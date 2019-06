Žurnālists: 'Ventspils' līderis Rihards Lomažs karjeru turpinās Eirolīgā

Aizvadītās "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas finālčetrinieka vērtīgākais spēlētājs Rihards Lomažs pievienosies kādai ULEB Eirolīgas komandai, vēsta medija "Sportando" žurnālists Emiliano Karkia.

Valdemārpilnieks aizvadītajā sezonā īpaši izcēlās Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā, kurā 12 spēļu laikā aizsargs vidēji mačā guva 17,1 punktus, trāpot 51,6 procentus metienu no spēles, kā arī realizējot 85,4 procentus soda metienu. Lomažs bija turnīra trešais rezultatīvākais spēlētājs.

Savukārt Latvijas-Igaunijas līgā basketbolists vidēji atzīmējās ar 14,2 punktiem un 4,4 rezultatīvām piespēlēm. Čempionāta finālā 23 gadus vecais Lomažs guva 26 punktus (4/4 divpunktu metienos, 4/5 trīspunktu metienos), palīdzot basketbola klubam "Ventspils" ar 102:80 pieveikt "VEF Rīga" vienību.

Rihards Lomazs will leave BK Ventspils and continue his career in #Euroleague.

The Latvian team will get a buyout before letting him leave.

Lomazs averaged more than 17ppg in Basketball Champions League this season