'Ajax' šokē arī Ronaldu un Turīnu, iekļūstot Čempionu līgas pusfinālā

Spozmi atguvušais Nīderlandes futbola klubs Amsterdamas "Ajax" un Spānijas grands "Barcelona" otrdien kļuva par pirmajiem šīs sezonas UEFA Čempionu līgas pusfinālistiem.

"Ajax" ceturtdaļfināla atbildes spēlē viesos ar 2:1 (1:1) pārspēja Itālijas A sērijas klubu Turīnas "Juventus", divu maču summā uzvarot ar 3:2, bet "Barcelona" savā laukumā ar 3:0 (2:0) sagrāva Anglijas premjerlīgas grandu Mančestras "United", divu spēļu summā gūstot virsroku ar 4:0.

"Ajax" pusfinālā tiksies ar kādu no Anglijas klubiem Totenhemas "Hotspur" vai Mančestras "City", kamēr "Barcelona" mēros spēkus ar "Liverpool" vai "Porto".

"Ajax" starp četrām labākajām šī turnīra vienībām iekļuvusi pirmo kopš 1997.gada.

Turīnā notikušajā mačā jau sestajā minūtē traumu guva viens no Amsterdamas komandas līderiem Nusairs Mazrauī, kurš spēli nevarēja turpināt. Spēles trešajā desmitminūtē abas komandas apmainījās pirmajiem bīstamajiem momentiem – vispirms pāri vārtiem sita "Ajax" futbolists Donijs van Bēks, bet pēc tam otrā laukuma pusē Paulo Dibalas sisto bumbu atvairīja Andrē Onana.

Pirmie vārti tika gūti 28.minūtē, kad pēc stūra sitiena izspēles Krištianu Ronaldu ar galvu no aptuveni desmit metriem raidīja bumbu tīklā. Tiesa, piecas minūtes vēlāk tablo jau vēstīja 1:1 – pēc viesu futbolista tālsitiena bumba iestrēga starp "Juventus" aizsargiem, to savā rīcībā iegūstot van Bēkam. Nīderlandietis netraucēts no tuvas distances trieca bumbu mērķī.

Puslaika otrajā pusē nevienai no komandām nebija bīstamu momentu pie pretinieku vārtiem, bet otrā puslaika sestajā minūtē Hakīmam Zijeham bija iespēja izvirzīt vadībā viesus, taču Vojcehs Ščesnijs neitralizēja marokāņa sitienu. Tuvojoties otrā puslaika vidum, "Ajax" futbolistiem bija vēl pāris labas iespējas pārņemt vadību, kuras gan netika izmantotas.

Tomēr turpinājumā "Ajax" centieni gūt vārtus vainagojās panākumiem, jo 68.minūtē pēc Lases Šēnes izpildītā stūra sitiena precīzi ar galvu sita Matijs de Lihts. Piecas minūtes vēlāk viens pret Ščesniju nonāca Davids Neriss, taču viņš bumbu pārcēla pāri ne tikai vārtsargam, bet arī pašiem vārtiem. Spēles 80.minūtē bumba pēz Zijeha sitiena pabija "Juventus" vārtos, taču pirms tam tika konstatēta aizmugure, tādējādi viesiem uzvaras svinības bija jāatliek par desmit minūtēm.

Zīmīgi, ka uzvaras vārtu autors de Lihts ir "Juventus" komandas redzeslokā.

Pirms tam astotdaļfinālā "Ajax" pēc pirmā mača ar 1:2 zaudēja pēdējo trīs gadu UEFA Čempionu līgas uzvarētājai Madrides "Real" no Spānijas, tomēr atbildes cīņā pamanījās sagraut pretiniekus ar 4:1, iesoļojot ceturtdaļfinālā. Tikmēr "Juventus" pēc pirmās cīņas ar 0:2 zaudēja "Atletico" futbolistiem, bet atbildes mačā guva uzvaru ar 3:0, visus trīs vārtus gūstot portugāļu superzvaigznei Krištianu Ronaldu.

Tikmēr Barselonā notikušajā cīņā divus vārtus guva argentīniešu superzvaigzne Lionels Mesi.

Jau spēles pirmajās minūtēs Markuss Rešfords norībināja Barselonas komandas vārtu pārliktni, bet otrā laukum galā desmitajā minūtē "United" piedzīvoja izbīli, jo tikai pēc videotkārtojuma noskatīšanās uz viesu vārtiem netika nozīmēts 11 metru soda sitiens. Tiesa, 16.minūtē viesi bija spiesti kapitulēt, jo Mesi pretinieku laukuma pusē atbruņoja "United" futbolistus un ar zemu sitienu no tālas distances pretī vārtiem atklāja cīņas rezultātu.

Dažas minūtes vēlāk Mesi panāca jau 2:0 – argentīnietis viegli uzsita no soda laukuma robežas, "United" vārtsargam Davidam de Heam pieļaujot rupju kļūdu, kuras rezultātā bumba viņam izripoja zem paduses.

Tuvojoties puslaika beigām, vienā no situācijām gan de Hea glāba komandu, atvairīdams Ivana Raktiča ar galvu izdarīto sitienu vārtu stūrī. Tāpat spāņu vārtsargs puslaik kompensācijas laikā neitralizēja Serhi Roberto no asa leņķa izdarītu sitienu.

Otrajā puslaikā, 61.minūtē Filipe Kutinju noņēma visus jautājumus par to, kura komandas iekļūs pusfinālā. Brazīlietis ar izcilu tālsitienu panāca jau 3:0 "Barcelona" labā, kas divu maču summā nozīmēja jau četru vārtu pārsvaru. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 11 minūtes, Viktoram Lindelofam bija iespēja gūt goda vārtus, taču viņa sistā bumba lidoja pāri mājinieku cietoksnim. Savukārt pamatlaika pēdējā minūtē Alekša Sanceša raidījumu apturēja Marks Andrē ter Štēgens.

Tikmēr starp Mančestras "United" un "Barcelona" komandām bijusi gana bagātīga vēsture. Spānijas futbola grands uzvarēja Anglijas vienību 2009. un 2011.gada UEFA Čempionu līgas finālā, bet pagājušajā nedēļā šī abām komandām bija pirmā savstarpējā tikšanās reize oficiālos mačos pēdējo astoņu gadu laikā.

Titulētais Anglijas klubs lieliskā stilā pārvarēja šīs sezonas UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālu - pēc pirmās spēles tas ar 0:2 atradās iedzinējos pret Francijas flagmani Parīzes "Saint-Germain", taču, pateicoties Markusa Rešforda 11 metru soda sitienam pēdējās minūtēs, izbraukumā tas guva virsroku ar 3:1 un sasniedza ceturtdaļfinālu. Savukārt "Barcelona" divu maču summā ar 5:1 pārspēja Francijas komandu Lionas "Olympique", lai gan pēc pirmās spēles tika fiksēts neizšķirts 0:0. Turnīra labāko astoņniekā Mančestras vienība iekļuvusi pirmo reizi kopš 2014.gada, kamēr "Barcelona" tas izdevies jau 12.reizi pēc kārtas, taču iepriekšējos trīs gados tā tālāk tā arī nebija tikusi.

UEFA Čempionu līgas fināls notiks 1.jūnijā Madridē.

Iepriekšējā sezonā par turnīra čempioni tika kronēta Madrides "Real", kas Kijevā ar rezultātu 3:1 pārspēja "Liverpool" vienību. Madrides "Real" kļuva par pirmo komandu, kam UEFA Čempionu līgā kopš tās izveidošanas izdevies uzvarēt trīs gadus pēc kārtas. Tāpat karaliskais spāņu klubs pie šīs trofejas tika ceturto reizi pēdējo piecu gadu laikā.

Madrides "Real" ir visu laiku titulētākā Eiropas prestižākā klubu kausa dalībniece, par Vecā kontinenta labāko komandu kļūstot 13 reizes. Kopš Čempionu līgas izveides, kas notika 1992./1993.gada sezonā, "Real" spēlētāji trofeju virs galvas cēluši septiņas reizes. Spānijas galvaspilsētas klubam šī bija 16.reize Eiropas klubu nozīmīgākā turnīra finālā, kurā viņi zaudējuši vien trīs gadījumos, pēdējo reizi 1981.gadā.