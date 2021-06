'Euro 2020': Arnautovičs diskvalificēts par naidpilniem izteikumiem albāņu futbolistiem

Austrijas futbola izlases uzbrucējs Marko Arnautovičs no 2021. gada Eiropas čempionāta organizatoriem saņēmis diskvalifikāciju uz vienu spēli par rupjiem izteikumiem, kurus serbu izcelsmes spēlētājs vērsa uz albāņu izcelsmes futbolistiem Ziemeļmaķedonijas valstsvienībā, ziņo medijs BBC.

Austrijas izlase turnīru uzsāka ar uzvaru (3:1) pret Ziemeļmaķedonijas valstsvienību. Otrajā puslaikā uz maiņu iznāca 32 gadus vecais Marko Arnautovičs, kurš vienības labā guva trešos vārtus.

Arnautovičs pēc precīzā sitiena neslēpa niknas emocijas, komandas kapteinim Dāvidam Alabam enerģiski cenšoties pārtraukt uzbrucēja replikas. Dzeltenā prese un sociālo vietņu lietotāji, lasot no lūpām, secināja, ka futbolists izteicis rupjas frāzes par "jūsu albāņu māti".

Noprotams, ka futbolista komentāri bija vērsti Ziemeļmaķedonijas izlases aizsargiem Egzonam Bejtulaijam un Ezganam Alioskim (attēlā). Abi futbolisti ir albāņu izcelsmes, bet dzimuši Ziemeļmaķedonijā (tobrīd tā tika vēl saukta par Maķedoniju).

Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) sodījusi Arnautoviču par nepareizu rīcību, bet pats Austrijā dzimušais futbolists, kura tēvs ir serbs, vēl pirms soda atvainojās sociālajā vietnē "Instagram".

"Vēlos atvainoties par dažiem karstasinīgiem, spēļu emocijās pateiktiem vārdiem, it īpaši maniem draugiem no Ziemeļmaķedonijas un Albānijas," raksta spēlētājs. "Vēlos vienu lietu pateikt skaidri – es neesmu rasists. Man ir draugi gandrīz katrā valstī un es iestājos par vienlīdzību. Katrs, kurš mani pazīst, zina to."

Serbijas Republika neatzīst pārsvarā albāņu izcelsmes cilvēku apdzīvotās Kosovas neatkarību. Politiskie zemteksti jau iepriekš ietekmējuši ar šīm valstīm saistītu futbola valstsvienību spēles, bet UEFA apzināti izvairās no Serbijas un Kosovas izlašu ielozēšanu vienā apakšgrupā.

2014. gadā tiesnešiem nācās apturēt Belgradā notiekošu Pasaules kausa atlases turnīra spēli starp Serbijas un Albānijas izlasēm, kuras laikā gan serbu, gan albāņu līdzjutēji atzīmējās ar provokatīvu rīcību. Spēles 42. minūtē laukumā izcēlās konflikts, dronam virs tā atrādot albāņu nacionālistu karogu. Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) piešķīra Albānijas izlasei uzvaru, kā arī atņēma Serbijas valstsvienībai trīs punktus.

Savukārt 2018. gada Pasaules kausā albāņu izcelsmes futbolisti Granits Džaka un Džerdans Šakiri guva pa vieniem vārtiem Šveices izlases labā, kas ar rezultātu 2:1 pieveica Serbijas valstsvienību. Abi futbolisti precīzos sitienus atzīmēja, ar rokām atveidojot divgalvainu ērgli, kas attēlots Albānijas valsts karogā.

Austrijas izlasi ceturtdien sagaida apakšgrupas spēle ar Nīderlandes valstsvienību, kuru Arnautovičam nāksies izlaist. Savukārt Ziemeļmaķedonija tiksies ar Ukrainas futbolistiem.