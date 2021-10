Eiropas Sporta nedēļa visā Latvijā atzīmēta vairāk nekā 45 sporta veidos

Ar vairāk nekā 500 pasākumiem 45 sporta veidos visā Latvijā noslēgusies Eiropas Sporta nedēļa. Organizēti sporta notikumi no makšķerēšanas ar pludiņu Alsungas pagasta Dzirnavu dīķī līdz Urbānā sporta svētkiem Rīgā. Šogad īpaši aktīvi bija reģioni, kuros risinājās dažādi skriešanas, nūjošanas, peldēšanas un orientēšanās pasākumi.

Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem. Mazkustīgums ir viens no nozīmīgākajiem veselības riska faktoriem.

"Šī nedēļa ir iespēja ikvienam izrauties ikdienas un ierastā dzīvesveida un kaut neilgu laiku dienā būtu fiziski aktīviem. Mēs piedāvājam bez maksas sportot dažādos veidos, vietās un apstākļos, taču izvēle ir jāizdara katram individuāli. Uzskatu, ka izšķiroša nozīme ir gribasspēkam, kas mūs aizved līdz kārotajam mērķim – būt veseliem. Visus, kuri piedalījās mūsu rīkotajos pasākumos, aicinu turpināt sportot, meklēt jaunus izaicinājumus un sporta veidus. Sportiskais rezultāts nav noteicošais, ja runājam par veselības uzturēšanu, tikmēr pozitīvas emocijas var gūt arī palīdzot savam mazkustīgajam kaimiņam vai darba kolēģim," uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents Einars Fogelis.

Savukārt #BeActive vēstnesis Mārtiņš Marnauza uzsver sporta nozīmi ģimenē: "Tas ko es redzu, apmeklējot dažādus sporta pasākumus gan viens, gan ar ģimeni – lai bērni sportotu un būtu veseli, liela loma ir viņu vecākiem. Ja mēs nerādīsim saviem bērniem piemēru, bērnam būs grūti sportā saglabāt entuziasmu un motivāciju."

Jāatgādina, ka Eiropas Sporta nedēļas moto ir: Piecelies un piecel citus!

Kupli apmeklēts bija Eiropas Sporta nedēļas centrālais pasākums – pārgājiens Tukuma pusē Vilkaču mežā. Gandarīts par padarīto ir pārgājiena organizators, taku skrējiena "Stirnu buks" organizators un #BeActive vēstnesis Rimants Liepiņš: "Mums šī vieta ir īpaša, jo 2014. gadā tieši Milzkalnes apkārtnē notika pirmais Stirnu buks. Bija patīkami te atgriezties, bet vēl lielāks prieks, ka izdevās klātienē sastapt tik daudz priecīgu un sportisku cilvēku. Nakts posms pierādīja, ka šādi pasākumi ir interesanti arī tādiem, kuri ikdienā nesporto". Kopumā pārgājienā piedalījās nedaudz vairāk kā 2500 dalībnieki, no kuriem 1075 startēja tieši Nakts posmā.

Pirmo reizi Eiropas Sporta nedēļas ietvaros tika organizēta Zumbas nakts, kurā dalībniekiem bija iespēja baudīt Zumbas ritmus. Apmēram 100 dalībnieku vairāku instruktoru vadībā ne tikai aktīvi sportoja, bet aktīvākie piedalījās dažādos konkursos. Savukārt #BeActive Ģimeņu pludmales spēlēs 11 dažādas sarežģītības izaicinājumos piedalījās 20 ģimenes, kopumā gandrīz 100 dalībnieki. Ar BMX šovu klātesošos priecēja Dāvis Dudelis. Tāpat galvaspilsētā notika dažādas skriešanas, vingrošanas, nūjošanas u.c. nodarbības.

Nedēļas laikā sportiski pasākumi notika ne tikai Latvijas galvaspilsētā, bet arī reģionos. Vairāki no tiem pulcēja pat vairākus simtus dalībnieku. Piemēram, Jaunpilī tika organizēts pārgājiens, uz kuru bija ieradušies vairāk nekā 200 dalībnieki no Rīgas, Saldus, Tukuma, Dobeles, Mārupes un pat Līvāniem. Pasākuma organizators Gatis Dzeguze secina, ka cilvēki arvien vairāk vēlas apmeklēt šāda veida pasākumus: "Domāju, ka šie pārgājieni svaigā gaisā, bez tāda izteikta sportiskā principa kļūst arvien populārāki. Interesanti, ka vietējie Jaunpils iedzīvotāji labprātāk apmeklē pasākumus ārpus Jaunpils, savukārt pie mums dodas ciemiņi no tuvākām un tālākām pilsētām. Tā mēs viens otru atbalstām!"

Orientēšanās nakts 15 dažādās Latvijas pilsētās pulcēja apmēram 2800 dalībniekus, savukārt Nakts peldējumā Ķīpsalas un Siguldas peldbaseinos kopumā dalībnieki nopeldēja vairāk nekā 200 tūkstošus metru.

Eiropas Skolu sporta dienu kopā ar Jelgavas 4. vidusskolas skolēniem pavadīja #BeActive vēstneši Mārtiņš Marnauza un Anastasija Kravčenoka, daloties pieredzē ar sportā piedzīvoto un iesaistoties dažādās sportiskās aktivitātēs.

Alternatīvo sporta veidu cienītāji "The Spot" centrā Rīgā, kur notika skeitborda, BMX un skrejriteņu meistarklases. Pasākumā piedalījās apmēram 60 dalībnieki. Nedēļas ietvaros vairākās vietās Latvijā notika arī netradicionālo sporta veidu pasākumi. Tā Alsungas pagasta Dzirnavu dīķī notika makšķerēšanas ar pludiņu sacensības, kurās piedalījās gan pieaugušie, gan bērni – lielākais loms šoreiz bija 38 centimetrus garš asaris.

Tiešsaistes sporta foruma SportsComm '21 tēma bija: Iespējas, izaicinājumi un nākotne e-sportā. Tajā piedalījās Latvijas sporta federāciju pārstāvji, kā arī jomas eksperti no Igaunijas, ASV un dažādām starptautiskām organizācijām. Forumu tiešsaistē vēroja apmēram 700 interesenti.

LSFP Facebook lapā tiešsaistē notika #BeActive Rīta rosmes, kuru laikā ikvienam bija iespēja savu dienu iesākt ar 14 dažādu treneru un fizioterapeitu rādītiem vingrinājumiem. Šo aktivitāšu ieraksti ir pieejami LSFP Facebook lapā: www.facebook.com/lsfp.lv

Šī gada #BeActive vēstneši ir: aktīvā Sproģu ģimene, talantīgā peldētāja Ieva Maļuka, pediatre ar 59 gadu stāžu, pasaules apceļotāja Silvija Latkovska, taku skrējienu "Stirnu buks" organizētājs Rimants Liepiņš, pludmales volejboliste, olimpiete Anastasija Kravčenoka, triatlonists Mārtiņš Marnauza, fizioterapeite un TV personība Agneta Liepājniece, mūziķis Kārlis Būmeisters un kaitbordiste Aija Ambrasa.