'Euro 2020' ceturtdaļfināls: Ukraina – Anglija. Teksta tiešraide

Eiropas futbola čempionātā ("Euro 2020") pēdējo ceļazīmi uz pusfinālu stadionā Romā sadala Ukrainas un Anglijas valstsvienības.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Euro 2020 ceturtdaļfināls: Ukraina – Anglija

Ukraina – Anglija 0:1. Noslēdzies 1. puslaiks.

43. min.Ukrainas futbolisti turpināja radīt saasinājumus pie Anglijas vārtiem, un Šaparenko izdarīja tālsitienu, taču bumbai aizgriezās prom no vārtiem.

41. min.Jaremčuks soda laukumā nocīnījās līdz epizodes beigām, piespēlējot Jarmoļenko, tomēr aizsargi bumbu izsita ārpus laukuma. Stūra sitienu ukraiņi vārtu guvumā nepārvērta.

39. min. Šovs no Keina saņēma piespēli un devās soda laukumā, no kurienes atspēlēja Sančo, kurš izdarīja sitienu. Buščans atvairīja, bet tad tiesneši fiksēja aizmuguri. Televīzijas atkārtojumā gan izskatījās, ka aizmugures nebija.

37. min.Anglijas izlase neļāva Jarmoļenko un Zinčenko izdarīt sitienu pa vārtiem, cieši spēlējot aizsardzībā.

https://twitter.com/OptaJoe/status/1411406037912109058

35. min.Krivcovs guva savainojumu un vairs nevarēja turpināt spēli. Cigankovs ieņēma viņa vietu.

33. min. Anglijas futbolisti izveidoja ļoti draudīgu uzbrukumu, kurā pēc Stērlinga reida Raiss izdarīja tālsitienu. Buščans atvairīja un glāba savu komandu.

29. min. Pret Stērlingu pārkāpa noteikumus, un Anglija ieguva brīvsitienu. Šovs centrēja bumbu soda laukumā, Keins izdarīja sitienu ar galvu pāri vārtiem.

27. min Laukumā abas komandas cīnās laukuma viduszonā. Nevienai no komandām aizvadītajās desmit minūtēs vārtu gūšanas iespējas nav bijušas.

17. min. Jaremčuks pēc pārtvertas bumbas devās soda laukumā un izdarīja sitienu tuvējā apakšējā vārtus stūrī. Pikfords Anglijas izlases vārtos nospēlēja droši un atvairīja bumbu.

12. min. Jarmoļenko pēc Jaremčuka piespēles devās soda laukumā, taču apspēlēt aizsargu viņam neizdevās.

10. min. Ukrainas futbolisti pēc ielaistajiem vārtiem pārņēma bumbas kontroli, bet Anglija aktīvi spēlēja aizsardzībā un neko neļāva izveidot.

4. min. Ukraina – Anglija 0:1Vispirms Meisons Mounts soda laukumā krita, kad viņam pretinieks it kā iesita pa kājām. Anglijas uzbrukums turpinājās, un Rahīms Stērlings fantastiski piespēlēja cauri aizsardzībai Harijam Keinam, kurš teicamo momentu izmantoja.

Spēle sākusies!

Iepriekšējās trīs reizes, kad Anglija spēlēja Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, bija nepieciešams pagarinājums vai pēcspēles sitieni. https://twitter.com/OptaJoe/status/1411386994849103874

Anglijas izlases sastāvs mačam:https://twitter.com/EURO2020/status/1411393992902778881

Ukrainas futbola izlases sastāvs spēlei:https://twitter.com/EURO2020/status/1411393465724833795

Ukrainas izlase šajā Eiropas čempionātā paveikusi sev vēsturiskus sasniegumu, iekļūstot ceturtdaļfinālā. Pret Angliju ukraiņiem nav klājies viegli, septiņās spēlēs gūstot vienu uzvaru, četras reizes zaudējot un divreiz nospēlējot neizšķirti. Anglijas izlase centīsies izvairīties no kārtējā sarūgtinājuma, kas to piemeklē lielajos turnīros. Eiropas čempionātos pusfinālā angļi nav bijuši 1996. gada. Ukrainai šis ir trešais finālturnīrs pēc kārtas, kaut gan padomju laikā pēdējās divās desmitgadēs tieši Ukrainas futbolisti veidoja PSRS izlases kodolu. Līdz šim no grupas izkļūt nebija izdevies. Anglija desmit reizes piedalījusies finālturnīros, 1968.gadā tiekot līdz bronzai, bet 1996.gadā iekļūstot pusfinālā.