300 miljoni divos gados – arī Neimārs soļa attālumā no Saūda Arābijas naudas maisiem

Brazīlijas uzbrucēja Neimāra pāreju no Parīzes "Saint-Germain" (PSG) uz Saūda Arābijas futbola klubu Rijādas "Al-Hilal" plānots pabeigt tuvāko 48 stundu laikā, vēsta ziņu aģentūra DPA.

PSG tuvi informācijas avoti vēsta, ka Parīzes klubs par 31 gadu vecā brazīlieša pāreju no "Al-Hilal" var saņemt līdz pat 100 miljoniem eiro. Savukārt britu medijs BBC atklāj, ka Neimārs parakstīs īgumu uz diviem gadiem, saņemot 150 miljonus eiro sezonā.

PSG gatavojas komandas pārveidei ar jaunākiem spēlētājiem.

Šo darījumu PSG sankcionē, jo spāņu treneris Luiss Enrike ir gatavs ļaut Neimāram doties uz citu klubu.

Spēlētāja pārdošana klubam līdz 2025.gada vasarai, kad beidzas pašreizējais futbolista kontrakts, ļaus ietaupīt 25 miljonus eiro gadā, kas Neimāram pienākas kā gada alga.

Ziņas par Neimāra aiziešanu no kluba izskan mazāk nekā 24 stundas pēc kluba apstiprinājuma, ka uzbrucējs Kilians Mbapē ir atsācis treniņus kopā ar komandu.

Tiek ziņots, ka, Mbapē ir saņēmis kluba garantijas, ka viņam pēc nākamās sezonas par transfēra maksu tiks atļauts pievienoties Madrides "Real".

No 2009. līdz 2013.gadam Neimārs pārstāvēja Brazīlijas klubu "Santos", bet turpmākās četras sezonas pavadīja "Barcelona", bet 2017.gadā par transfēra summu 222 miljoni eiro pārgāja uz PSG, sasniedzot spēlētāju transfēra rekordu.

