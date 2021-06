Zviedrija drāmā Sanktpēterburgā aizsūta mājās Poliju; spāņi 'iznīcina' slovākus

Eiropas čempionāta finālturnīra "Euro 2020" E grupas pēdējās spēlēs Līgo vakarā, 23, jūnijā, Zviedrijas futbola izlase dramatiskā cīņā ar 3:2 (1:0) pieveica Poliju, kurai bija nepieciešama tikai uzvara, bet Spānija nepažēloja Slovākiju un sagrāva pretiniekus ar 5:0.

Tādējādi pirms vakara pēdējām spēlēm zināms, ka Polija un Slovākija neturpinās dalību "Euro 2020". E apakšgrupā pirmo vietu ar septiņiem punktiem izcīnīja Zviedrija, pieci punkti bija Spānijai, trīs Slovākijai, bet viens - Polijai. Zviedrija jau pirms trešdienas spēlēm bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, kur iekļuva arī Spānija.

Sanktpēterburgas stadionā notikušajā dramatiskajā spēlē Polijas izlasei abus vārtus guva viens no pasaulē labākajiem futbolistiem Roberts Levandovskis. Zviedrijai vispirms divreiz izcēlās Emīls Fošbergs, bet uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā guva Viktors Klāsons.

Jau otrajā minūtē rezultāts kļuva 1:0 Zviedrijas izlases labā. Polijas izlases nelielu apjukumu izmantoja Fošbergs, kurš soda laukumā izdarīja spēcīgu sitienu, raidot bumbu mērķī. Mača 17.minūtē Roberts Levandovskis divreiz trāpīja pa vārtu pārliktni un pēc otrā sitiena atlēkusī bumba nenonāca pie neviena no Polijas futbolistiem, veiksmei nostājoties Zviedrijas izlases pusē.



Tuvu vārtu guvumam poļi bija pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad spēcīgu tālsitienu izpildīja Pjotrs Zeliņskis, taču Robins Ulsens pretinieka raidījumu atvairīja. Otrais puslaiks sākās ar draudīgiem sitieniem pa abiem vārtiem, abiem vārtsargiem Ulsenam un Vojceham Ščensnijam demonstrējot savu meistarību.

Mača 59.minūtē pēc pretuzbrukuma un Dejana Kuluševska piespēles Fošbergs spēcīgi sita no soda laukuma robežas un palielināja Zviedrijas izlases pārsvaru. Divas minūtes vēlāk Levandovskis ātrā pretuzbrukumā saņēma bumbu, apmānīja divus zviedrus soda laukumā un trieca bumbu vārtos - 1:2. Vēl nedaudz vēlāk poļi vēlreiz iedabūja bumbu vārtos, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs.

Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc ātras pārejas uzbrukumā Pšemišlavs Frankovskis piespēlēja soda laukumā Levandovskim, kurš no apmēram sešiem metriem trieca bumbu mērķī - neizšķirts 2:2. Poļi metās gūt trešos vārtus, kas dotu vietu astotdaļfinālā, taču vairākās epizodēs Ulsons un Zviedrijas izlases aizsardzība liedza pretiniekiem panākt vēlamo.

Turklāt kompensācijas laika ceturtajā minūtē Klāsons pēc Kuluševska piespēles guva vārtus un pielika punktu Polijas izlases cerībām.

Savukārt spēlē Seviljā Spānijas rindās izcēlās Aimeriks Laports, Pavlo Sarabija un Ferrans Torress, bet divreiz bumbu slovāku vārtos nonāca no pašu spēlētājiem Martina Dūbravkas un Juraja Kuckas.

Spānijas izlasei bija izteikts pārsvars mača sākumā un diezgan ātri tā nopelnīja iespēju izpildīt 11 metru soda sitienu. "Pendeli" 11.minūtē izpildīja Alvaro Morata, bet Dūbravka atvairīja spāņa sisto bumbu, saglabājot uz tablo rezultātu 0:0.

Tiesa, 30.minūtē Dūbravka pats ieraidīja bumbu savos vārtos. Sarabija izdarīja spēcīgu sitienu, pēc kura bumba atsitās pret vārtu pārliktni un uzlidoja augstu gaisā. Dūbravka palēcienā centās izsist lejuplidojošo bumbu projām no sava posteņa, tomēr ievirzīja to vārtos - 1:0 Spānijas izlases labā.

Arī otros vārtus Spānija guva pēc tam, kad Slovākijas futbolisti tuvu saviem vārtiem zaudēja bumbu. Šajā epizodē pirmā puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē pēc Herarda Moreno piespēles ar galvu bumbu vārtos ieraidīja Laports - 2:0.

Otrajā puslaikā, 56.minūtē pēc Žordi Albas piespēles no kreisās malas Sarabija bija nekļūdīgs no aptuveni deviņiem metriem un nostiprināja Spānijas izlases vadību. 67.minūtē pēc Sarabijas izspēles uz vārtu priekšu Ferrans Torress ar papēdi ieraidīja bumbu tīklā, bet četras minūtes vēlāk pēc Pau Torresa sitiena ar kāju bumbu savos vārtos ievirzīja Kucka - jau 5:0.

Euro 2020 spēles: Zviedrija - Polija, Slovākija - Spānija

Zviedrija - Polija 3:2 (1:0)Vārtu guvēji: Emīls Forsbergs (2. min.), Emīls Forsbergs (59 min.), Viktors Klāsons (90+4 min.) - Roberts Levandovskis (61. min.), Roberts Levandovskis (84. min.)Brīdinājumi: Markuss Dānielsons (10. min.) - Gžegožs Krihovjaks (74. min.), Kamils Gliks (83. min.)Noraidījumi: - - -

Slovākija - Spānija 0:5 (0:2). Spēle noslēgusiesVārtu guvēji: - - Martins Dubravka (30. min., s.v., 0:1), Emeriks Laports (45+3 min., 0:2), Pablo Sarabia (56. min., 0:3), Ferrans Torress (67. min., 0:4), Jurajs Kučka (71. min., s.v., 0:5)Brīdinājumi: Ondrejs Duda (12. min.) - Serhio Busketss (40. min.), Žordi Alba (60. min.)Noraidījumi: - - -

E grupas noslēguma kopvērtējumsZviedrija un Spānija iekļūst 1/8 finālā, bet slovāki un poļi "brauc" mājās". Šobrīd skaidrs, ka Ukraina ir iekļuvusi 1/8 finālā. Vēl brīvas ir 3 ceļazīmes, uz tām kandidē Somija, Vācija, Portugāle un Ungārija.

Slovākija - Spānija 0:5 (0:2). Spēle noslēgusies!

Zviedrija - Polija 3:2. Spēle noslēgusiesZviedri bez Ibrahimoviča pārsteidzoši uzvar grupā, bet poļi ar Levandovski brauc mājās.

90+3 min. Zviedru pretuzbrukums. Laba izspēle, bet Larsonam nesanāk sitiens. Tad vēl viens pretuzbrukums, un atkal zviedri kļūdās.

90+4 min. Zviedrija - Polija 3:2Poļi atkal kļūdās sava uzbrukuma veidošanā. Kluševskis "iemet" bumbu soda laukumā Klāsonam, kurš no dažiem metriem pārspēj poļu vārtsargu Ščesniju

89. min.Mikels Ojarsavals varēja panākt 6:0, taču no asa leņķa sit garām vārtiem.

Sanktpēterburgas stadionā 2. puslaika kompensācija 5 minūtes.

89. min. Pēc Levandovska centrējuma Olsens pēdējā brīdī atsit bumbu, tad bīstams uzbrukuma turpinājums, bet Olsens pēc rikošeta tver bumbu.

E grupas kopvērtējumā zviedri noslīd uz otro vietu. Spāņi ir pirmie. Šobrīd.

84. min. Zviedrija - Polija 2:2Zviedri iekrīt aizsardzībā. Pēc centrējuma gaisa divcīņā neviens nepieksaras bumbai, tā nokrīt vārtu priekšā pie Levandovska, kurš "vēl paprasa" Olsenam, kur sist - Polija atspēlējas un tuvojas astotdaļfinālam. Tam nepieciešams vēl viens gols.

80. min.Uzbrukumus sāk veidot arī Slovākijas izlase. Spēles laikā viņi izpildījuši tikai trīs sitienus.

77. min. Aplausu pavadībā Sanktpēterburgas stadionā laukumu atstāj zviedru divu vārtu autors Forsbergs. Viņa vietā iznāk Viktors Klasons.

71. min. Slovākija - Spānija 0:5Slovāki bloķē pāris spāņu sitienus, taču nenogādā bumbu ārpus soda laukuma. Situācijas izkaņā Jurajs Kučka neveiksmīgi trāpa savos vārtos.

75. min. Krihovjaks rupji aptur Olsonu un saņem dzelteno kartīti.

70. min. Forsbergam sitiens no 20 metriem. Bumba nedaudz aizskar poļu aizsargu un lido aiz gala līnijas.

E grupas kopvērtējums šajā brīdī

67. min. Slovākija - Spānija 0:4 Sarabia izveicīgi nospēlē pēc stūra sitiena, ieskrienot soda laukumā. Tikko uz maiņu nākušais Ferrans Torress ar papēdi novira Sarabias piespēlēto bumbu vārtos.

65. min. Bumba ielido Zviedrijas vārtos, bet... Tomēr uz maiņu iznākušais Šverčoks vārtu priekšā vārtu gūšanas brīdī bija aizmugurē. To uzreis fiksē tiesneša asistents un vēlāk apstiprina VAR.

64. min.Spānijas izlase neatsakās turpināt uzbrukt. Slovākijas futbolisti šajā spēlē praktiski nespēj izpildīt vairākas piespēles pēc kārtas.

61 min. Zviedrija - Polija 2:1Zielinskis ar tālo piespēli uzbrukumā atrod Levandovski. Poļu zvaigzne kreisajā malā nedaudz nomāna aizsargu un ar labo kāju izcili raida bumbu tālajā "devītniekā".Poļi atdzīvojas un turpina cerēt!https://twitter.com/EURO2020/status/1407751903526653953

56. min. Slovākija - Spānija 0:3Skaistu uzbrukumu izspēlē spāņi. Tā izskaņā Žordi Alba ar piespēli soda laukumā atrod Sarabiu, kurš pieliek kāju un panāk 3:0.

59. min. Zviedrija - Polija 2:0Skaists un galvenais - perfekts - Zviedrijas pretuzbrukums. Poļiem nesanāk uzbrukums, uz maiņu iznākušais Kuluševskis aizskrien pretuzbrukumā. Laukuma vidū viņš nenokrīt pēc turēšanas, tad ieiet soda laukumā skaisti paripina bumbu Forsbergam, kurš gūst savus otros vārtus spēlē.

55. min. Zviedrijai maiņa - pussargu līnijā Kvaisona vietā nāk Kuleševskis.

52. min. Krihovjaka sitiens pa zemi, Olsens atkal redz bumbu un lēcienā to atvaira. Izcili un perfekti šovakar darbojas zviedru vārtsargs

Zviedrijas un Polijas spēles 1. puslaika snoeguma un aizsardzības statistika

49. min.Spēle mazliet izlīdzinājusies. Spāņi nav uzsākuši otro puslaiku ar tik lielu spiedienu, cik pirmajā puslaikā.

49. min. Polija sāk ar pamatīgu ofensīvu. Zielinska sitienu atkal atvaira Olsens, tad viņa sitienu bloķē zviedri.Un uzreiz zviedru atbilde - Forsberga sitienu blokēa Berezinskis.Vētraini komandas sākušas 2. puslaiku

Zviedrija - Polija 1:0. Sākas 2. puslaiksPolijai pārtraukumā maiņa: aizsarga Puhača vietā nāk pussargs Frankovskis. Sakidrs, ka poļi metīsies uzbrukumā, jo zaudēt vairs nav ko. Polijai šajā spēlē der tikai uzvara.

Slovākija - Spānija 0:2. Sācies 2. puslaiks.

Zviedrijas un Polijas spēles galvenie statistikas rādītāji

Pirmā puslaika statistika. Slovākija - Spānija ("Sofascore"):

Slovākija - Spānija 0:2. Noslēdzies 1. puslaiks!

45+3 min. Slovākija - Spānija 0:2Ar bīstamu stūra sitienu sākas milzu draudi pie Slovākijas izlases vārtiem. Situācijas izskaņā Žerārs ar centrējumu atrod Laportu, kurš ar galvu panāk 2:0.

Zviedrija - Polija 1:0. Noslēdzies 1. puslaiks

45+1 min. Kā darbojas Olsens!!! Zielinskis "šauj" no metriem 20, bet zviedru vārtsargs lēcienā izvelk bumbu

Kompensācijas laiks ritēs četras minutes.

45. min.Spānijas izlases spiediens pēc vārtiem mazliet noplacis, bet Koke ar pēkšņu tālsitienu atgādina par spāņu pārsvaru.

Zviedrijas un Polijas spēlē pirmā puslaika kompensācija - trīs minūtes

43. min. Polijai lielāka ofensīva, centrējums no labās malas, bet zviedru vārtsargs Olsens izlec augsti un tver bumbu, to noceļot burtiski no Levandovska galvas.

E grupas kopvērtējums pēc Spānijas gūtajiem vārtiem

36. min.Spānijas izlase laukuma centrā brīvajā zonā ielaiž Dudu, kurš nerealizē izgājienu. Tiesneši gan atzina, ka bijusi aizmugure.

Polija cenšas pārņemt iniciatīvu, poļi vairāk dodas uzbrukumā (kas saprotams). Bet īsti bez progresa un bīstamiem momentiem.

30. min. Slovākija - Spānija 0:1Sarabia no soda laukuma robežas triec bumbu pa pārliktni. Dubravka neveikli nospēlē uz vārtu līnijas. Vārtsargs palecas un ar dūri, cenšoties izsist bumbu, nogādā to savos vārtos.https://twitter.com/EURO2020/status/1407739920874082308

27. min.Spānijas izlase izrāda milzu spiedienu, taču scenārijs mazliet atgādina maču pret Zviedrijas valstsvienību, kad spāņi bumbas kontroli nespēja pārvērst izcilās iespējās.

Tāpat kā Latvijā, arī Sankpēterburgā valda svelme. Šobrīd tur ir +34 grādi. Tāpēc puslaika vidū ir veldzēšanās pauze.

Pirms spēles Levandovskis rādīja savu meistarību. Bet mačā šī neizmantotā epizode Levandovskim ilgi paliks atmiņā...https://twitter.com/EURO2020/status/1407729056867622921

18. min. Kādu iespēju neizmanto Polija! Kaut kas neticams!Polijas epizodi varētu raksturot ar sociālo tīklu ironisko konto "Vīrietim neveicas". Pēc stūra sitiena poļu zvaigzne Levandovskiis trāpa ar galvu pa pārliktni, tad bumba atlec pie Levandovska, kurš no metra attāluma pamanās trāpīt atkal pa pārliktni.Apbrīnojama neveiksme.

19. min.Sarabiam tieši vārtu priekšā tiek izkārtota perfekta iespēja pēc centrējuma. Taču uzbrucējs netrāpa pa bumbu.

Spānijas izlase neprecīzi izpildījusi jau pēdējos piecus 11 metru soda sitienus pēc kārtas.

12. min. Dubravka "izvelk" pendeli pēc Moratas sitiena. Glābj vārtsargs!

Danielsons norauj poļu ātro uzbrukumu un saņem brīdinājumu. Tiesnesis ļāva turpnāt uzbrukumu, bet tas poļiem nav sekmīgs. Kartīti tiesnesis no kabatas izvelk pēc uzbrukuma

10. min. Tiesneši skatās video atkārtojumu, vai piešķirt Spānijai "pendeli".Spānijas izlase sitīs 11 metru soda sitienu. Slovākijas izlases futbolists, izsitot bumbu no sava soda laukuma, nejauši nogāž pretinieku.

6. min.Spānijas izlasei, protams, pārsvars spēles ievadā. Tomēr spēles temps ir ļoti zems.

E grupas kopvērtējums pēc zviedru gūtajiem vārtiem.

2. min. Zviedrija - Polija 1:0.Zviedri nokautē poļus. Pēc vairākām epizodēm bumba atlec pie Forsberga, kurš raida bumbu tālajā apakšējā stūrī. Zviedrijai vispār tas ir tikai otrais gols trīs spēlēs....

Zviedrija - Polija. Spēle sākusies

Slovākija - Spānija 0:0. Spēle sākusies!

Zviedrija sev nodrošinājusi vietu 1/8 finālā. Poļiem nepieciešama tikai uzvara.

Seviljā šodien līdzīgi kā Latvijā. Stadionā valda +30 grādu pēc Celsija tveice.

Spāņiem pietiekami smaga un negaidīta situācija. Divu neizšķirtu dēļ viņiem pavisam nav pārliecinošas pozīcijas, lai kvalificētos astotdaļfinālam. To gan ir viegli atrisināt - šovakar jāpieveic Slovākija, kam ir trīs punkti.