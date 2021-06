Šveices izlase pieveic Turciju un saglabā cerības uz astotdaļfinālu, bet neapsteidz Velsu

Eiropas futbola čempionātā ("Euro 2020") A apakšgrupas noslēdzošajā spēļu kārtā Itālija ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja Velsu un turnīru turpināja perfekti. Savukārt Šveice ar 3:1 (2:0) pārspēja Turciju, saglabājot labas izredzes iekļūt astotdaļfinālā kā viena no trešās vietas ieguvējām.

A grupas kopvērtējumā Itālija trīs spēlēs izcīnīja tikai uzvaras un neielaida nevienus vārtus, ar deviņiem punktiem ieņemot pirmo vietu. Velsa un Šveice ieguva pa četriem punktiem, bet velsieši saglabāja otro vietu, pateicoties labākai gūto un zaudēto vārtu attiecībai. Taču Šveicei ar četriem punktiem vajadzētu pietikt, lai iekļūtu astotdaļfinālā kā trešās vietas ieguvējai. Turcija "Euro 2020" noslēdza ar trim zaudējumiem un vieniem gūtiem vārtiem.

Itālijas izlase trešo apakšgrupas spēli aizvadīja bez vairākiem līderiem, Roberto Mančīni veicot astoņas izmaiņas vienības sākumsastāvā. Mājinieki veidoja krietni mazāk ātrus pārejas uzbrukumus nekā iepriekšējās spēlēs, bet veiksmīgi uzturēja pozicionālu pārsvaru. Pirmās vārtu gūšanas iespējas abām valstsvienībām pienāca vien pēc 20. minūtes, bet 39. minūtē Mateo Pesina pielika kāju Marko Verrati izpildītai standartsituācijai, panākot rezultātu 1:0. Verati šī tieši bija pirmā spēle turnīrā pēc atkopšanās no savainojuma.

Otrā puslaika ievada Marko Bernadeski, izpildot tiešo brīvsitienu, trāpīja pa vārtu stabu, bet spēli visvairāk ietekmēja 55. minūte, kad Ītens Ampadu uzmina Bernadeski uz kājas un kļuva par pirmo spēlētāju čempionātā, kurš uzreiz nopelna sarkano kartīti. Šāds pavērsiens ievērojami apdraudēja Velsas futbolistus, kuri, spēlējot mazākumā, varēja ciest turnīra tabulā nelabvēlīgu zaudējumu ar vairāku vārtu starpību.

Itālijas futbolistu pārsvars pieauga, un Danijam Vordam pāris reizes nācās glābt komandu. Taču labāko vārtu gūšanas iespēju sagaidīja tieši Velsas izlases kapteinis Garets Beils, kurš, sitot pa lidojošu bumbu, izpildīja neprecīzu raidījumu no tuvas distances. Mača izskaņā laukuma saimnieki jau paši samazināja tempu, aizvedot spēli līdz pietiekami mierīgam iznākumam.

Itālijas futbola izlase pēc izcīnītā panākuma jau nav zaudējusi 30 spēles pēc kārtas, kā arī izcīnījusi uzvaras pēdējās 11 spēlēs, kurās vienība nav ielaidusi nevienus vārtus.

Šveices izlasei šis bija svarīgs mačs par iekļūšanu astotdaļfinālā, tāpēc Turciju bija jāuzvar ar pēc iespējas lielāku rezultāta pārsvaru.

Mačs iesākās aizraujošā cīņā, un Turcija ātri izveidoja lielisku vārtu gūšanas iespēju, kad Kāna Ajhana sitienu no distances atvairīja Šveices vārtsargs Jans Zommers. Vadībā jau sestajā minūtē izvirzījās Šveice, kad precīzi no soda laukuma līnijas, izmantojot aizsarga aizsegu, tālajā apakšējā vārtu stūrī sita Hariss Seferovičs.

Vēlāk Merts Mildirs spēcīgi sita no distances, bet Zommers atkal glāba savu komandu, brīdi vēlāk Šveicei izdevās vēl viens precīzs tālsitiens, tālajā vārtu stūrī bumbu iegriežot Džerdanam Šačiri. Divas minūtes vēlāk viņš nerealizēja izgājienu pret vārtsargu, savukārt 33. minūtē Mildiru vēlreiz apturēja Šveices izlases vārtsargs. Ar to Mildira neveiksmes nebeidzās, un 10 minūtes vēlāk pretuzbrukumā viņš zaudēja vēl vienu dueli ar Zommeru.

Uzbrukuma futbols turpinājās arī otrajā puslaikā, un sitieni pa vārtiem tika izdarīti bieži. 57. minūtē Šačiri netrāpīja pa vārtiem no soda laukuma vidus, mirkli vēlāk Seferoviča sitienu atvairīja Turcijas vārtsargs. 62. minūtē turki saspēlējās ārpus soda laukuma, un Irfans Dzans Kavedzi iegrieza bumbu vārtu tālajā stūrī. Šie bija Turcijas izlases pirmie vārti "Euro 2020" turnīrā.

Sešas minūtes vēlāk Šveice atguva divu vārtu pārsvaru, kad pretuzbrukumā Stīvens Cūbers piespēlēja no kreisās malas un Džerdans Šačiri ar pirmo pieskārienu ieraidīja bumbu vārtos.

Cūbers šajā mačā ar rezultatīvām piespēlēm piedalījās visos trīs vārtu guvumos.

Euro 2020 spēles: Šveice – Turcija, Itālija – Velsa

Šveice – Turcija 3:1 (2:0). Spēle noslēgusies.Vārtu guvēji: Hariss Seferovičs (6. min., 1:0), Džerdans Šačiri (26. min., 2:0), Džerdans Šačiri (68. min., 3:1) – Irfans Dzans Kavedzi (62. min., 2:1)Brīdinājumi: Hakans Čalhanoglu (70. min.), Čaglars Sejindzi (76. min.) – Granits Džaka (78. min.)Noraidījumi: - – -

Itālija – Velsa 1:0 (1:0). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: Mateo Pesina (39. min., 1:0) – -Brīdinājumi: Mateo Pesina (79. min.) – Džo Alens (51. min.), Kriss Ganters (79. min.)Noraidījumi: - – Ītens Ampadu (55. min.)

Šveices un Turcijas spēles statistika:

Spēles statistika ("Sofascore"):

Šveice – Turcija 3:1. Spēle noslēgusies.

Itālija – Velsa 1:0 (1:0). Spēle noslēgusiesItāļi kompensācijas laikā apzināti sagaida spēles beigas, savā starpā laiski saspēlējoties.

90+2. min.Šveices izlases spēlētājs Vidmers noslēdza maču, bet pēdējās minūtes aizvadīs Mbabu.

90. min.Zommers atvairīja vēl vienu draudīgu Turcijas izlases spēlētāja sitienu.

Kompensācijas laiks būs trīs minūtes ilgs.

89. min. Vārtsargu maiņa!Interesants gājiens Mančīni izpildījumā. 34 gadus vecais Salvatore Sirigu nomaina Donnarummu. Jaunais vārtsargs spēli pamet ar smaidu uz sejas.

86. min.Velsas izlase veic trīs maiņas uzreiz. Spēle noslēgusies Garetam Beilam. Velsa, visticamāk, cer saglabāt 0:1, kas pagaidām dod otro vietu grupā un garantētu dalību astotdaļfinālā.

85. min.Šveices izlasē Embolo un Cūbers pameta laukumu, bet Mehmedi un Benito devās laukumā Šveices izlasē. Savukārt Čalhanoglu vietā Turcijas izlasē devās Tokozs.

83. min.Itālijas izlasei jau septiņi spēlētāji Velsas komandas soda laukumā! Itāļi no tā gan izspiež tikai stūra sitienu.

80. min. Čeliks apdraudēja vārtus no soda laukuma robežas, raidot bumbu pāri vārtiem.

77. min.Pats Džaka izpildīja brīvsitienu, raidīja bumbu garām mūrim un norībināja vārtu stabu. Džaka turpināja cīņu, nokrita soda laukumā, bet tiesnesis viņu brīdināja par pārlieku aktīvu diskutēšanu.

76. min.Sejindzi pie paša soda laukuma nogāza Džaku, un turks tika brīdināts.

75. min.Šveices izlases vārtu guvēji Seferovičs un Šačiri pameta laukumu, bet viņu vietā devās Gavranovičs un Vargass.

76. min.Pēkšņa iespēja Velsas izlasei. Bumba pēc standartsituācijas nokrīt tieši pie kājām Beilam. Izlases līderis iznieko iespēju, sperot bumbu pāri vārtiem. Iespējams, viņš varēja vispirms apstādināt bumbu, nevis sist no gaisa.

Situācija turnīra tabulā, ja spēles beigtos šādi ("uefa.com"):

73. min.Itālijas izlase turpina uzbrukt. Šveices izlases gūtie vārti nozīmē, ka viņiem nepieciešami divi sev vēlami vārti. Proti, Velsas valstsvienība varētu ielaist vienus vārtus, bet Šveice gūt vēl vienus, lai Velsas izlase atkāptos uz trešo vietu grupā.

70. min. Čalhanoglu nopelnīja pirmo brīdinājumu spēlē, rupji nospēlējot pret šveicieti Elvedi.

68. min. Šveice – Turcija 3:1 Šveices izlasei teicama pāreja no aizsardzības uzbrukumā un sodīja Turciju par pārlieku neapdomīgu došanos uzbrukumā. Stīvens Cūbers piespēlēja no kreisās malas un Džerdans Šačiri ar pirmo pieskārienu ieraidīja bumbu vārtos.

68. min.Itālijas izlases spiediens ievērojami pieaudzis. Mājinieki saspēlējas soda laukumā līdz Emersons sit no tuvas distances, bet viņa raidījums tiek bloķēts.

64. min. Kahvedzi, Tufans un Ajhans tika nomainīti, bet turkiem laukumā devās Jazidži, Karaman un Jokušlu.

65. min.Vords glābj! Beloti uzbrūk no tuvas distances ātrajā uzbrukumā, bet vārtsargs tiek galā ar sitienu.

Svarīgs vārtu guvums paralēli notiekošajā spēlē. Šobrīd Velsa grupu turnīru noslēgtu ar četriem punktiem un vārtu starpību 3-2, bet Šveices izlasei būtu četri punkti un 3-5. Velsai jācenšas, spēlējot desmit cilvēku sastāvā, nepiedzīvot pēkšņu kritumu.

62. min. Šveice – Turcija 2:1Šī spēle turpina lutināt ar fantastiskiem vārtu guvumiem. Turki saspēlējās ārpus soda laukuma, bet tad Irfans Dzans Kavedzi iegrieza bumbu vārtu tālajā stūrī. Šie bija Turcijas izlases pirmie vārti "Euro 2020" turnīrā.

60. min.Seferovičs diezgan viegli tika garām aizsargiem, devās soda laukumā un izdarīja sitienu pa vārtiem, bet Čakirs aizsniedzās līdz bumbai un aizvirzīja to ārpus laukuma.

60. min.Pussargu Džo Morelu nomaina uzbrucējs Kīfers Mūrs. Interesanti, kā Velsas izlase laukumā pārkārtosies. Iespējams, ka Remzijs un Beils vairāk spēlēs kā pussargi.

57. min.Vidmers ar Emboli labajā malā saspēlējās un tika garām aizsargam, tālāk bumba nonāca pie Šačiri, kuram no soda laukuma vidus neizdevās trāpīt pa vārtiem.

54. min.Abas vienības izdarīja daudz sitienu pa vārtiem. Aizvadītajā epizodē Inders nolēma uzņemties iniciatīvu, taču viņš raidīja bumbu pāri vārtiem.

55. min.Sarkanā kartīte Ampadu! Tas saprotami, ka tik asa tiesneša reakcija pārsteidz Velsas izlasi. Taču aizsargs ar taisnu kāju uzmina virsū Bernadeski. Patiešām rupjš pārkāpums. Bet, vai sarkanās kartītes vērts? Par to var diskutēt. Tā ir tikai otrā sarkanā kartīte šajā turnīrā. Taču polis Gžegožs Krihovjaks to nopelnīja, sakrājot divas dzeltenās.

54. min.Remzijs gar pašu gala līniju pietuvojas vārtiem un Donnarummam. Leņķis bija ļoti ass, taču Velsas futbolists noteikti izniekoja iespēju, to pazaudējot pirms sitiena vai piespēles izdarīšanas.

52. min.Cūberam neizdevās sitiens no tuvas distances pēc teicamas Šačiri piespēles. Minūti vēlāk vēl vienā ātrā uzbrukumā Embolo sitienu pa vārtiem atvairīja Turcijas vārtsargs Čakirs.

53. min.Bernardeski trāpa pa vārtu stabu! Ļoti viltīgs sitiens stūrī, kurā jau bija vārtsargs. Bumba aizleca tieši garām mūrītim un pāris reizes atsitās pret zemi.

51. min.Beloti nopelna tiešo brīvsitienu ļoti labā pozīcijā bīstamam "tālšāvienam". Džo Alens par pārkāpumu nopelna dzelteno kartīti. Viņš arī bija vaininieks Velsas izlasei liktenīgajā soda sitienā pirmajā puslaikā.

50. min.Inders izdarīja piespēli soda laukuma Jilmazam, kurš ar galvu sita pāri vārtiem. Momentu realizācija Turcijai ir galvenais klupšanas akmens.

Šveice – Turcija 2:0. Sācies 2. puslaiks.

Itālija – Velsa 1:0. Sācies 2. puslaiks!

Pirmā puslaika statistika. Itālija – Velsa ("Sofascore"):

Pirmā puslaika statistika Šveices un Turcijas spēlē:

Šveice – Turcija 2:0. Noslēdzies 1. puslaiks.

Itālija – Velsa 1:0. Noslēdzies 1. puslaiks.

43. min. Šveices izlases ātrā uzbrukumā Seferoviča sitiens tika bloķēts, bet tam sekoja Turcijas prettrieciens, un Merts Mildirs atkal nespēja pārspēt Zommeru.

42. min.Pesina vēlreiz pieliek kāju garām vārtiem lidojošai bumbai. Itālijas izlase pierāda, ka tai ir pa spēkam pēkšņi radīt vairākas labas vārtu gūšanas iespējas.

38. min.Rodrigess centrēja bumbu uz pretējo malu Embolo, kurš pēc māņkustībām izdarīja neprecīzu sitienu. Diezgan aizraujošā cīņa no vieniem uz otriem vārtiem turpinājās.

39. min. Itālija – Velsa 1:0. Vārti!Verrati gan piespiež pretiniekam pārkāpt noteikumus, gan izpilda standartsituāciju, pēc kura Mateo Pesina smalki pieskaras bumbai, mainot tās lidojuma virzienu un nogādājot to vārtos.

36. min.Čeliks sita no labā soda laukuma stūra, bet raidīja bumbu pāri vārtiem.

36. min.Pēc vairākiem vārtu gūšanas momentiem īsā laika sprīdī itāļi atkal noslāpējuši tempu un ilgstoši saspēlējas.

33. min. Jans Zommers turpināja atvairīt Turcijas valstsvienības spēlētāju sitienus. Merts Mildirs no aizsega bīstami raidīja bumbu vārtu virzienā, taču vārtsargs glāba.

29. min.Spēle kļuvusi interesantāka! Viljamss pie saviem vārtiem neaizsniedzas līdz bumbai. Tā nokrīt pie Kjezas, kurš no tuvas distances sit garām vārtiem. Pa ceļam uz tiem bumbu gan skāra Velsas izlases futbolists.

28. min. Šveices izlasei teicama iespēja gūt trešos vārtus, un Džerdans Šačiri tika garām diviem aizsargiem un izgāja pret vārtsargu, bet pārspēt Turcijas izlases vārtsargu Čakiru viņam neizdevās.

27. min.Uzreiz atbild Velsa! Ganters pēc stūra sitiena atbrīvojas un negaidīti sit ar galvu tieši garām pārliktnim.

26. min. Šveice – Turcija 2:0Šveices izlases līderis Džerdans Šačiri saņēma bumbu nedaudz aiz soda laukuma līnijas no pirmo vārtu autora Harisa Seferoviča un perfekti izdarīja sitienu tālajā vārtu stūrī.

25. min.Bīstamākā iespēja šajā spēlē. Beloti ieskrien brīvā zonā soda laukumā un saņem piespēli no Bernadeski. Itālis izpilda sitienu gar vārtiem, kas daļēji varbūt bija domāta arī kā piespēle.

23. min.Tufans izpildīja kārtējo Turcijas izlases tālsitienu, taču šoreiz bumba lidoja pāri vārtu stūrim.

21. min.Šveices izlase labi darbojās ar bumbu un diezgan precīzi saspēlējās. Cubers izdarīja tālu sitienu, bet bumba lidoja garām vārtiem.

22. min.Velsas izlase pirmās 20 minūtes praktiski pavadījusi savā laukuma pusē. Liels pārsvars itāļiem, kuri gan vairāk kontrolē bumbu, nevis aktīvi uzbrūk.

16. min. Merts Mildirs soda laukuma no kreisās malas izdarīja ļoti bīstamu sitienu, taču atkal Zommers lēcienā glāba savu komandu no vārtu zaudējuma.

14. min.Abu komandu spēlētāji izcēlās ar noteikumu pārkāpumiem, bet spēles temps vairs nebija tik augsts. Vienā uzbrukumā Jilmazs neaizsniedzās līdz bumbai, netiekot pie iespējas apdraudēt vārtus.

15. min.Emersons sit no tālas distances. Bumba pa ceļam uz vārtiem reizi atsitas pret zemi. Vordam nav problēmu to tvert. Pirmais sitiens vārtu rāmī šajā spēlē.

14. min.Pāris bīstami centrējumi Itālijas izlases izpildījumā. Piespēļu adresāti gan nespēj savaldīt bumbu. Zīmīgi, ka abām komandām ir diezgan izdevīgi nospēlēt neizšķirti.

11. min.Spēles temps joprojām lēns. Itāļiem nav sanākušas pāris piespēles uzbrukuma izskaņā. Vēl nav izdarīts neviens sitiens.

6. min. Šveice – Turcija 1:0Turcija piebremzēja Šveices ātro uzbrukumu, bet Brīls Embolo saglabāja bumbu. Turpinājumā Stīvens Cubers piespēlēja Harisam Seferovičam, kurš aizsarga aizsegā izdarīja sitienu vārtu apakšējā stūrī un pārspēja Turcijas izlases vārtsargu.

4. min. Turcija turpināja izdarīt sitienus no tālas distances, un Kāns Ajhans ļoti bīstami raidīja bumbu pa vārtiem, bet Zommers Šveices vārtos lēcienā atvairīja to.

3. min. Jilmazs spēcīgi sita no distances, taču aizsargs bija bumbas lidojuma ceļā un bloķēja to. Minūti vēlāk Tufans no tālas distances sita pāri vārtiem.

4. min.Itālijas izlase pirmajās spēlēs pozicionālu futbolu piekopa pietiekami reti. Tai bija raksturīgas ātras pārejas uzbrukumā. Šīs spēles ievadā temps ir pietiekami zems. Iespējams, lomu spēlē arī pavisam izmainītais sastāvs, kurā bijušas astoņas izmaiņas.

Šveice – Turcija 0:0. Spēle sākusies

Itālija – Velsa. Spēle sākusies!

Šveices un Turcijas valstsvienības treneri mačam pieteikuši šādus sastāvus. https://twitter.com/EURO2020/status/1406635274231336965

Saprotams, ka Velsas izlase šādas vaļības nevar atļauties. Velsiešiem ierindā visi līderi.https://twitter.com/Cymru/status/1406621695968956416

https://twitter.com/azzurri/status/1406624308051513350

Itālijas izlase pēc divām spēlēm, kura sagādāja vairākus savainojumus, veikusi ievērojamas izmaiņas sastāvā. Skaidrs, ka šī būs vērtīga atpūta līderiem. Pamatsastāvā nav Berardi, Immobile, Insinje, Lokatelli, Spinacola, kuri iepriekš aizvadījuši īpaši veiksmīgas spēles. Savainojuma dēļ nespēlē arī kapteinis Kjellīni. Savukārt debiju turnīrā tieši piedzīvo Marko Verrati, kurš pirmajām divām spēlēm vēl nebija gatavs.

A grupas kopvērtējums pirms pēdējās kārtas:

Eiropas futbola čempionātā grupu turnīra noslēdzošās kārtas risinās paralēli, lai saglabātos intriga un komandas nezinātu rezultātu otrā grupas mačā. Šovakar kļūs zināms galīgais izvietojums A grupā - Itālija un Velsa cīnīsies par pirmo vietu, bet Šveice mačā pret Turciju lūkos pacīnīties par vietu astotdaļfinālā.