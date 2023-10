Eiropas Sporta nedēļā Latvijā teju 400 pasākumos vairāk nekā 50 000 dalībnieku

Gandrīz 400 Eiropas Sporta nedēļas pasākumu Latvijā no 23. līdz 30. septembrim pulcējuši vairāk nekā 50 000 dalībnieku, informē rīkotāja - Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP).

#BeActive pārgājienā Cēsīs devās vairāk nekā 3200 dalībnieku, Orientēšanās nakts divdesmit pilsētās pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 4600. Divreiz vairāk dalībnieku, salīdzinot ar pagājušo gadu, piedalījās #BeActive Zumba nakts pasākumā, vairāk nekā 30 ģimenes pulcējās #BeActive Ģimeņu pludmales spēlēs, savukārt Nakts peldējumā četrās pilsētās 631 dalībnieku kopā nopeldēja 463 kilometrus.

Notikuši pasākumi visā Latvijā – #BeActive Sporta diena un citas sportiskas aktivitātes izglītības iestādēs, nodarbībās bērniem fiziskās aktivitātes apvienotas ar apkārtnes izzināšanu, sporta pasākumos skolās jaunieši radināti attīstīt savstarpējo sadarbību un veidot aktīva dzīvesveida ieradumus. Organizēti pasākumi visdažādākajos sporta veidos, stafetes, vingrošana senioriem, atvērtie treniņi u. tml. Daudzviet Latvijā organizēti pārgājieni, skrējieni, nūjošana, pat pārgājiens laivās apkārt salām Jelgavas pusē.

"Ir nepieciešams ilgāks laiks nekā viena nedēļa, lai mainītu ieradumus. Taču mūsu mērķis ir radīt ierosmi un rādīt piemēru, ka regulāra fiziska slodze ir būtiska un iespējama ikvienā vecumā, ka tā ir svarīga ikdienas sastāvdaļa ikvienam no mums," aicinot turpināt sportot, uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis.

Joprojām, līdz pat oktobra beigām, ikvienam ir iespēja pārbaudīt savas orientēšanās prasmes, apmeklējot kādu no divdesmit Latvijas pilsētās izvietotajām orientēšanās distancēm (www.beactive.lv/takas). Šīs distances pieejamas jebkurā laikā un tajās var doties pastaigā, skrējienā vai izbraucienā ar velosipēdu – individuāli vai komandā. Šo iespēju izmantot aicina arī viens no šī gada #BeActive vēstnešiem, Latvijas gaisa kuģošanas pionieris un Latvijas orientēšanās kustības leģenda Gunārs Dukšte: "Dzīvība ir kustībā. Tās nozīmīgumu labi apzinos, lai arī ne vienmēr to izdodas ievērot. Taču būtiskākais ir – sākt. Sev piemērotu veidu, kā izkustēties, var atrast vienmēr – ja nevari skriet, vari soļot, ja nevari soļot, tad vari peldēt, ja nevari peldēt, varbūt brauc ar riteni! Mani no senām dienām kustēties iedvesmojis Reiņa Kaudzīša teiciens – kalpini miesu, strādini garu!"

Diemžēl mazkustīgs dzīvesveids joprojām ir realitāte vismaz trešdaļai Latvijas sabiedrības, kamēr Pasaules Veselības organizācija rekomendē būt fiziski aktīvam vismaz 30 minūtes dienā piecas reizes nedēļā. Četrdesmit Eiropas valstīs vienlaikus notiekošā sociālā kampaņa veidota, lai vairotu izpratni par regulāras sportošanas ieguvumiem un motivētu cilvēkus kļūt fiziski aktīvākiem.

#BeActive pārgājiens Cēsīs

#BeActive pārgājiens bija piemērs tam, kā fiziski aktīvi pavadīt laiku dabā, bez laika kontroles, bet ar azartu, esot kopā ar tuviem cilvēkiem. Cēsu pilsētas līkločus un Gaujas senlejas takas izstaigāja vairāk nekā 3200 lielu un mazu dalībnieku. Populārākā bija vidējā – 17 km – distance, kuru veica ap 1200 dalībnieku, taču arī izaicinošākajā – 24 km pārgājienā – devās teju tūkstoš dalībnieku.



Latvijas Orientēšanās nakts visā Latvijā

Būšana kopā, labi pavadīts laiks, enerģija, izkāpšana no komforta zonas – bija daži iemesli, kas motivēja dalībniekus doties Orientēšanās nakts rogainingā divdesmit pilsētās. Tajā kopumā piedalījās rekordliels skaits – 4600 dalībnieku. Naksnīgajā pasākumā devās pieredzējuši orientieristi, kā arī ģimenes ar pavisam maziem bērniem, apzinoties, ka ar savu piemēru var veicināt bērnus būt aktīviem jau no mazotnes.

Nakts peldējums

Latvijas Peldēšanas federācijas organizētajā Nakts peldējumā četrās pilsētās dalībnieki devās 30 minūšu ilgā peldējumā – sev piemērotā stilā un tempā cenšoties nopeldēt iespējami garāku distanci. Nakts peldējums pulcēja gan ģimenes ar gados jauniem peldētājiem, gan peldēšanas entuziastus un profesionālus sportistus. Kopsummā dalībnieki Rīgā nopeldēja 273 kilometrus, Valmierā – 89 km, Siguldā – 77 km, Ventspilī – 24 km.



#BeActive Ģimeņu pludmales spēles

#BeActive Ģimeņu pludmales spēlēs 31 ģimene pārbaudīja savus spēkus dažādās ātruma un veiklības stafetēs, pierādot, ka sportošana kopā dažādām paaudzēm ir lielisks veids, kā vērtīgi pavadīt laiku un saglabāt veselību.

#BeActive Zumba nakts

Pulcējot divreiz vairāk dalībnieku nekā pirms gada, #BeActive Zumba nakts sniegto enerģiju varēja baudīt Latvijas un Lietuvas labāko Zumba fitnesa treneru meistarklasēs. Dalībnieku vidū bija gan lieli un mazi dejotāji.