo sezonu, atbildēja Zībarts.

Savukārt piedzīvotā zaudējuma un turnīrā ieņemtās vieta saistībā Zībartam nācās atkārtoti norādīt, ka valstsvienība pieļāvusi pārāk daudz kļūdu, kas atkal devušas iespēju pretiniecēm.

"Gribējās, lai mēs būtu daudz drošāki ar bumbu. Tā starpība arī šodien tāpēc izveidojās. Pirmajā puslaikā mums bija desmit kļūdas, no kurām pretinieces guva 17 punktus. Otrajā puslaikā bija četras kļūdas, no kurām nevienu punktu neielaidām. Otro puslaiku mēs uzvarējām. Līdz ar to neizdevās to darbu pabeigt līdz galam šī mēneša laikā. Tā bilde ir skaidra, kur visiem spēlētājiem un treneriem jastrādā – lai katra spēlētāja kļūtu individuāli stiprāka bumbas pārvaldīšanā un lēmumu pieņemšanā," konkrēti izlases vājo punktu raksturoja speciālists.

"Aicinu žurnālistus analizēt, cik mums vispār ir profesionālas sieviešu basketbolistes Latvijā," piebilda gan arī Zībarts, taujāts par sasniegtās vietas objektivitāti.

TTT vienības galvenais treneris arīdzan atklāja, ka turpinās darbu ar Rīgas komandu, kura no kluba vadības puses tiek gatavota nākamajai sezonai.

"Man bija līgums ar izlasi ar domu par olimpiādi. Arī kluba karjeru pakārtoju tā labad. Līgums ar TTT ir spēkā. Šinī starpsezonā neaizgāju uz ārzemju klubu," izteicās treneris.

Portāla "Delfi" rīcībā esoša informācija liecina, ka Krievijas sieviešu basketbola grands Kurskas "Dinamo" izrādīja vēlmi piesaistīt latviešu treneri.

"Viss šobrīd ir procesā. Komplektējam komandu. Beidzies Eiropas čempionāts, dažas dienas atpūtīsimies un tad kontaktēsimies ar kluba menedžeri lai saprastu, kādā situācijā mēs esam," par gaidāmo TTT sezonu teica Zībarts.

Jau vēstīts, ka Rīgas vienība aizvadītās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Anetes Šteinbergas pārstāvēto Itālijas klubu Venēcijas "Umana Reyer", bet 2019./2020. gada sezonā Latvijas vienībai būs tiesības spēlēt jau pamatturnīrā. Neoficiāla informācija liecina, ka TTT šīs tiesības spēs piepildīt, lai gan klubam pēc aizvadītās sezonas bijusi zināma nestabilitāte.