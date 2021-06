Anglija triumfē apakšgrupā; Horvātija 'aplauž spārnus' Skotijai

Anglijas futbola izlase otrdien "Euro 2020" turnīra D apakšgrupas pēdējās kārtas spēlē Vemblija stadionā ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja Čehiju un izcīnīja pirmo vietu, savukārt Horvātija pēc uzvaras Glāzgovā ar 3:1 (1:1) pār Skotiju pakāpās uz otro vietu un arī iekļuva astotdaļfinālā.

D grupas kopvērtējumā Anglija trīs spēlēs izcīnīja septiņus punktus, bet Horvātija un Čehija ar četriem punktiem ieņēma nākamās divas vietas. Ja horvāti tikai šovakar nodrošināja sev vietu izslēgšanas spēlēs, tad čehi to jau bija garantējuši pirms pēdējās spēļu kārtas. Skotija "Euro 2020" noslēdza ar vienu punktu un vieniem gūtiem vārtiem.

Anglijas un Čehijas izlases spēlē izšķīrās D apakšgrupas uzvarētājs, un abas komandas pirms tās jau bija sev nodrošinājušas vietu nākamajā kārtā.

Aktīvākie spēles mirkļi bija cīņas pašā sākumā. Jau spēles otrajā minūtē Rahīms Sterlings saņēma tālu piespēli un izveicīgi pārmeta bumbu pāri no vārtiem iznākušajam čehu vārtsargam Tomašam Vaclikam, bet bumba trāpīja pa vārtu stabu.

Desmit minūtes vēlāk Sterlīngs savu iespēju izmantoja. Laukuma kreisajā malā tehniski teicami nospēlēja Džeks Grīlīšs, kurš izpildīja filigrānu centrējumu uz tālo stabu – 170 centimetrus garais angļu uzbrucējs palika nepiesegts varēja ar galvu raidīt bumbu vārtos.

Pirmā puslaika turpinājumā Anglijai bija pāris labas iespējas, bet nevainojami spēlēja Vacliks. Tikmēr čehi brīžiem "uzplaiksnīja", bet kopumā spēlē bija ļoti "klusi" un sevišķi neapdraudēja pretinieku vārtus.

Pilnīgs pretstats bija otrais puslaiks, kurā komandas neko bīstamu tā arī neizveidoja. To spilgti apliecina statistika – čehi izdarīja divus sitienus, kas bija garām vārtiem, turklāt tos veica pēdējās piecās minūtēs, bet angļi 45 minūšu laikā ne reizi neuzsita pat vārtu virzienā.



Horvātijas un Skotijas valstsvienībām šajā mačā derēja tikai uzvara, lai turpinātu cīņu "Euro 2020", bet neizšķirts abas izslēgtu no turnīra.

Spēles 17. minūtē Horvātija pozicionāli saspēlējās ārpus soda laukuma, bet tad tika izdarīts centrējums no labās malas. Ivans Perišics ar galvu bumbu nometa pa sitienam Nikolam Vlašicam, kurš izvirzīja vadībā horvātus, taču Skotija pirmā puslaika izskaņā guva savus pirmos vārtus "Euro 2020" turnīrā. Skotijas izlases uzbrukumā bumba nonāca pie Endrū Robertsona, kurš iespēlēja to tālāk Če Adamsam, bet viņam neizdevās bumbu nokontrolēt. Aizsargs sita bumbu ārā no soda laukuma, tomēr Kelums Makgregors savāca to un izdarīja precīzu sitienu vārtu apakšējā stūrī.

Līdzīgā cīņā iesākās otrais puslaiks, taču uzbrukumi ar katru brīdi bīstamāki kļuva Horvātijai. Tad 62. minūtē Horvātijas izlases pozicionālā uzbrukumā bumba tika iespēlēta soda laukumā Nikolam Vlasičam, kurš izspēlēja ārā Mateo Kovačičam, un viņš piespēlēja gar soda laukumu Lukam Modričam. Horvātijas izlases līderis ar labās pēdas ārmalu izdarīja perfektu sitienu tālajā vārtu stūrī.

15 minūtes vēlāk pēc Modriča izpildītā stūra sitiena Ivans Perišics dubultoja Horvātijas izlases pārsvaru, izdarot precīzu sitienu ar galvu. Horvātijas izlases trešais vārtu guvums izšķīra spēles gaitu, un Skotijas mēģinājumi kaut ko mainīt nedeva rezultātu.

Tagad astotdaļfinālā Anglija 29. jūnijā Vemblijā uzņems "nāves grupas" (F grupas) otro spēcīgāko komandu. Savukārt čehi, paliekot grupā trešie, savus pretiniekus un vietu, kur spēlēs, uzzinās tikai pēc 23. jūnija pēdējām priekšsacīkšu spēlēm. Savukārt Horvātija astotdaļfinālu aizvadīs Kopenhāgenā, kur spēkosies ar E grupas otrās vietas ieguvēju.

