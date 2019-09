24. septembrī Jēkaba ielā 24, Rīgā (Pullman Old Town Riga), Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notiks sporta forums "SportsComm'19" – sponsorēšanas un mārketinga tendences, kurā par digitālā mārketinga virzību, zīmola vēstnešiem un to iekļaušanu komunikācijā, ilgtermiņa sadarbības veidošanu, piesaistot finansējumu, runās Latvijā un starptautiski atzīti nozares profesionāļi.

Konference ir bez maksas, taču ierobežoto vietu skaita dēļ tai jāreģistrējas līdz 18. septembrim: http://bit.ly/2lIvIX7. Ikviens interesents konferences diskusijām varēs sekot arī tiešsaistē LSFP Facebook vietnē https://www.facebook.com/lsfp.lv.

"Šī gada forumu esam veidojuši ar mērķi, lai jebkura sporta federācija vai cita sporta organizācija, kas darbojas nozarē, gūtu ieskatu un uzzinātu jaunākās tendences sporta sponsorēšanā un mārketingā. Forumā viesosies dažādu komunikācijas nozares jomu eksperti, kas ikdienā strādā ar dažādiem zīmoliem un mārketinga un komunikācijas kampaņām kā Latvijā, tā starptautiski, viņu vidū sporta menedžmenta un mārketinga aģentūra "Kallas Management" dibinātāja un vadītāja Kadri Kallas, radošais direktors uzņēmumā "Oxyma" Serge van Marions, Latvijā vadošo aģentūru "DDB Latvia", "NewBlack" pārstāvji", uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes sporta attīstības vadītāja Dace Zvaigzne.

Daži no tematiem forumā – kur virzās digitālais mārketings, kā rezultatīvi izmantot tā dēvēto influenceru mārketingu sportā, kā kļūt pievilcīgākam sponsoru acīs un veidot ilgtermiņa sadarbību, kā – veidot mārketinga un komunikācijas kampaņas, lai piesaistītu ilgtermiņa finansējumu.

Konferences viens no īpašajiem viesiem – uzņēmuma "Oxyma" radošais direktors Serge van Marions – runās par to, kādas ir atšķirības starp cilvēku un mākslīgo radošumu, iedvesmos uz datiem balstītu darba veidu. Lektors sniegs praktiskas atziņas par to, kā mazākas organizācijas var strādāt gudrāk, izmantojot cilvēku radošumu, dalīsies atziņās par sadarbību ar Nīderlandes Futbola federāciju un futbola klubu Roterdamas "Feyenoord".

Sporta menedžmenta un mārketinga aģentūra "Kallas Management" dibinātāja un vadītāja Kadri Kallas stāstīs – kā strādā sporta menedžmenta aģentūra, kādas ir priekšrocības un izaicinājumi darbā ar profesionāliem sportistiem un kā pārvērst labu sportistu par lielisku sportistu. Būs ieteikumi sportistu menedžeriem, kā atrast partnerus un izprast pārstāvēto sportistu personīgo zīmolu.

Latvijas Florbola savienības vadītājs Ilvis Pētersons dalīsies ar veiksmes stāstu no savas pieredzes, regulāri organizējot dažādas vietēja un starptautiska mēroga florbola sacensības, nodrošinot treneru un tiesnešu sagatavošanas un kvalifikācijas celšanas seminārus, mērķtiecīgi attīstot un atbalstot florbola pasākumus pilsētās un novados Latvijā.

Ar plašu pasākumu programmu visā Latvijā no 23. līdz 30. septembrim jau piekto reizi šogad notiks #BeActive Eiropas Sporta nedēļa. Šīs vairāk nekā 40 valstīs vienlaikus notiekošās sociālās kampaņas mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradumus un neatkarīgi no vecuma, veselības iespējām, fiziskās sagatavotības vai prasmēm piesaistīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam.

21. septembrī Eiropas Sporta nedēļu atklāšana – pārgājiens pa Gaujas senleju 15 km garumā – BeActive distancē un 5 km garumā – Ģimeņu distancē. Pārgājiena maršruts iekļaus ainaviskus pieturas punktus, tostarp Velnalas klintis, Krimuldas muiža, Gaisa trošu ceļš, Spieķu parks u.c. Dalība pārgājienā – bez maksas, iepriekš reģistrējoties: https://beactivelatvia.lv/pargajiens/. Taču pasākumi visu nākamo nedēļu notiek visā Latvijā un domāti ikvienam — neatkarīgi no vecuma vai fiziskās sagatavotības. Vietnē www.bactivelatvia.lv var atrast sev piemērotāko. Eiropas Sporta nedēļas pasākumu nacionālais koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome.