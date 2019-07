Alžīrijas futbola zvaigznei Mahrezam par rokasspiediena ignorēšanu draud iebraukšanas aizliegums Ēģiptē

Vienam no pazīstamākajiem Alžīrijas futbolistiem, valstsvienības kapteinim Rijadam Mahrezam draud iebraukšanas aizliegums Ēģiptē, jo viņš Āfrikas kausa finālspēlē nepaspieda rokas Ēģiptes valsts vadoņiem, vēsta ārvalstu mediji.

Āfrikas Nāciju kausa finālā Alzīrija ar 1:0 uzvarēja Senegālu, izcīnot sava kontinenta prestižāko trofeju.

Dodoties pēc čempionu kausa, "Manchester City" uzbrucējs sasveicinājās ar FIFA prezidentu Džanni Infantīno, bet pēc tam devās pēc trofejas. Tādējādi futbolists uzgrieza muguru rīkotājas Ēģiptes premjeram Mustafam Madbulijam un Ēģiptes sporta ministram Ašrafam Sobijam, kuriem nepaspieda rokas, kā būtu pieņemts.

Kā vēsta Ēģiptes mediji, vietējais advokāts Sami Sabri iesniedzis prokuratūrā sūdzību par notikušo un aicinājis futbolistu iekļaut "melnajā saraksta", tādējādi liedzot viņam turpmāku iebraukšu Ēģiptē.

Upon receiving a historic AFCON trophy, Riyad Mahrez avoids the Egyptian prime minister who is well known to be apart of a cruel and corrupt egyptian Regime pic.twitter.com/N0hsZpcFXK