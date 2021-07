Itālijas futbolisti dramatiski izcīna savu otro Eiropas čempionu titulu

Itālijas futbola izlase svētdien Vemblija stadionā Londonā apbēdināja Anglijas valstsvienību un pēcspēles sitienu sērijā izcīnīja savu otro Eiropas čempionu titulu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Euro 2020" fināls pamatlaikā un pagarinājumā noslēdzās neizšķirti 1:1, bet pēcspēles sitienu sērijā itāļi bija pārāki ar rezultātu 3:2.

Anglijas izlase spēli iesāka perfekti, un jau otrajā minūtē izvirzījās vadībā. Harijs Keins teicami iesāka uzbrukumu ar piespēli no laukuma centra uz labo malu Kīrenam Tripjēram, kurš tālāk centrēja soda laukumā, un kreisajā malā Lūks Šovs saņēma bumbu un raidīja to vārtos.

Tomēr mača turpinājumā Itālijas izlase pārņēma spēles kontroli un meklēja veidus, kā izlīdzināt rezultātu. 35. minūtē Federiko Kjēza pats sev izkārtoja iespēju, taču raidīja bumbu garām vārtiem. Pirmais puslaiks noslēdzās ar Čiro Imobiles sitienu pēc Džovani di Lorenzo piespēles, taču aizsargs bloķēja sitienu.

Itālijas pārsvars laukumā tikai pieauga otrajā puslaikā. 62. minūtē vēl viena laba iespēja bija Kjēzam, bet piecas minūtes vēlāk Leonardo Bonuči izlīdzināja spēles rezultātu, kad pēc stūra sitiena Anglijas soda laukuma bija apjukums. Bonuči ieguva bumbu, kad tā pie viņa atlēca no vārtu staba, un no pašas vārtu priekšas raidīja to vārtos.

Mača turpinājums bija līdzīgāks, un arī Anglija atkal sāka biežāk darboties ar bumbu, ne tikai spēlēt aizsardzībā. Tomēr vārti netika gūti ne atlikušajā pamatlaikā, ne pagarinājumā. Cīņa nonāca līdz pēcspēles sitieniem.

Domeniko Berardi un Harijs Keins realizēja savu komandu pirmos sitienus, bet tad Andrea Beloti sitienu atvairīja Džordans Pikfords. Harijs Makgvairs ar perfektu sitienu deva vadību Anglijai, bet Bonuči rezultātu izlīdzināja. Tad Anglijas spēlētāji Markuss Rešfords un Džeidons Sančo nerealizēja savus sitienus, kamēr Federiko Bernardeski bija precīzs. Žoržinju varēja pielikt punktu pēcspēles sitieniem, bet viņš to nespēja. 19 gadus vecais Bukajo Saka izpildīja svarīgu sitienu Anglijas izlasei, bet viņa mēģinājumu gūt vārtus atvairīja Džanluidži Donnarumma, nodrošinot Itālijai uzvaru.

Par "Euro 2020" vērtīgāko spēlētāju tika atzīts tieši Donnarumma.

Itālijai šīs bija ceturtais Eiropas čempionāta fināls, bet iepriekšējo reizi tā par kontinenta čempioni kļuva 1968. gadā. 2000. gadā finālā Itālija vēl 90. minūtē bija vadībā ar 1:0 pret Franciju, bet kompensācijas laika pēdējās sekundēs Silvēns Viltors panāca izlīdzinājumu. Pagarinājumā francūžiem zelta vārtus guva Davids Trezegē. Savukārt pirms astoņiem gadiem Kijevā finālā itāļi ar 0:4 bez variantiem zaudēja Spānijai.

Anglijas futbolisti pirmo reizi spēlēja Eiropas čempionāta finālā, nespējot piepildīt fanu sen loloto sapni par "Football coming home" (futbols atgriežas mājās).

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Izvēlies DELFI Futbola zvaigzni! Itālija Itālija 17 Ciro Immobile Balsot 73 10 Lorenzo Insigne Balsot 32 2 Giovanni Di Lorenzo Balsot 22 14 Federico Chiesa Balsot 15 19 Leonardo Bonucci Balsot 10 18 Nicolò Barella Balsot 8 3 Giorgio Chiellini Balsot 7 13 Emerson Balsot 6 6 Marco Verratti Balsot 6 11 Domenico Berardi Balsot 5 8 Jorginho Balsot 4 9 Andrea Belotti Balsot 4 16 Bryan Cristante Balsot 3 20 Federico Bernardeschi Balsot 3 Anglija Anglija 9 Harry Kane Balsot 90 10 Raheem Sterling Balsot 46 1 Jordan Pickford Balsot 27 3 Luke Shaw Balsot 17 6 Harry Maguire Balsot 11 12 Kieran Trippier Balsot 8 14 Kalvin Phillips Balsot 6 19 Mason Mount Balsot 6 5 John Stones Balsot 5 4 Declan Rice Balsot 5 2 Kyle Walker Balsot 4 7 Jack Grealish Balsot 4 8 Jordan Henderson Balsot 4 17 Jadon Sancho Balsot 3 25 Bukayo Saka Balsot 3 11 Marcus Rashford Balsot 3 Vairāk