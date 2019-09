Aktīva divu puiku mamma, Eiropas sporta nedēļas "#BeActive" vēstnese Kristīne Garklāva sportu apvieno ar kaislību būt dabā.

Kristīne sarunā ar Eiropas sporta nedēļas rīkotājiem neslēpj, ka ir gandarīta, ka dzīvo Latvijā, jo daudzveidīgie klimatiskie apstākļi sniedz iespēju izbaudīt plašu spektru sporta veidu, turklāt sports lieliski saliedē ģimeni.

— Šķiet, neviens darbs nav tik publisks kā TV žurnālista, turklāt kameras priekšā svarīgi gan patīkami izskatīties, gan labi justies. Un jums tas izdodas lieliski, allaž saglabājot neizsīkstošu pozitīvismu un apburošu smaidu. Noteikti šajā panākumu receptē sava rindiņa ir atvēlēta arī sportam?

— Panākumu atslēgas man ir divas – daudzus gadus darīt darbu, kas patīk, un regulāra ķermeņa izkustināšana. Cilvēki, kuri pastāvīgi sporto, izskatās labi un atpūtušies. Sports palīdz man atbrīvoties no stresa, liekām emocijām un domām un dod cita veida enerģijas lādiņu, lai atkal virzītos uz priekšu un strādātu.

— Kā veidojušās jūsu attiecības ar sportu?

— Bērnība aizritēja kustībā, spēlējām ķerenes, ko uzskatu lielisku fizisku aktivitāti bērniem. Jau divu gadu vecumā pirmo reizi uzkāpu uz slēpēm – tas arī bija sākums, kas veda tālāk uz slalomu un distanču slēpošanu. Vēlāk darīts, šķiet, teju viss iespējamais.

— 21. gadsimtā, kad cilvēkam viegli pieejams tik daudz sporta veidu, kā šajā iespēju klāstā neapmaldīties? Kurš ir jūsu sporta veids?

— Mēs dzīvojam fantastiskā zemē un klimatiskajos apstākļos, jo dabas mainība mums sniedz iespēju izbaudīt tik daudz dažādu sporta veidu. Tālab man ir vairāki sporta veidi, kas mani aizrauj. Man patīk doties garos pārgājienos – mežos ne vienmēr ir takas, bieži izvēlamies grūtus maršrutus un tad tas ir veselīgs treniņš. Vasarā airēju ar laivu vai SUP dēli, vējainā laikā labprāt pūķoju, sērfoju, bet saulainākā dienā aizmīšos ar velosipēdu līdz jūrai. Ziemā tas viss pārnesas uz ledus un sniega vidi. Katrā mirklī izvēlos sporta veidu, kas šķiet atbilstošāks un interesantāks.

— Pieņemu, ka sportojat visa ģimene kopā. Ko tas dod ģimenei?

— Kopā būšana ir viena no lielākajām vērtībām, ko cilvēki ne vienmēr pietiekami novērtē. Manuprāt, fiziskas aktivitātes – gluži tāpat kā vakara riču raču spēle – ģimeni saliedē: stiprina ģimenes emocionālās saites, palīdz manis pašas prātam un ķermenim, sniedzot možumu un vēlmi rosīties.

— Esmu lasījis, ka nakti guļat nepilnas piecas stundas un ceļaties pulksten 3.30. Ko jūs kā Eiropas Sporta nedēļas vēstnese vēlētos sacīt tiem, kuri aizbildinās, ka viņiem nav laika sportot?

— Domāju, visiem ir periodi, kad nesportojam. Arī man. Piemēram, šodien piezadzies slinkums un nogurums pēc agriem rītiem. Tādos brīžos, īpaši, ja jūtos saspringta, cenšos domāt nākotnes formā: kā jutīšos pēc divām stundām? Tādēļ cenšos ieplānot tūlītēju kādu fizisku aktivitāti, jo zinu, ka pēc tam jutīšos labāk. Svarīgākais ir atrast motivāciju – esmu pārliecināta, ka 99% gadījumu cilvēks pēc sportiskām aktivitātēm jūtas labāk. Ir jādomā par pašsaglabāšanos!

— Kāda varētu būt panākumu atslēga, lai līdzās sev iekustinātu kādu nesportotāju un ievilinātu viņu regulārās fiziskās aktivitātēs?

— Jāsaprot, kas pašu interesē un aizrauj. Es apvienoju sportu ar kaislību būt dabā. Ja padalies, cik lieliski pavasarī bija braukt ar SUP dēli pa Amatu un stāsti to ar dedzīgu aizrautību, cilvēki, sajūtot aizrautību un prieku, pakāpeniski tam pievērš uzmanību, iesaistās un kļūst par daļu no tā. Ārkārtīgi svarīgi stāstīt cilvēkiem par pozitīvo, ko varam gūt no sportošanas – katrā no sporta veidiem varam atrast ko aizraujošu. Tas nav tikai stāsts par to, kā noskriet vairāk vai uzaudzēt masīvākus muskuļus, bet kā kļūt priecīgākam un laimīgākam.