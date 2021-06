Somijas futbolistiem grūti aizmirst to, kas notika ar Ēriksenu

Somijas futbola izlases spēlētāji joprojām atceras šokējošo Dānijas izlases spēlētāja Kristiana Ēriksena saļimšanu laukumā, pirms otrās spēlēs "Euro 2020" turnīrā teica somu futbolists Rasmuss Šillers.

Jau vēstīts, ka "Euro 2020" mačā starp Dāniju un Somiju pirmā puslaika izskaņā laukuma labajā malā Ēriksens devās pretī bumbai, ko saņemt pēc izmestā auta. Tajā brīdī dāņu pussargs sāka grīļoties un pēc brīža jau gulēja zālājā.

"Mēs joprojām nevaram aizmirst to, kas notika sestdien," UEFA mājaslapā citēts Šillera teiktais. "Bet mums jāgatavojas nākamajai spēlei, jo tā nav aiz kalniem. Mēs šeit ieradāmies, lai cīnītos par Somiju. Mums šis ir pirmais lielais turnīrs, vēlamies izkļūt no grupas. Lai arī atgūties no sestdienas notikumiem joprojām nevaram, pienācis laiks domāt par spēli pret Somiju."

Somijas un Krievijas valstsvienību duelis ievadīs "Euro 2020" grupu turnīra otrās kārtas spēles.