Žurnālists: 'Wizards' nevēlas aizmainīt Bertānu pret vienu drafta izvēli

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Vašingtonas "Wizards" vadība nav gatava pirms 2019./2020. gada sezonas pāreju lieguma šķirties no Latvijas izlases basketbolista Dāvja Bertāna, ja nesaņems labākus piedāvājumus par vienu pirmās kārtas drafta izvēli, ziņo medija "The Athletic" žurnālists Freds Kacs.

Jau ziņots, ka komandas ģenerālmenedžeris Tomijs Šepards publiski paudis apņēmību paturēt rūjienieti komandas sastāvā. Vēlmi palikt Vašingtonā medijam "The Athletic" paudis arī pats Bertāns.

"Esmu priecīgs būt šeit," teica basketbolists. Daudz spēlēju. Mana ģimene mīl pilsētu. Noteikti būtu priecīgs šeit palikt ilgāku laika posmu. Vašingtona ir mazliet līdzīga mājām [Latvijai]. Tā ir vairāk starptautiska, Eiropas tipa pilsēta. Tai ir vēsture, kas nepiemīt vairumam ASV pilsētu. Turklāt, esot pilsētas centrā, viss atrodas gājiena attālumā. Ģimenes nostāja ir būtiska šajā jautājumā – ar priecīgu sievu priecīga dzīve."

Aizmainot latvieti pirms 6. februāra pāreju lieguma, "Wizards" varētu iegūt vismaz vienu pirmās kārtas drafta izvēli, uzsver žurnālists. Tomēr kluba vadība neuzskata to par pietiekami labu piedāvājumu, lai šādu rīcību izskatītu. Bertāns arīdzan novērtējis ģenerālmenedžera publiskos izteikumus par nevēlēšanos šķirties no rūjienieša.

"Esmu pietiekami laimīgs būt šādā pozīcijā. Situācijā, kurā kluba vadība sezonas vidū varētu iegūt ko vērtīgu, tā vēlas tik ļoti mani paturēt, ka šādi izteikusies. Viņiem ir pārliecība, ka varu palīdzēt šai komandai," prieku pauda basketbolists.

"Wizards" organizācijas pārstāvji it īpaši izteikuši sajūsmu par Bertāna saderību laukumā ar saspēles vadītāju Džonu Volu, kuram vajadzētu atgriezties ierindā uz 2020./2021. gada sezonu pēc Ahilleja cīpslas plīsuma. Šobrīd gan līdz maiņas darījumu liegumam palikušas vēl septiņas nedēļas, turklāt Šeparda izteikumi negarantē, ka basketbolists patiešām netiks aizmainīts, uzsver Kacs. Taču vismaz pats Bertāns par šādu iespējamību šobrīd lieki nepārdzīvo.

"Parasti cenšos nedomāt par tādām lietām. Taču reizēm visu baumu dēļ domas par to piezogas. Man nepatīk pārvākšanās process. Domāju, ka būtu ļoti grūti to darīt sezonas vidū. Tāpēc biju priecīgs to [ģenerālmenedžera izteikumus] dzirdēt," stāstīja Bertāns.

Bertāns pagaidām aizvadījis izcilu sezonu, vidēji 26 mačos atzīmējoties ar 15,8 punktiem un 4,7 atlēkušajām bumbām. Rūjienietis šobrīd arī pretendē uz izcilāko tālmetienu izpildīšanas sezonu NBA vēsturē. Uzbrucēja pozīcijas spēlētājs izjutis lielu atbalstu no komandas pārstāvju puses.

"Dodoties uz Vašingtonu, zināju, ka treneru un komandas biedru uzticību nopelnīšu ar savu sniegumu laukumā. Ceru gan, ka nākotnē spēsim izcīnīt vairāk uzvaru. Domāju, ka visi bijuši priecīgi par manis paveikto. Tas ļauj man būt lieliskā pozīcijā – varu spēlēt tā, lai ļoti palīdzētu komandai," skaidroja Latvijas izlases spēlētājs.

Basketbolists trešdien piedalījās vēsturiskā spēlē, pirmo reizi NBA mačā kā komandas biedriem dodoties diviem Latvijas pārstāvjiem – Anžejam Pasečņikam un Dāvim Bertānam. "Wizards" vienība papildlaikā piekāpās Čikāgas "Bulls" komandai, bet Bertāns atzīmējās ar 26 punktiem. Savukārt Pasečņiks debijas spēlē izcēlās ar deviņiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām.