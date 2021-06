Čehija pieveic mazākumā palikušo Nīderlandi un iekļūst 'Euro 2020' ceturtdaļfinālā

Čehijas futbola izlase svētdien Budapeštā guva divus vārtus pēc tam, kad Nīderlandes valstsvienība palika mazākumā un ar uzvaru ar rezultātu 2:0 (0:0) iekļuva "Euro 2020" ceturtdaļfinālā.

Spēles pirmajā puslaikā laukumā pārliecinošāk spēlēja Nīderlande, taču ar vārtu gūšanas iespēju veidošanu pārāk nesekmējās. Tika izveidoti vairāki momenti, kuros spēlētājs atradās uz aizmugures robežas, un, ja tiktu gūti vārti, visticamāk, tie tiktu atcelti. 38. minūtē lieliska iespēja bija Čehijai, bet Antoņina Barāka sitienu pēdējā brīdī patraucēja Matijs de Lihts, pārvirzot bumbu pāri vārtiem. Kompensācijas laikā Patriks van Ānholts pēc skaists Memfisa Depaja piespēles netrāpīja vārtos, taču viņš pārliecinoši atradās aizmugures stāvoklī, saņemot bumbu.

Otrajā puslaikā Donjels Malens lielā ātrumā tika garām aizsargam, izgāja pret vārtsargu, taču Tomāšu Vaclīku apspēlēt viņam neizdevās. Bet uzreiz pēc tam de Lihts tika noraidīts, kad apzināti kritienā nospēlēja ar roku, neļaujot Patrikam Šikam tikt pie bumbas. Pēc video atkārtojuma noskatīšanās viņam tika parādīta sarkanā kartīte. Pēc šī momenta spēles gaita pilnībā mainījās, un čehi pārņēma iniciatīvu.

68. minūtē Čehijas futbolisti ieguva standartsituāciju soļa attālumā no stūra karodziņa. Antoņins Barāks iespēlēja to soda laukumā, bumbu ar galvu gar vārtiem piespēlēja Tomāšs Kalass, bet Tomāšs Holešs ar galvu raidīja to vārtos. 12. minūtes vēlāk Holešs laukuma vidusdaļā saņēma bumbu un lielā ātrumā devās uz Nīderlandes soda laukumu. Tad viņš bumbu atspēlēja Patikam Šikam, kurš dubultoja Čehijas pārsvaru un guva savus ceturtos vārtus turnīrā.

Nīderlandes izlasei apdraudēt vārtus turpinājumā īsti vairs neizdevās, un grupu turnīra rezultatīvākā komanda noslēdza "Euro 2020".

Čehijas futbolistiem šī ir atgriešanās Eiropas čempionāta finālturnīra ceturtdaļfinālā pēc neveiksmes 2012. gada turnīrā, kad vienība nepārvarēja grupu turnīru. Nīderlandes valstsvienība pēdējo reizi ceturtdaļfinālā spēlē 2008. gadā.

Čehijas valstsvienība ceturtdaļfinālu aizvadīs Baku, kur tiksies ar Dānijas valstsvienību.

Euro 2020 astotdaļfināls: Nīderlande – Čehija

Nīderlande – Čehija 2:0. Spēle noslēgusies!

90+3. min. Krmenčīks spēcīgi sita pa vārtiem, Stekelenburgs atvairīja, bet līnijtiesnesis bija pacēlis karogu un fiksēja aizmuguri.

90+2 min. Barāks un Šiks atstāja laukumu Čehijas izlasē, Sadīleks un Mrmenčiks ieņēma viņu vietas.

90. min.Nīderlandes uzbrukumi bija bez sitiena, tad Čehijas izlase pretuzbrukumā nopelnīja stūra sitienu, kas ļauj aizvirzīt spēli prom no saviem vārtiem.

85. min. Holešs un Sevčiks tika nomainīti, Krāls un Hložeks devās laukumā.

84. min. Promess iespēlēja bumbu soda laukumā, Damfrīzs lēca pēc bumbas, bet līdz tai netika. De Jongs tika brīdināts, jo viņš pārāk agresīvi tiesnesim uzsvēra, ka Damfrīzu pagrūda.

81. min. Nīderlandei dubultā maiņa – aizsargi Blinds un van Ānholts pameta laukumu, viņus nomainīja uzbrucējs Berguiss un pussargs Timbers.

79. min.Čehijas izlasē arī maiņa - Masopusts pameta laukumu, bet Jankto ieņēma viņa vietu.

80. min. Nīderlande – Čehija 0:2 Tomāšs Holešs laukuma vidusdaļā saņēma bumbu un lielā ātrumā devās uz Nīderlandes soda laukumu. Tad viņš bumbu atspēlēja Patikam Šikam, kurš sita garām aizsargam Blindam un dubultoja Čehijas pārsvaru.

78. min.Masopusts viltīgi uzsita pa Nīderlandes vārtiem, bet Stekelenburgs nospēlēja droši un bumbu tvēra. Nīderlandes izlasei aizvadītās minūtes aizritējušas ļoti neizteiksmīgi.

73. min. Nīderlandes izlasē centra pussargu de Rūnu nomainīja augumā raženais uzbrucējs Veghorsts.

68. min. Nīderlande – Čehija 0:1Čehijas futbolisti ieguva standartsituāciju soļa attālumā no stūra karodziņa. Antoņins Barāks iespēlēja to soda laukumā, bumbu ar galvu gar vārtiem piespēlēja Tomāšs Kalass, bet Tomāšs Holešs ar galvu raidīja to vārtos. Patriks van Ānholts bija tuvu, lai bloķētu bumbu, taču viņš nespēja to apturēt.

67. min. Laukumā pēc de Lihta noraidījuma spēlētājiem emocijas bija ļoti sakāpinātas. Tad Stekelenburgs nefiksēja diezgan vienkāršu Barāka centrējumu soda laukumā, un čehi varēja izpildīt stūra sitienu.

65. min.Kaderžābeks saņēma piespēli no otra laukuma malas, viņš izdarīja sitienu pa vārtiem, bet bumbas ceļā krita Damfrīzs, kurš atviegloja dzīvi savam vārtsargam.

60. min.Izskatījās, ka Damfrīzs savā soda laukumā nospēlēja ar roku. Atkal talkā tika saukts video atkārtojuma tiesnesis, bet pārkāpums netika fiksēts.

57. min.Nīderlandes izlase veica pirmo spēlētāju maiņu - Malens pameta laukumu, Promess ieņēma viņa vietu.

56. min. Coufala tiešais brīvsitiens atdūrās spēlētāju mūrī. Tad Nīderlandes izlases aktīvākais spēlētājs Damfrīzs metās pretuzbrukumā, Coufals viņu nogāza un tika brīdināts.

52. min.Čehija steidza pretuzbrukumā, kurā Šiks sāka de Lihta apspēlēšanu. Aizsargs kritienā nospēlēja ar roku un uzreiz tika brīdināts. Tiesnesis ar video atkārtojuma palīdzību vērtēja, vai šis pārkāpums nav sarkanās kartītes vērts. Pēc video atkārtojuma noskatīšanās galvenais tiesnesis Sergejs Karasjovs parādīja Matijam de Lihtam sarkano kartīti. Nīderlande paliek mazākumā

52. min.Malens tomēr tika pie izgājiena pret vārtsargu, taču pats to neizmantoja. Viņš lielā ātrumā apskrēja aizsargu un devās pret vārtsargu Vaclīku, bet apspēlēšanas mēģinājums izgāzās.

49. min.Nīderlandes izlases pretuzbrukums noslēdzās pēc Damfrīza neprecīzās piespēles Malenam. Ja uzbrucējs tiktu pie bumbas, viņš būtu viens pret vārtiem.

46. min. Pēc nospēlētas pusminūtes Damfrīzs lēcienā ar elkoni trāpīja Kaderžābekam un nopelnīja pirmo brīdinājumu spēlē.

Sācies 2. puslaiks!

Pirmā puslaika statistika ("SofaScore"):

Nīderlande – Čehija 0:0. Noslēdzies 1. puslaiks.

45+2 min. Depajs soda laukuma kreisajā malā labi turēja bumbu un viltīgi piespēlēja van Ānholtam, taču viņš sita garām. Taču šajā epizodē būtu bijusi aizmugure.

40. min. Damfrīzs soda laukumā iegāja pa labo malu un devās tuvāk vārtiem. Viņš ieraudzīja Malenu, centās viņam piespēlēt gar vārtiem, bet vārtsargs Vaclīks neļāva bumbai sasniegt adresātu.

38. min. Kādu iespēju neizmantoja Barāks! Nīderlande pozicionāli kļūdījās aizsardzībā, Masopusts soda laukumā atspēlēja bumbu Barākam, viņš izdarīja sitienu, taču de Lihts paspēja pielikt kāju un pārvirzīt bumbu pāri vārtiem.

34. min.Coufals iespēlēja bumbu soda laukumā, bet de Lihts neļāva to saņem Šikam. Čehija šādi ieguva pirmo stūra sitienu, taču apdraudēt vārtus vēlreiz neizdevās.

33. min.Malens šķietami nedaudz vilcinājās pēc īsas piespēles soda laukumā, tāpēc viņa sistā bumba tika nobloķēta. Tam sekoja divi stūra sitieni pie Čehijas vārtiem, un sitienu garām vārtiem izpildīja van Ānholts.

28. min.Čehijas izlasē vienīgais spēlētājs, kurš guvis vārtus "Euro 2020" turnīrā ir Patriks Šiks, un viņš izdarīja sitienu ārpus soda laukuma, bet bumba lidoja virsū Stekelenburgam.

24. min.Budapeštā gaisa temperatūra sasniegusi 31 grādu pēc Celsija, tāpēc futbolistiem šajā mačā ir "ūdens pauze".

22. min. Čehijas izlases uzbrukumā Součeks ar galvu aizsniedzās līdz Sevčīka centrētajai bumbai un, neraugoties uz aizsarga pretestību, izdarīja sitienu, taču viņš bija neprecīzs.

19. min.Nīderlande turpināja darboties pārliecinošāk un spēles pirmajās minūtēs ieguva jau četrus stūra sitienus. Tad Malena sitiens tika bloķēts, bet van Ānholtam neizdevās centrējums soda laukumā.

13. min. Nīderlandes izlasei piederēja pārsvars spēles pirmajās minūtēs. 10. minūtē Damfrīzs soda laukumā tika atbruņots un netika pie sitiena. Trīs minūtes vēlāk viņš saņēma tālu piespēli, ar galvu pārmeta bumbu garām no vārtiem izgājušajam vārtsargam Vaclīkam, bet Kalass nobloķēja sitienu no asa leņķa.

8. min.Blinds iespēlēja bumbu soda laukumā, kur de Lihts lēca visaugstāk, taču sita gar vārtu priekšu. Ja būtu izdevies precīzs trāpījums, iespējams, ka tiktu fiksēta aizmugure.

2. min. Nīderlandes izlase jau pirmajā minūtē bīstami iecentrēja bumbu soda laukumā, kur Damfrīss pavisam nedaudz nokavēja, tāpēc sitienu neizdarīja. Brīdi vēlāk Holešs izdarīja pirmo sitienu vārtu virzienā, bet viņš sita neprecīzi un neapgrūtināja Nīderlandes vārtsargu Stekelenburgu.

Spēle sākusies!

Čehija pretī liek šo brigādi: https://twitter.com/EURO2020/status/1409169309159636997

Nīderlandes izlases sastāvs mačam pret Čehiju:https://twitter.com/EURO2020/status/1409168602566213638

Nīderlande līdz šim ir rezultatīvākā turnīra komanda, trīs spēlēs gūstot astoņus vārtus. Eiropas čempionāt finālturnīros abas komandas tikušās divas reizes – 2000. gadā Nīderlande uzvarēja ar 1:0, bet 2004. gadā Čehija revanšējās ar 3:2. Visās spēlēs abas izlases tikušās 11 reizes – piecas uzvaras Čehijai, trīs – Nīderlande, bet trīs reiz fiksēts neizšķirts.

Budapeštā noskaidrojas vēl viens ceturtdaļfināla dalībnieks - šodienas spēļu vakaru iesāk Nīderlandes un Čehijas valstsvienību duelis.Nīderlandes izlase C apakšgrupā trīs spēlēs zaudējumus necieta un ar deviņiem punktiem bija pirmā. Čehija izslēgšanās spēlēs iekļuva no D grupas, būdama viena no izlasēm, kurai pietika ar trešo vietu. Čehiem turnīrā viena uzvara, viens neizšķirts un zaudējums.