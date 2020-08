Amerikāņu miljardieris par 591 miljonu eiro iegādājies futbola klubu 'AS Roma'

ASV miljardieris Dens Frīdkins ceturtdien noslēdzis darījumu, kurā par 591 miljonu eiro tika iegādāta Itālijas A sērijas futbola komanda "AS Roma".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

54 gadus vecais Frīdkins komandu pārpirka no sava tautieša Džeimsa Palotas.

""AS Roma" komanda var apstiprināt, ka šodien panākta vienošanās starp "AS Roma SPV", LLC, kluba kapitāldaļu turētājiem "AS Roma S.p.A" un "The Friedkin Group" par komandas pārdošanu," teikts Romas vienības paziņojumā.

Darījums pilnībā tiks noslēgts līdz augusta beigām.

2012. gadā Palota nopirka divas trešdaļas no kluba akcijām, bet divus gadus vēlāk "AS Roma" bija pilnīgā viņa pārvaldībā.

Frīdkina kompānija "The Friedkin Group" darbojas viesnīcu, automašīnu un izklaides biznesā. Pēc žurnāla "Forbes" aplēsēm Frīkdina bagātības mērāmas 3,6 miljardu eiro apmērā, kas viņu padara par 504. bagātāko vīru pasaulē.

Zināms, ka klubu ikdienā pārraudzīs biznesmeņa dēls Raians.

"Pēdējos mēnešos Dens un Raians demonstrējuši, ka ir patiesi ieinteresēti kluba iegādē, kā arī vēlas komandu pacelt jaunās virsotnēs," piebilda Palota. "Esmu pārliecināts, ka viņi būs lieliski kluba vadītāji."

Bostonā dzīvojošais Palota tā arī nespēja iegūt vietējo fanu atbalstu, jo pieļāva, ka komandu pamet ilggadējie spēlētāji Frančesko Toti un Daniels de Rosi.

Tāpat viņa darbības periodā komanda saņēma sodu no Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) par godīgas spēles principa pārkāpumiem finanšu jomā. Šī iemesla dēļ "AS Roma" spēlētāju tirgū visai regulāri pārdod kādu no saviem vadošajiem spēlētājiem.

Palota bija plānojis pilsētas dienvidos būvēt jaunu stadionu, taču ieceri kavē birokrātija.

Romas klubs 2001. gadā svinēja uzvaru Itālijas A sērijā, bet pēdējā trofeja izcīnīta 2008. gada Itālijas kausā. Šogad komanda sezonu noslēdza piektajā vietā, tāpēc arī nākamsezon "AS Roma" nebūs redzama UEFA Čempionu līgā.

Ceturtdien vienībai UEFA Eiropas līgas astotdaļfinālā paredzēta spēle pret "Sevilla".