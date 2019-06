Zībarts: uzvarējām pateicoties cīnītāju garam

Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībarts pēc piektdien izcīnītās uzvaras pār Ukrainas valstsvienību uzsvēra katras valstsvienības pārstāves artavu triumfā, kā arī komandas spēju parādīt labāku sniegumu vienu dienu pēc zaudējuma Lielbritānijai.

"Arēnā Rīga" spēlējošās mājinieces cīņas epizožu pilnā spēlē ar rezultātu 82:74 pārspēja Ukrainas valstsvienību, spējot izcīnīt svarīgu uzvaru cīņā par izkļūšanu no grupas.

“Esmu ļoti lepns par meiteņu raksturu un cīnītāju garu, kas mums ļāva uzvarēt. Mēs bijām ļoti smagā situācijā, taču spējām atgūties. Noteikti, ka atšķīrās attieksme. Par to jau runājām pēc vakardienas spēles – par bumbas vērtību, par to, cik izšķiroša var būt viena epizode. To arī redzējām. Komandai parādījām īsu video, kas vakar nesanāca un kas sanāca, ko mums vajadzētu turpināt darīt. Vakar mums bija jāpārgrupējas spēles laikā, bet šodien jau sapratām, kuras spēlētājas šajos spriedzes apstākļos var dot vislielāko pienesumu. Kad vakar bijām lielos mīnusos, tas risks variēt ar sastāvu bija ļoti liels. Šodien mums bija daudz lielākas iespējas to darīt," izcīnīto panākumu komentēja Zībarts, kurš par galveno iemeslu zaudējumam Lielbritānijai dēvēja pieļautās kļūdas.

Pirmo reizi čempionātā laukumā devās Ilze Jākobsone, kura izcēlās ar pieciem punktiem. Savukārt debiju pamatpiecniekā piedzīvoja Paula Strautmane. Viņas uzdevums no spēle pirmās minūte bija segt Ukrainas izlases līderi Aļinu Jagupovu.

“Katram ir sava loma. Mēs cenšamies izmantot spēlētāju stiprākās puses. Noteikti, ka mēs varam daudzveidīgāk spēlēt situācijās, kad pamatā dodas Paula. Mainot Paulu pret Kati, trešā numura pozīcijā kļūstam daudzveidīgāki un citādi gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Domāju, ka arī paši redzējāt, kā visu spēli mainījām aizsardzības sistēmas," par uzticētajām lomām abām spēlētājām izteicās treneris.

Jagupova spēli aizvadīja teju bez maiņām un tās laikā izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Tomēr spēlētāja trāpīja vien četrus no 16 tālmetieniem, kā arī septiņas reizes kļūdījās.

“Jagupova ir puse, ja ne vēl vairāk no šīs komandas. Spēles plānā viņa bija pirmais punkts, bet bija arī jāsaprot, ka nedrīkstam ļaut iespēlēties pārējām spēlētājām. Līdzīgi kā pret Lielbritāniju nākamais plāna punkts bija neļaut iemest trīspunktu metienus," atklāja Zībarts, atsaucoties uz ceturtdienas spēli, kurā Lielbritānijas izlase trāpīja 11 no 28 tālmetieniem.

Latvijas izlase noslēdzošo grupa turnīra spēli aizvadīs svētdien, kad tā pulksten 18.30 tiksies pret vienu no turnīra galvenajām favorītēm Spānijas valstsvienību.

“Domāju, ka tā neapšaubāmi ir top3 komanda. Viņas ir pašreizējie čempioni. Domāju, ka čempionu sirdis ir ļoti lielas un to nekad nedrīkst norakstīt. Spānija saucama par čempionāta galvenajiem favorītiem. Centīsimies izmantot visu spēlētāju spēku un meklēsim epizodes, kurās varam iesaistīt rezervistes, kuras var kādā situācijā nospēlēt savu lomu. Ja tiekam astotdaļfinālā, jāsaprot, ka arī nākamajā ciklā būs divas spēles pēc kārtas," par gaidāmo spēli klāstīja Zībarts.

Gadījumā, ja Latvijas valstsvienība ieņems otro vai trešo vietu A grupā, tad to pirmdien var sagaidīt kvalifikācijas spēle par ceturtdaļfinālu. Uzvarot grupu, izlase uzreiz kvalificētos ceturtdaļfinālam, kurš jau tiks aizvadīts Serbijas galvaspilsētā Belgradā.