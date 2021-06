Slovākijas izlase pēc Polijas futbolistu kļūdām izcīna negaidītu uzvaru

2021. gada Eiropas čempionāta futbolā pirmajā E apakšgrupas spēlē pirmdien Sanktpēterburgā uzvarēja Slovākijas futbolisti, kuri ar rezultātu 2:1 (1:0) pārspēja par mača favorīti uzskatāmo Polijas izlasi.

Polijas izlase pirmajā puslaikā izrādīja savu pārākumu, taču pie sitiena vārtu rāmī tā arī netika. Pāris raidījumus bloķēja Slovākijas izlases aizsargi, bet slovāku uzbrūkošie spēlētāji reizi pēc reizes veidoja bīstamus pretuzbrukumus.

Vienā no tiem starp diviem pasīviem pretspēlētājiem izskrēja Roberts Maks, kurš no asa leņķa raidīja bumbu vārtu tuvajā stūrī. Tā atsitās pret stabu, bet pēc tam no vārtsarga Vojceha Ščensnija galvas nonāca vārtos. Ščensnijs tādējādi kļuva par pirmo vārtsargu Eiropas čempionātu vēsturē, kuram pierakstīts precīzs sitiens savos vārtos.

Otrā puslaika ievadā Polijas futbolistu radītais spiediens ievērojami pieauga, un jau pirmajā tā minūtē tika pārvērsts vārtu guvumā, kad zibenīgas piespēles ļāva teicamā sitiena pozīcijā nonākt Karolam Linetijam.

Uzbrukumi slovāku laukuma pusē regulāri turpinājās līdz 62. minūtei, kad Gžegožs Krihovjaks nejauši nopelnīja otro dzelteno kartīti, uzkāpjot uz kājas Jakubam Hromadam. Tieši pret Hromadu balsta pussargs pārkāpa noteikumus arī pirmajā puslaikā, kad apturēja slovāku ātro uzbrukumu. Slovākijas izlase nekavējoties pārņēma iniciatīvu, bet 69. minūtē centra aizsargs Milans Škrinjars pēc stūra sitiena jau atjaunoja vadību savai valstsvienībai.

Pat spēlējot mazākumā, Polijas izlase spēja diezgan veiksmīgi atgūt bumbas kontroli, bet labu laiku nespēja tikt līdz uzbrukumu noslēdzošam sitienam. Pēc viena no stūra sitieniem knapi līdz bumbai neaizsniedzās Roberts Levandovskis, bet kompensācijas laikā bumba atleca pie centra aizsarga Jana Bednareka, kurš no soda laukuma vidus sita tieši garām vārtiem.

Levandovskis paguva vēl izkārtot labu sitienu Karolam Šviderskim, tomēr uz maiņu nākušais futbolists bumbu raidīja Martina Dubravkas rokās.

E apakšgrupas spēles turpināsies pirmdienas vakarā, kad laukumā dosies Zviedrijas un Spānijas izlases.

