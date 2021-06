Latvijas Futbola federācijas (LFF) bijušais valdes loceklis maldinājis sabiedrību un, iespējams, arī tiesībsargājošās iestādes, Latvijas labākie futbola tiesneši ne tikai nav norādījuši par darbu saņemto atalgojumu, bet, iespējams, arī nav maksājuši šādos gadījumos paredzētos nodokļus, bet jaunā zīmola "#11vilki" popularizēšanai paredzētā nauda izlietota diezgan neskaidri un neatbilstoši prasībām – tādu ainu paver tiesas spriedums LFF strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par Sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusu.

LFF pērnā gada aprīlī zaudēja SLO statusu, bet vēlāk 2020. gada maijā iesniedza prasību administratīvajā tiesā, kas ir vienīgais strīda risinājums šādos gadījumos. LFF un VID strīds tiesā izskatīts aprīlī, bet maijā pasludināts spriedums, ar kuru LFF prasība noraidīta. LFF gan ir tikusi atpakaļ pie SLO statusa, uz to piesakoties likuma noteiktā kārtībā gadu pēc tā zaudēšanas.

Pirms SLO statusa zaudēšanas VID ilgākā laika posmā prasīja no LFF skaidrojumus par dažādām pozīcijām, kas tieši skar SLO statusu, un tikai vēlāk lēma atņemt šo statusu, kad netika sagaidīti pienācīgi skaidrojumi. Tagad no Administratīvās rajona tiesas materiāliem secināms, ka daudzi maksājumi, atskaitoties tikai par to budžeta daļu, kas skar SLO statusu, bijuši neskaidri un bez pamatojuma. Un tā ir tikai mazākā daļa no LFF daudzmiljonu budžeta.

"Altruists" ar slēptiem ienākumiem