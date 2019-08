Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes loceklis, bijušais FIFA kategorijas tiesnesis, šobrīd starptautisko spēļu FIFA līmeņa inspektors Vadims Direktorenko vairākus gadus savā amatpersonas deklarācijā nav uzrādījis, ka ir saņemts kāds atalgojums par futbola spēļu apkalpošanu. Vadims Direktorenko apgalvo, ka par spēļu apkalpošanu, atšķirībā no citiem futbola inspektoriem, atalgojumu nesaņem.

Direktorenko ilgstoši strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldē un šobrīd ir Olaines cietuma inspektors. Kā valsts amatpersonai Direktorenko katru gadu ir jāiesniedz deklarācija par saviem ienākumiem. Likums nosaka, ka deklarācijā jānorāda "visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi, saņemtie pabalsti un citi ienākumi".

Vadima Direktorenko iesniegtajās deklarācijās redzams, ka, piemēram, 2011. gadā viņš saistībā ar futbolu saņēmis maksājumus no SIA "Latvijas Futbola aģentūra", 2013.-2014. gadā no LFF un SIA "Latvijas Futbola tiesnešu asociācija", vēl 2015. gadā no LFF, bet kopš 2016. gada nevienā no Direktorenko iesniegtajām deklarācijām kā ienākumu avots netiek minēta neviena SIA vai biedrība, kas saistīta ar futbolu.