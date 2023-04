Agresija maksā dārgi: Londonas 'Fulham' futbolists tiek pie astoņu spēļu diskvalifikācijas

Anglijas premjerlīgas futbola kluba Londonas "Fulham" serbu uzbrucējs Aleksandrs Mitrovičs saņēmis astoņu spēļu diskvalifikāciju par neadekvātu izturēšanos pret tiesnesi.

Mitrovičs sodu izpelnījies par epizodi Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausa ceturtdaļfināla zaudējumā pret Mančestras "United". "Fulham" atradās vadībā ar 1:0, kad uz šīs komandas vārtiem otrajā puslaikā tika nozīmēts 11 metru soda sitiens.

Mitrovičs par tiesneša lēmumu bija ļoti aizsvilies, par ko aizķēra soģi aiz rokas un pēc tam verbāli viņam uzbruka. Jau par tiesneša aizskaršanu uzbrucējs nopelnīja sarkano kartīti, bet ar tālākām darbībām situāciju tikai pasliktināja.

Mitrovic gets an eight-game ban for this incident on referee Chris Kavanagh.

A tad harsh maybe, but I also have very little sympathy for him.

Thoughts?

pic.twitter.com/jPizj7IrnO