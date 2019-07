Žurnālists: Itālis Trinkjēri vadīs Latvijas vīriešu basketbola izlasi; Trinkjēri informāciju noliedz

Latvijas Basketbola savienība (LBS) panākusi vienošanos ar itāli Andrea Trinkjēri par Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera lomas uzņemšanos, vēsta portāla "Eurohoops.net" žurnālists Varlass Nikoss, kura informāciju sociālajā tīklā "Twitter" gan apstrīdējis pats Trinkjēri.

LBS portālam "Delfi" izskanējušo informāciju pagaidām nevēlējās komentēt.

Savukārt pats Trinkjēri uz žurnālista ierakstu sociālajā tīklā "Twitter" atbildējis noliedzoši.

"Man būtu labpaticis, ka pārbaudi informāciju divreiz, sazinoties ar mani. Tad būtu uzzinājis, ka šī nav patiesība," rakstīja speciālists.

I would have preferred you double checked by reaching out to me. So you would have known that it is not true! https://t.co/X9siBkRDLV