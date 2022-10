Eiropas Sporta nedēļa visā Latvijā atzīmēta 58 sporta veidos

Ar teju 500 pasākumiem gandrīz 60 sporta veidos noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa, kas Latvijā notiek jau astoto gadu. Pārsteigumiem piepildītais #BeActive pārgājiens Abavas senlejā dienas un nakts trasēs pulcēja ap 3000 dalībnieku, apmēram tikpat – Orientēšanās naktī 20 Latvijas pilsētās. Desmitiem ģimeņu piedalījās pludmales spēļu sacensībās. 41 Eiropas valstī notiekošās sociālās kampaņas mērķis – veicināt paradumu būt fiziski aktīviem ikdienā, atgādinot sportošanas ieguvumus fiziskajai, mentālajai veselībai un vispārējai labsajūtai.

Sporta nedēļas ietvaros pasākumi notika visā Latvijā – pirmskolas izglītības iestādēs nodarbībās bērniem fiziskās aktivitātes apvienotas ar vietējās apkārtnes izzināšanu, skolēni sporta pasākumos radināti attīstīt savstarpējo sadarbību un veidot aktīva dzīvesveida ieradumus. Notikušas stafetes un iedzīšanas skrējieni, vingrošana senioriem, atvērtie treniņi, foto – velo orientēšanās, arī disku golfa, mini futbola, regbija, lakrosa, krosmintona, soda metienu sporta pasākumi. Daudzviet Latvijā organizēti pārgājieni, skriešanas, nūjošanas, peldēšanas, pat pārgājiens laivās apkārt salām Jelgavas pusē.

"Lai arī nedēļa, kuras laikā pievērsām uzmanību aktīvam dzīvesveidam, noslēdzas, aicinām atcerēties galveno arī turpmāk – regulāra fiziska izkustēšanās, mazākais – 30 minūtes piecas reizes nedēļā – ir vienkāršākais veids, kā mazināt dažādus saslimšanas riskus, tajā skaitā ar hroniskām slimībām," uzsver šī pasākuma koordinators Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

Vēl līdz pat 31. oktobrim ikvienam ir iespēja varat pievienoties #BeActive Taku izaicinājumam. Sadarbībā ar aktīvās atpūtas profesionāļiem no PostNos, iedzīvotājiem pieejami 12 bezmaksas taku maršruti visā Latvijā. Izejot trīs no tiem, iespējams laimēt ceļojumu uz Gruziju un citas pārsteiguma balvas, tajā skaitā telti un piepūšamo SUP dēli iesācējam. Maršruti pieejami Kolkas, Jaunpils, Lubānas, Rendas, Ogres, Ēdoles, Raganas, Pāvilostas, Tūjas, Cēsu, Gaujienas, Mērsraga apkārtnēs. Vieglākie būs pa spēkam arī ģimenēm ar bērniem un senioriem – tie ir līdz 14 km gari un aizņems 3 vai 4 stundas. Rūdītākajiem piedāvājam 25 līdz 35 km maršrutus, kuros jāpavada būtu piecas un vairāk stundas.

Tāpat – sadarbībā ar veselības un fitnesa studiju Vingro Sev un #BeActive vēstnešiem, esam sagatavojuši arī ikvienam pieejamus un ikdienā viegli izpildāmus vingrojumu komplektus.

Eiropas Sporta nedēļu noslēdza iedvesmojošs sporta forums SPORTSCOMM'22, kurā par motivāciju un atbalstu izaugsmei sportā runāja gan nozares profesionāļi, gan iespaidīgi ārvalstu lektori. Pasaules apceļotājs, sešu Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks, Bored of Borders kapteinis Kārlis Bardelis savā personīgajā pieredzē veidotajā stāstā par motivāciju un nepadošanās enerģiju uzsvēra – svarīgi ir izvēlēties attieksmi. Iedvesmojošā uzrunā Latvijas 3×3 basketbola izlases treneris Raimonds Feldmanis uzsvēra vienota mērķa nozīmi, darba ētiku un ieraduma spēku, katra komandas dalībnieka lomu un ego, runāja par problēmām un situācijām, pareizu lēmuma pieņemšanu. "Tu nevari prasīt no audzēkņa to, ko nedari pats," atgādināja titulētais treneris.

Tikmēr biznesa vadības konsultante, biedrības Peldēt droši izveidotāja Zane Gemze brīdināja: "Nav iespējams vienmēr būt motivētam, jāiemācās būt disciplinētam." Foruma ietvaros dzirdējām futūrista, inovatora un motivatora Dietmar Dahmen (Austrijas) stāstīto par to, cik svarīgi būt nākotnes vajadzībām un attīstību vērstam, savukārt, pašmāju vadošie ārsti – kardiologs Andrejs Ērglis un sporta ārsta Jānis Kaupe, un fizioterapeiti – Mareks Osovskis, Liene Leske, Arnis Noveičuks un Oskars Urbanovičs – diskusijā runāja par sportu kā prevenciju veselības problēmām un traumām.

Vairums Latvijas iedzīvotāju joprojām nesporto vai sporto reti

Eiropas Komisija tikko publiskojusi 2022. gada speciālo Eirobarometra pētījumu par sportu un fiziskajām aktivitātēm – lai arī pieaudzis to cilvēku skaits, kas salīdzinot ar 2017. gadu, regulāri vai ar zināmu regularitāti sporto, Latvijā joprojām 59% vīriešu un 63% nesporto nekad vai tikai reizēm. Tiesa, vēl apmēram trešdaļa Latvijas sabiedrības (33% vīriešu un 35% sieviešu) atzīst, ka nodarbojas ar dažādām citām fiziskām aktivitātēm – pārvietojas ar riteni, dejo, veic dārza darbus.

Mazkustīgā dzīvesveida izraisītā svara palielināšanās un aptaukošanās kļūst par aizvien lielāku problēmu – liekais svars un aptaukošanās ir teju 60% eiropiešu un draud kļūt par kritisku hronisko slimību, liecina 2022. gada Pasaules veselības organizācijas Eiropas pētījums.