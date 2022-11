Amizanta situācija: UEFA Eiropas līgas grupā visas komandas finišē ar vienādu punktu skaitu

Nīderlandes klubs Roterdamas "Feyenoord" (attēlā) un "Midtjylland" no Dānijas ceturtdien svinēja uzvaras savā laukumā UEFA Eiropas līgas grupu turnīra pēdējās cīņās un grupā, kurā visas komandas finišēja ar astoņiem punktiem, iekļuva Eiropas līgas izslēgšanas spēlēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

F grupā "Feyenoord" mājās pieveica Romas "Lazio" ar 1:0 (0:0).

Vienīgos vārtus 64.minūtē guva Santjago Himeness.

Otrā mačā "Midtjylland" savā laukumā pārspēja Grācas "Sturm" ar 2:0 (1:0).

Abus vārtus guva Anderss Drejers.

Visas komandas guva pa astoņiem punktiem, bet pirmo vietu izcīnīja roterdamieši, iekļūstot "play-off" otrajā kārtā, dāņi sacensības turpinās ar izslēgšanas spēļu pirmo kārtu, bet "Lazio" sacensības turpinās Konferences līgas 1/16 finālā, kamēr Austrijas klubam Eiropas kausu sezona ir beigusies.

Meanwhile in Group F of the Europa League 😳 pic.twitter.com/5KgDqZhOm2 — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2022

H grupā "Monaco" mājās pieveica Belgradas "Crvena zvezda" ar 4:1 (2:0), bet "Trabzonspor" no Turcijas - Budapeštas "Ferencvaros" ar 1:0 (1:0).

Ar desmit punktiem Ungārijas klubs ieņēma pirmo, bet "Monaco" otro vietu. Deviņus punktus sakrāja Turcijas klubs, bet sešus - "Crvena zvezda".

G grupā Pirejas "Olympiacos" mājās zaudēja "Nantes" ar 0:2 (0:0), bet Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas savā laukumā spēlēja 1:1 (0:1) ar "Freiburg" (Vācija).

"Freiburg" finišēja ar 14, "Nantes" ar deviņiem, "Qarabag" ar astoņiem un "Olympiacos" ar diviem punktiem.

E grupā savā laukumā Sansevastjanas "Real Sociedad" zaudēja Mančestras "United" ar 0:1 (0:1), bet Tiraspoles "Sheriff" pieveica Nikosijas "Omonia" ar 1:0 (0:0).

Pa 15 punktiem sakrāja Spānijas un Anglijas virslīgu klubi, pirmo vietu ieņemot "Real Sociedad". Tiraspoles klubs tika pie sešiem punktiem, bet "Omonia" sacensības beidza bez gūtiem punktiem.

Viegli pirmās divas vietas A grupā ieņēma Londonas "Arsenal" un Eindhovenas PSV.

"Arsenal" mājās pārspēja "Zurich" ar 1:0 (1:0), bet otrā spēlē "Bodo"/"Glimt" no Norvēģijas savā laukumā piekāpās Eindhovenas PSV ar 1:2 (0:1).

"Arsenal" finišēja ar 15, PSV ar 13, "Bodo"/"Glimt" ar četriem un "Zurich" ar trim punktiem.

Tāpat bija arī B grupā, kur Kijivas "Dinamo" mājas spēlē Krakovā atzina Stambulas "Fenerbahce" pārākumu ar 0:2 (0:2), bet "Stade Rennais" no Francijas cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0) ar Larnakas AEK no Kipras.

Turcijas klubs sakrāja 14, Francijas 12, Kipras piecus punktus, bet "Dinamo" tika pie viena punkta.

C grupā savā laukumā "AS Roma" ar 3:1 (0:1) pieveica Razgradas "Ludogorets" no Bulgārijas, bet Seviljas "Real Betis" ar 3:0 (2:0) - Helsinku HJK.

Spānijas klubs sakrāja 16, "AS Roma" desmit, "Ludogorets" septiņus un HJK vienu punktu.

D grupā Senžilas "Royale Union" no Beļģijas, kas jau bija nodrošinājusi pirmo vietu grupā, mājās piekāpās Berlīnes "Union" ar 0:1 (0:1), ļaujot "play-off" turnīrā iekļūt arī vāciešiem.

Portugāles "Braga" neko nedeva arī uzvara pēdējā cīņā savā laukumā pār "Malmo" no Zviedrijas ar 2:1 (1:0).

"Royale Union" sakrāja 13, "Union" 12 un "Braga" desmit punktus, bet sacensības jau beigušās v, kas finišēja bez gūtajiem punktiem.

UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā 32 komandas sadalītas astoņās grupās pa četrām katrā. Divas pirmās iekļūs izslēgšanas turnīrā, pirmo vietu ieguvējām uzreiz nodrošinot vietu otrajā kārtā. Otro vietu ieguvējām pirmajā kārtā pievienosies astoņas Čempionu līgā grupās trešo vietu ieņēmušās komandas. Savukārt trešo vietu ieguvējas pārcelsies uz Eiropas Konferences līgas sacensībām, kamēr ceturto vietu ieguvējām grupās Eiropas kausu sezona beigsies.

Fināls norisināsies 31.maijā Budapeštā.

Pagājušajā sezonā finālā Frankfurtes "Eintracht" pēcspēles sitienu sērijā uzvarēja Glāzgovas "Rangers".