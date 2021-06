Ukraina piecu minūšu laikā gūst divus vārtus un pieveic sīksto Ziemeļmaķedoniju

Eiropas futbola čempionāta ("Euro 2020") C apakšgrupas otrās kārtas spēlē Bukarestē Ukrainas valstsvienība ar rezultātu 2:1 (2:0) pārspēja Ziemeļmaķedonijas valstsvienību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukrainai šī bija tikai otrā uzvara Eiropas čempionātu finālturnīros. Šī ir trešā reize, kad Ukraina kā neatkarīga valsts piedalās Eiropas čempionātā.

Ukrainas izlase spēja vairāk kontrolēt bumbu jau no mača pirmajā minūtēm, bet 28. minūtē Ziemeļmaķedonijas izlases vārtsargs Stole Dimitrievskis nolasīja Andrija Jarmoļenko domu un atvairīja viltīgu sitienu. Tam sekoja stūra sitiens, pēc kura Oleksandrs Karavajevs ar vienu pieskārienu pāradresēja piespēli Jarmoļenko, un viņš 29. minūtē izdarīja precīzu sitienu no tuvas distances un asa leņķa.

Mača 34. minūtē Ukraina dubultoja savu pārsvaru. Ātrā uzbrukumā Oleksandrs Zinčenko piespēlēja Jarmoļenko, kurš uzreiz izvirzīja Romānu Jaremčuku izgājienā pret vārtsargu, un uzbrucējs ļoti pārliecinoši apspēlēja pretinieku vārtsargu. Piecas minūtes vēlāk Gorans Pandevs teju atguva vienus vārtus Ziemeļmaķedonijas komandai, kad viņš skaisti pārsita bumbu pāri vārtsargam, tomēr uzbrukuma sākumā viņš bumbu saņēma aizmugures stāvoklī.

Otrajā puslaikā Ziemeļmaķedonija laukumā izgāja noskaņoti pacīnīties par uzvaru un ātri sāka veidot vārtu gūšanas iespējas. 55. minūtē Aleksandars Trajkovskis izdarīja tālsitienu vārtu tālajā stūrī, bet Ukrainas vārtsargs Heorhijs Buščans ar roku pieskārās bumbai, pārvirzot to prom no vārtiem. Bumba atsitās pret pārliktni, Pandevs jau rāvās pēc tās, taču viņam pretinieks iesita pa kājām. Ezgjans Alioskis izpildīja piešķirto 11 metru soda sitienu, Buščans to atvairīja, bet bumba uzreiz atlēca atpakaļ pie Alioska, un ar otro piegājienu viņš guva vārtus.

Tad uz maiņu nākušais Viktors Ciganovs neizmantoja iespēju atjaunot divu vārtu pārsvaru Ukrainai, bet 83. minūtē ar video atkārtojumu sistēmas palīdzību Ukraina tika pie 11 metru soda sitiena. Ruslans Maļinovskis to izpildīja, bet viņa sisto bumbu atvairīja Dimitrievskis. Ukrainas futbolisti atlikušajā laikā minimālo pārsvaru nosargāja.

Abas valstsvienības šo turnīru iesāka ar zaudējumiem pirmajās spēlēs. Ziemeļmaķedonijas izredzes iekļūt nākamajā kārtā pēc šīs neveiksmes ir ļoti minimālas.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Izvēlies DELFI Futbola zvaigzni! Ukraina Ukraina 7 Andriy Yarmolenko Balsot 28 1 Georgiy Bushchan Balsot 15 10 Mykola Shaparenko Balsot 14 9 Roman Yaremchuk Balsot 12 13 Illia Zabarnyi Balsot 10 16 Vitaliy Mykolenko Balsot 10 17 Olesandr Zinchenko Balsot 10 8 Ruslan Malinovskyi Balsot 10 21 Oleksandr Karavaev Balsot 9 22 Mykola Matviyenko Balsot 9 6 Taras Stepanenko Balsot 9 19 Artem Besedin Balsot 8 15 Viktor Tsygankov Balsot 7 Ziemeļmaķedonija Ziemeļmaķedonija 13 Stefan Ristovski Balsot 11 8 Ezgjan Alioski Balsot 11 5 Arijan Ademi Balsot 10 16 Boban Nikolov Balsot 10 17 Enis Bardi Balsot 10 10 Goran Pandev Balsot 10 1 Stole Dimitrievski Balsot 9 14 Darko Velkovski Balsot 9 21 Eljif Elmas Balsot 9 6 Visar Musliu Balsot 8 20 Stefan Spirovski Balsot 8 25 Darko Churlinov Balsot 6 9 Aleksandar Trajkovski Balsot 6 26 Milan Ristovski Balsot 5 7 Ivan Trickovski Balsot 5 Vairāk