Čehijas izlases uzbrucējs Šiks gūst vārtus no laukuma vidus un sekmē uzvaru pār Skotiju

Čehijas futbola izlases uzbrukuma līderis Patriks Šiks pirmdien Eiropas čempionāta ("Euro 2020") spēlē guva vārtus no laukuma vidus un sekmēja savas komandas uzvaru ar rezultātu 2:0 (1:0) "Hampden Park" stadionā Glāzgovā pār Skotijas valstsvienību.

D grupas mačā mača 16. minūtē tika izveidota pirmā labā vārtu gūšanas iespēja, kad Patriks Šiks spēcīgi sita pa vārtiem, taču viņam neizdevās pārspēt Skotijas izlases vārtsargu Deividu Māršalu. 16 minūtes vēlāk, izmantojot čehu pozicionālo kļūdu, Lindons Daikss piespēlēja uz otru malu Endrū Robertsonam, kurš izdarīja labu sitienu pa vārtiem. Čehijas vārtsargs Tomašs Vaclīks ar roku bumbu pārvirzīja pāri vārtiem.

Spēles rezultāts tika atklāts 42. minūtē. Čehijas izlases uzbrukuma līderis Šiks izdarīja precīzu sitienu ar galvu pēc Vladimira Coufala centrējuma no labās malas.

Otrais puslaiks iesākās ar labiem abu komandu uzbrukumiem, bet Skotijas izlases spēlētājs Džeks Hendrijs trāpīja pa vārtu stabu. Tomēr brīdi vēlāk viņš neapdomīgi izdarīja tālu sitienu, to bloķēja aizsargs un čehi steidza pretuzbrukumā. Skotijas izlases vārtsargs Deivids Māršals bija tālu izgājis no vārtiem, un Šiks to izmantoja ar perfektu sitienu no laukuma vidusdaļas.

Turpinājumā Skotijas futbolisti veidoja uzbrukumus, taču nespēja savus momentus pārvērst vārtu guvumā. Vairākās epizodēs lieliski spēlēja Vaclīks, ļaujot savai komandai gūt "sauso" uzvaru.

Portāls "Defi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

