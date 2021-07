'Euro 2020': Vemblija stadionā iekļuvis mazs skaits bezbiļetnieku

2021. gada Eiropas futbola čempionāta ("Euro 2020") finālspēlē, kas svētdien norisinājās Vemblija stadionā Londonā, iekļuvis arī mazs skaits bezbiļetnieku, policija informējusi mediju BBC.

Ziņots, ka Itālijas futbola izlase svētdien triumfēja "Euro 2020", pēcspēles 11 metru sitienos pārspējot mājinieci Angliju.

Jau spēles laikā internetā tika publicēti vairāki video, kuros bija redzami agresīvu noskaņotu līdzjutēju pūļu centieni iekļūt stadionā. Skatītāji kāvās ar stadiona apkalpojošo personālu un policiju, cenšoties izlauzties cauri ieejas vārtiem.

Nekārtības valdījušas pie vairākām no stadiona ieejām. Stadiona darbinieki vien puslaika pārtraukumā spējuši atbrīvot platformu, kura paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā vietā uzturējušies vairāki cilvēki, kuriem nav tur bijis jābūt, raksta medijs BBC.

Policija un Vemblija stadiona pārstāvji sākotnēji apgalvoja, ka neviens bezbiļetnieks nav iekļuvis stadionā. Taču vēlāk Vemblija stadiona darbinieki apstiprināja, ka mazs skaits cilvēku spējuši atrast ceļu līdz tribīnēm, tiekot garām drošības darbiniekiem.

Anglijas Futbola asociācija (FA) notikušo nodēvējusi par "pilnībā nepieņemamu" rīcību un iesaistītos nosaukusi par "apkaunojumu Anglijas izlasei". Asociācija sola strādāt kopā ar varasiestādēm, lai sodītu cilvēkus, kuri nelegāli iekļuvuši stadionā.

Police can’t stop the England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans without tickets storming the ticket entrances at Wembley - not enough riot police to deal with the weight amount of the crowd - kicking off !!! pic.twitter.com/ZM7KpbMmQJ