Āfrikas Nāciju kausa izcīņas pirmajās spēlēs uzvar mājiniece Kamerūna un Kaboverde

Kamerūnas un Kaboverdes futbola izlases svētdien izcīnīja uzvaru Āfrikas Nāciju kausa izcīņas pirmajās spēlēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turnīra saimniece Kamerūna ar rezultātu 2:1 (2:1) pārspēja Burkinafaso valstsvienību.

Pirmos vārtus turnīrā guva Gustavo Sangare, kurš Burkinafaso izlases uzbrukuma trešo vilni noslēdza ar precīzu sitienu no tuvas distances, pirms tam saņemot Bertrāna Traores piespēli. Puslaika noslēgumā, 40.minūtē un kompensācijas laika trešajā minūtē, pēc diviem pretinieku pārkāpumiem soda laukumā divreiz 11 metru soda sitienus realizēja Vensāns Abubakars.

Spēles 60.minūtē Abubakars trešo reizi ieraidīja bumbu vārtos, taču aizmugures dēļ kamerūnieša precīzais sitiens netika ieskaitīts.

Otrā A apakšgrupas spēlē Kaboverde ar rezultātu 1:0 (1:0) pārspēja Etiopiju.

Etiopieši grūtībās nonāca jau spēles 12.minūtē, kad centra aizsarga Jareds Bajē par pēdējās cerības sodu tika noraidīts no laukuma. Vienīgie vārti tika gūti pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē, kad pēc centrējuma Gerijs Rodrigess pāradresēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes to mērķī ieraidīja Žuliu Tavarešs.



Finālturnīrā piedalās 24 izlases, kas sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām komandām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Kā šonedēļ paziņoja Āfrikas Futbola konfederācija (CAF), tad Covid-19 izplatības dēļ tiks ierobežots līdzjutēju skaits stadionos. Mājinieces Kamerūnas mačus varēs apmeklēt līdz 80 procentiem skatītāju no stadiona ietilpības, kamēr pārējos mačus ne vairāk kā 60 procenti no stadiona ietilpības.

Āfrikas Nāciju kausa izcīņa (Āfrikas čempionāts) notiks Kamerūnā no 9.janvāra līdz 6.februārim. Meistarsacīkstēm bija jānotiek pagājušā gada vasarā, bet tās tika pārceltas uz šo ziemu un saglabājušas savu nosaukumu "2021 Africa Cup of Nations".

2019.gada Ēģiptē notikušajā finālturnīrā uzvarēja Alžīrija, kas titula mačā ar 1:0 pārspēja Senegālu.