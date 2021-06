Šveice pēcspēles sitienos šokē Franciju un pirmo reizi iekļūst Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā

Šveices futbola izlase Bukarestē notikušajā Eiropas čempionāta ("Euro 2020") astotdaļfināla spēlē pamatlaika izskaņā atspēlēja divu vārtu deficītu un pēcspēles sitienu sērijā pārspēja vienu no turnīra galvenajām favorītēm Franciju, pirmo reizi iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Šveices un Francijas izlašu duelī pamatlaiks un pagarinājums noslēdzās neizšķirti 3:3, bet šveicieši pēcspēles sitienu sērijā bija pārāki ar rezultātu 5:4.

Divus vārtus Francijai guva Karims Benzemā, vienus - Pols Pogbā, bet Šveicei divreiz izcēlās Hariss Seferovičs, reizi - Mario Gavranovičs.

Kamēr Francijai pirmajā puslaikā Rafaēls Varāns, Kilians Mbapē un Adrjēns Rabio no labām pozīcijām sita garām vārtiem, savu vienīgo iespēju izmantoja Šveice. Pēc Stīvena Cūbera precīzas vieglas piespēles uz soda laukuma vidu Seferovičs kā biljardists ar galvu ne spēcīgi, bet precīzi raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī. Igo Lorī lēca pēc bumbas, taču tās atvairīšanu traucēja bumbas trajektorija, tai pirms vārtu līnijas atsitoties pret zemi - 1:0 Šveices labā.

Tas arī izrādījās vienīgais abu komandu sitiens pirmajā puslaikā, kurš trāpījis vārtu rāmī.

Vēl katra no komandām pirmajā puslaikā saņēma pa dzeltenajai kartītei, 30.minūtē dzelteno plāksteri savā priekšā ieraugot Varānam, bet divas minūtes vēlāk - Niko Elvedi pretinieku komandā.

Otrā puslaika sākumā aizsarga Klemāna Lenglē vietā Francijai laukumā devās pussargs Kingslijs Komans, ieskicējot vicečempionu vēlmi atspēlēties.

Notikumi norisinājās vētraini. Vispirms vadību dubultot ar 11 metru soda sitienu varēja Šveice. 52.minūtē Cūbers uz Francijas soda laukuma kreisās sānu malas apspēlēja Benžamēnu Pavāru, kurš netrāpīja bumbai, izraisot šveicieša kritienu. Tomēr tiesnesis Fernando Rapallini nesteidzās, bet pagaidīja, kamēr otrā laukuma pusē Mbapē nokrita soda laukumā, un tikai tad devās pie video tiesneša. Atkārtojums liecināja, ka Cūbers soda laukumā kavēts neatļauti, piespriežot 11 metru sitienu uz Francijas vārtiem.

Tomēr 55.minūtē Rikardo Rodrigess, kurš sita vārtu kreisajā apakšējā stūrī, to nedarīja pietiekami spēcīgi, Lorī ar labo roku atvairot bumbu.

Nākamajā minūtē Mbapē ar apvedošu sitienu netrāpīja vārtu tālajā stūrī, bet tad Francija "uzsprāga" ar diviem vārtiem pēc kārtas. Abas reizes pretinieku laukuma pusē šveicieši tika atbruņoti, izveidojot vārtu gūšanas momentus.

57.minūtē pēc Mbapē piespēles soda laukumā Benzemā bumbu pasita uz priekšu, tai aizripojot pašam aiz muguras, un pēc tam jau no tuvas distances raidīja to vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:1.

Vēl pēc divām minūtēm Francija vēlreiz pēc Mbapē piespēles nokļuva šveiciešu soda laukumā. Antuāns Grīzmans pietuvojās vārtiem, taču līdz viņa raidītajai bumbai aizsniedzās vārtsargs Jans Zommers. Tomēr bumba turpināja ceļu uz vārtu tālo stabu, kur to vārtos ar galvu iedzina Benzemā - 2:1.

75.minūtē ar izcilu sitienu ārpus soda laukuma tieši pretī vārtiem izcēlās Pogbā, ar apvedošu sitienu trāpot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 3:1.

Tomēr arī šajā pirmdienas mačā divu vārtu pārsvaru Francijai noturēt neizdevās. Šveice septiņu minūšu laikā veica četras maiņas, nomainot arī aktīvo Cūberu, un tas deva rezultātu. Astoņas minūtes iepriekš laukumā nākušais Kevins Mbabu 81.minūtē perfekti no labās puses centrēja vārtsarga laukumā, kur pa vidu diviem francūžiem iznira Seferovičs, ar galvu raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī - 2:3.

Vēl Šveice nomainīja Rodrigesu, Francija - Grīzmanu, dzeltenā kartīte par rupju spēli ar elkoni pret Mbabu tika parādīta Komanam, bet rezultāts varēja mainīties vēl trīsreiz.

Vispirms 90.minūtē vārtus guva 73.minūtē laukumā nākušais Šveices uzbrucējs Gavranovičs. Granits Džaka ar piespēli atrada Gavranoviču, kurš bumbu raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 3:3.

Bumbu uzbrukumā nesavaldīja 87.minūtē laukumā nākušais Šveices uzbrucējs Admirs Mehmedi, bet spēles kompensācijas laika pēdējās - ceturtās - minūtes pašās beigās Grīzmana vietā pamatlaika beigās laukumā nākušais Musa Sisoko pamanījās no soda laukuma labās puses piespēlēt garām diviem Šveices aizsargiem. Soda laukuma pretējā pusē bumbu ar krūtīm saņēma Pavārs un no gaisa raidīja to pa vārtu pārliktni tālajā stūrī.

Papildlaikā dzelteno kartīti saņēma Pavārs, kuram tādējādi nākamā spēle saņemto kartīšu dēļ jebkurā gadījumā gāja secen, bet Benzemā vietā laukumā devās Olivjē Žirū.

95.minūtē laba iespēja bija Pavāram, kurš saņēma bumbu soda laukuma vidū, taču viņa sitiens zem pārliktņa nesanāca spēcīgs, Zommeram viegli atvairot sitienu.

120.minūtē vēl vārtus ar galvu varēja gūt Žirū, bet Zommers francūža sitienu vārtu kreisajā stūrī atvairīja.

Pēcspēles sitienu sērijā abas komandas sitienus perfekti izdarīja līdz piektajai kārtai. Tad Šveicei precīzi sita Admirs Mehmedi, bet izšķirošo sitienu Francija uzticēja Mbapē, kurš nespēja pārspēt Zommeru.

Šveices izlase Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā spēlēs pirmo reizi.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētāku mača aprakstu.

