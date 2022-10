Zorikam 'karsts' vakars no tālās distances; 'VEF Rīga' Čempionu līgā grauj

Latvijas čempionvienība "VEF Rīga" otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas trešajā mačā savā laukumā ar rezultātu 71:51 sagrāva Francijas komandu Limožas CSP ("Limoges CSP"), izcīnot pirmo uzvaru turnīrā.

"VEF Rīga" saspēles vadītājs Kristers Zoriks šajā mačā realizēja sešus tālmetienus un bija rezultatīvākais spēlētājs komandā ar 18 punktiem. Pa deviņiem punktiem guva Anrijs Mirška un Džamars Abrams, bet pa astoņiem punktiem guva Māris Gulbis un Nasirs Brukss, kuram arī 10 atlēkušās bumbas. Savukārt astoņas rezultatīvas piespēles sakrāja Glens Kouzijs, viņam arī seši gūti punkti.

Džavonte Hokinss bija rezultatīvākais Limožas komandā, gūstot 14 punktus, 11 punkti Braisam Džounsam, bet Gavins Šilings izcēlās ar sešiem punktiem un 11 atlēkušajām bumbām.

Limožas klubam šajā mačā neveicās metienos. No spēles CSP basketbolistiem izdevās trāpīt tikai 29,3% metienu, visā spēlē trāpīti tikai 3 no 18 tālmetieniem, kā arī problēmas bija soda metienos – tikai 14 no 23. Savukārt "VEF Rīga" trāpīja 13 no 32 tālmetieniem, realizēja visus 16 soda metienus, kā arī visā mačā sakrāja 19 rezultatīvas piespēles.

"VEF Rīga" šī uzvara būtiski palielināja izredzes pārvarēt grupu turnīru. Pirms šī dueļa abas komandas bija piedzīvojušas divus zaudējumus. Grupu uzvarētājas uzreiz iekļūst astotdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.

Vēl otrdien Mārcis Šteinbergs guva četrus punktus, kamēr Spānijas vienība Manrezas "Baxi" pretinieku laukumā ar 97:78 (32:26, 26:23, 18:16, 21:13) uzvarēja Lisabonas "Benfica".

Šteinbergs 14 minūšu un 23 sekunžu laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, bet netrāpīja savu vienīgo "trejaci". Viņa kontā bija arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena piezīme, viena pārtverta bumba, pozitīvs +/- rādītājs (+5) un pieci efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem 22 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Branku Badio.

F apakšgrupā trīs uzvaras trīs spēlēs ir Manrezas komandai, divi panākumi Lisabonas klubam, viena uzvara Rīgas basketbolistiem, bet trīs zaudējumi - Limožas vienībai.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.