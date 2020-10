'AC Milan' 24 'pendeļu' trillerī iekļūst UEFA Eiropas līgas grupas turnīrā

UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā ceturtdien iekļuva "AC Milan" futbolisti, kas kārtīgā sporta trillerī pēcspēles sitienu sērijā pieveica Portugāles komandu "Rio Ave". Spēles pamatlaiks nosledzās 1:1, pēc papildlaika rezultāts bija 2:2, bet pēcspēles sitienos milānieši bija pārāki ar 9:8.

Nespēlējot Milānas komandas zvaigznei Zlatanam Ibrahimovičam, kuram konstatēts Covid-19, "AC Milan" izglābās pagarinājuma pēdējās sekundēs un tad bija pārāka 11 metru pēcspēles sitienu sērijā, kurā tika aizvadītas 12 sērijas jeb izdarīti 24 sitieni.

Otrajā puslaikā Aleksiss Selemekerss vadībā izvirzīja "AC Milan", bet 72. minūtē Fransisko Žeraldešs izlīdzināja rezultātu. Pagarinājumā Gelsons vadībā izvirzīja jau Gelsons, bet "AC Milan" izglābās tikai pēdējās sekundēs. "Rio Ave" soda laukumā ar roku nospēlēja Tonijs Borevkovičs - horvātu aizsargs saņēma otro brīdinājumu un atstāja laukumu, bet "pendeli" realizēja Hakans Čalhanoglu.

Pēcspēles "pendelēs" sitienus izdarīja abu komandu vārtsargi, bet sitienu 12. sērijā "AC Milan" uzvaru nodrošināja dāņu futbolista Simona Kjaera precīzais sitiens un vārtsarga Džanluidži Donarumas atvairītais sitiens.

