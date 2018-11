23 sējumi, vairāki desmiti liecinieku un tulks – kā Daugavpilī tiesā Gavrilovu un Klopovu

Daugavpils tiesas ēkas sēžu zāle Nr.3 rezervēta uz visu dienu. Tiesnesei Jūlijai Baufalei jāizskata lieta ar numuru "11815006313". Latvijas tiesu sistēmai tā ir kārtējā lieta par iespējamo naudas līdzekļu piesavināšanos un nodokļu iespējamu nenomaksāšanu. Tomēr tuvākajos mēnešos šai lietai būs pastiprināta uzmanība Latvijas futbola aprindās, jo uz apsūdzēto sola nonācis bēdīgi pazīstamais Oļegs Gavrilovs un Jevgeņijs Klopovs.

Šī ir pirmā tiesa Latvijā saistībā ar negodīgām darbībām futbolā. Lieta saistīta ar spēļu rezultātu ietekmēšanu, bet Daugavpils "Daugava" "totalizatoru lietā" apsūdzētajiem tiek inkriminēta lielu naudas līdzekļu piesavināšanās un nodokļu nemaksāšana. Lieta ir diezgan apjomīga – tiesnesei uz galda ir 23 sējumi, katrs ap 250 lappušu biezumā.

Pirmie uz tiesu no Rīgas ieradušies organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Dmitrijs Troickis, apsūdzēto aizstāvji, liecinieki, arī VID pārstāvis. Kā pirmais no apsūdzētajiem ierodas Klopovs, bet vēlāk neilgi pirms tiesneses ienākšanas atnāk arī Gavrilovs. Ja Klopovu aizstāv vietējā advokāte, tad Gavrilova aizstāvis ir viens no Latvijā pazīstamākajiem un dārgākajiem advokātiem Oskars Rode ar savu asistenti. Rodes vārds atrodams daudzās Latvijā skaļās lietās, kurās viņš ir aizstāvis.

Tiesas zālē kā viens no dalībniekiem sēž vēl viens vīrietis – tas ir tiesas nozīmēts tulks, kurš visu runāto tulko abiem apsūdzētajiem no latviešu uz krievu valodu. Pirms tiesas sēdes sākuma tulks ar parakstu apliecina, ka iztulkos apsūdzētajiem korekti un pareizi, bet par nepatiesu tulkošanu tulks būs atbildīgs likuma priekšā.

Latvijā pirmā līdz tiesai nonākusī "totalizatoru lieta" sākās vēl 2013. gada vasarā. Pēc triumfa 2012. gada Latvijas virslīgā "Daugava" ieguva tiesības spēlēt UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā. Tur Latgales klubs neko spīdošu neparādīja, ar 1:7 un 0:4 zaudējot zviedru vienībai "Elfsborg". Kā tagad izrādās, uzreiz pēc šīm spēlēm UEFA sadarbībā ar LFF vērsās pie tiesībsargājošām iestādēm, kas arī sāka lietu par notiekošo Daugavpils futbola klubā.

Noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors Dmitrijs Troickis portālam "Delfi" atklāj, ka 2013. gadā sākotnēji procesā skatīta "Daugavas" iespējamā manipulācija ar spēļu rezultātu ietekmēšanu un iesaistīšanos "totalizatoros". "Bija noskaidroti aizdomās turamie, tad notika aizturēšanas (2014. gada rudenī) un nopratināti vairāki cilvēki. Veicām vairākas izmeklēšanas darbības, pēc kurām izmeklētājs un prokurors nonāca pie secinājuma, ka šīs darbības kvalificējamas pēc krimināllikuma 179. panta trešās daļas – mantas izšķērdēšana. Tāpat apsūdzība ir pēc cita panta – par izvairīšanos no nodokļu nomaksas."

Viena no cietušajām pusēm lietā ir Valsts ieņēmumu dienests. Iespējamo kriminālo darbību rezultātā cietusi arī Daugavpils "Daugava", tomēr klubs tā neuzskata un sevi kā cietušo nevēlējās redzēt. To tiesā apliecināja Daugavpils "Daugava" valdes loceklis Atis Doroško, kurš ir apsūdzētā Gavrilova znots.

Jau pēc Daugavpils "Daugavas" skandāla Saeima veica grozījumus krimināllikumā, kas paredz sodus par spēļu rezultātu ietekmēšanu. Tā kā šobrīd lietā figurējošās epizodes notikušas vēl pirms šīm izmaiņām, tad arī Gavrilovam un Klopovam ir citas apsūdzības. Troickis neprognozēja, vai lieta būtu vieglāka, ja jau tobrīd spēkā būtu jaunais krimināllikuma pants par spēļu rezultātu ietekmēšanu, jo lieta kopumā ir pietiekami sarežģīta.

Troickis šobrīd sīkāk par lietu neko nedrīkst stāstīt, kamēr rit tiesas process. Troickis skaidro, ka noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra bieži saskaras ar tik sarežģītām un piņķerīgām lietām, kas saistītas ar speciālām izmeklēšanas darbībām un operatīvām darbībām. Tomēr šobrīd Daugavpils tiesā esošā lieta ir pirmā tāda apjoma un sarežģītības pakāpes sporta jomā.

"Apsūdzētie vainu noliedz, tāpēc jau ir tiesa. Ja jau būtu atzinuši vainu, tad varbūt nebūtu tiesa. Apsūdzības ir nolasītas, tagad tiesā veicam pierādījumu pārbaudi, varbūt liecinieku uzklausīšanas laikā parādīsies jauni fakti," stāsta Troickis. "Savukārt prokuratūra uzskata, ka savāktie pierādījumi ir pietiekoši, ja jau lieta ir iesniegta tiesā. Bet apsūdzība ir tikai pieņēmums, ka apsūdzētā persona ir, iespējams, izdarījusi noziegumu. Apgalvojuma formā varēsim runāt tikai tad, ja būs notiesājošs spriedums."

Lai gan liecinieku noklausīšanās rit raiti, pagaidām tiesa uzklausījusi piecus lieciniekus, starp kuriem bijuši arī šobrīd cita Daugavpils skandāla sakarā dzirdēti vīri – Nauris Mackevičs un Aleksandrs Vlasovs. Iespējams, ka Mackeviča atstādināšana uz laiku no Daugavpils Futbola skolas direktora amata un Vlasova iecelšana ir saistīta ar Gavrilovu un notiekošo tiesas procesu.

Kopumā uz tiesu varētu būt aicināti ap 40 liecinieku, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija. Oficiāli informācija par lieciniekiem netiek izpausta, tomēr uz nākamajām tiesas sēdēm aicināti vairāki Latvijas futbolā pazīstami cilvēki.

Tā kā tiesa norit Daugavpilī, tad Troickis neprognozēja, vai process tik raiti turpināsies. Daudziem iesaistītājiem speciāli būs jādodas uz Latgali, sportistiem karjera varbūt turpinās ārpus valsts robežām, kā arī citi liecinieki nav Latvijā – šobrīd jau viens liecinieks ir vērsies ar lūgumu nodrošināt video konferenci, jo neatrodas valstī. Troickis atzinīgi novērtēja apsūdzēto un viņu aizstāvju darbību, jo, salīdzinot ar daudzām skaļām lietām Latvijā, Gavrilovs un Klopovs nāk uz sēdēm, kā arī nav citu darbību, kas kavētu lietas virzību.

Šobrīd tiesnese Baufale ar Troicki un apsūdzēto pārstāvjiem jau vienojušies par nākamo tiesas sēžu grafikiem līdz pat 2019. gada vasarai. Ja visi apstākļi būs labvēlīgi, tad varbūt nākamā gada vasarā Latvija uzzinās spriedumu pirmajā sporta skandālā saistībā ar negodīgām darbībām un spēļu rezultātu ietekmēšanu.