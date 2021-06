Dānijas futbolisti skaistā stilā iesoļo 'Euro 2020' ceturtdaļfinālā

UEFA Eiropas futbola čempionāta finālturnīrā jeb "Euro 2020" sestdien, 26. jūnijā, kā pirmā ceturtdaļfināla iekļuva Dānijas izlase, kas Amsterdamā astotdaļfināla mačā skaistā stilā ar 4:0 (1:0) sagrāva Velsas valstsvienību.

Ceturtdaļfinālā, kas 3. jūlijā notiks Baku, Dānija spēlēs ar Nīderlandes - Čehijas mača uzvarētāju. Šīs abas izlases savā starpā tiksies svētdien.

Divus vārtus uzvarētāju labā guva Kaspers Dolbergs, bet pa reizei izcēlās arī Joakims Mehle un Martins Brētvaits.

Pirmā puslaika ievadā aktīvāk spēlēja Velsas izlase, kas vairākkārt ātri lūkoja panākt pārsvaru. Desmitajā minūtē no laukuma labās malas soda laukumam pietuvojās Gerets Beils, kura raidījums no aptuveni 20 metriem lidoja garām kreisajam vārtu stabam. Jau minūti vēlāk Dānijas izlases futbolistiem divreiz nācās stāties bumbas lidojuma ceļā, lai izvairītos no ātri zaudētiem vārtiem.

Spēles 26.minūtē Džo Rodons ar rokām apturēja Kasperu Dolbergu, kurš jau daļēji bija apsteidzis velsieti un gatavojās ielauzties soda laukumā. Minūti vēlāk Velsas aizsardzība Dolberga priekšā bija bezspēcīga. Uzbrucējs laukuma centrā ieguva bumbu, pietuvojās soda laukumam un raidīja bumbu labajā vārtu pusē.

Tuvojoties spēles 33.minūtei, Mikels Damsgords gar pašu laukuma galu līniju piespēlēja Dolbergam, uzbrucējam ar vienu pieskārienu mēģinot bumbu novirzīt vārtos, taču šis mēģinājums bija nesekmīgs. Puslaika pēdējā minūtē dānis Joakims Mehle soda laukumā izlēma sist no šaura leņķa, nevis piespēlēt krietni labākā pozīcijā esošajam Martinam Brētvaitam.

Dānijas izlase pirmā puslaika beigās iegūto pārsvaru spēja pārnest arī uz otro puslaiku. Jau 48.minūtē Dolbergs pārsvaru dubultoja, jo iepriekš bumbu no sava soda laukuma nespēja izraidīt Neko Viljamss.

59.minūtē Velsas izlasē lūkoja izcelties Daniels Džeimss, bet viņa sitienu no aptuveni 16 metriem bloķēja Andreass Kristensens. Turpinājumā Dānijas izlase lēnām sāka piekopt aizsargāšanās taktiku, bet velsieši pretinieku vārtus lūkoja "atslēgt" ar tāliem centrējumiem soda laukumā, kas gan rezultātu nedeva.

Desmit minūtes līdz pamatlaika beigām uzbrukumā steidzās Andreass Korneliuss, taču viņam no muguras kājās ieslīdēja vēlāk dzelteno kartīti saņēmušais Devids Brukss. Brētvaits ar tiešo sitienu pa vārtiem izspēlēja standartsituāciju, bet raidījums bija pagalam neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk Brētvaits vārtu priekšā piespēlēja Mehlem, taču viņš atradās pārāk tuvu vārtsargam un nespēja gūt trešos vārtus.

Brētvaits un Joakims Andersens 86.minūtē kopējiem spēkiem nespēja gūt vārtus no tuvas distances, bet 88.minūtē 3:0 panāca Mehle. Aizsarga palika nepiesegts pie labā vārtu staba, ko pamanīja partneri. Mehle saņēma bumbu, nomānīja aizsargu un raidīja bumbu vārtu devītniekā. Pamatlaika pēdējā minūtē Harijs Vilsons no aizmugures asi nospēlēja pret Mehli, par ko saņēma sarkano kartīti.

Kompensācijas laika sestajā minūtē vārti tika ieskaitīti arī Brētvaitam, kurš vārtu gūšanas epizodē atradās uz vienas līnijas ar aizsargiem. Šī iemesla dēļ tiesnesim mača galotnē bija nepieciešamas dažas minūtes, lai apstiprinātu vārtu guvumu.

Velsas izlase šajā spēlē vārtu rāmī raidīja tikai vienu sitienu, kamēr dāņi to paveica astoņas reizes.

