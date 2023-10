Zoriks kļūst par produktīvāko spēlētāju Turcijas čempionāta mačā

Latvijas basketbolists Kristers Zoriks piektdien guva 26 punktus Turcijas čempionāta spēlē un kaldināja Izmiras "Petkimspor" komandas uzvaru.

Izmiras basketbolisti viesos ar rezultātu 81:67 (31:14, 13:17, 20:18, 13:16) pārspēja "Samsunspor" vienību.

Zoriks, spēlējot 36 minūtes un 11 sekundes, realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Tāpat latvietis izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+19) un 29 efektivitātes koeficienta punktus.

Zoriks bija mača rezultatīvākais un arī produktīvākais spēlētājs.

Vēl uzvarētājiem 19 punktus guva Deivids Efianaji, bet 16 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Kiri Tomasam. Pretiniekiem 15 punktus guva Seketurs Henrijs.

"Petkimspor" ar trīs uzvarām četrās spēlēs turnīra tabulā ir otrā, Jāņa Timmas pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka" ar diviem panākumiem trīs cīņās ir devītā, bet Riharda Lomaža pārstāvētā Denizli "Yukatel Merkezefendi" ir zaudējusi visās trīs cīņās un ieņem 15.vietu 16 komandu čempionātā.

Iepriekšējā sezonā Turcijas superlīgā uzvarēja Stambulas "Anadolu Efes".