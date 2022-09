Anglija un Vācija Nāciju līgā dinamiskā mačā cīnās neizšķirti; Igaunija triumfē D līgā

Anglijas vīriešu futbola izlase, atspēlējot divu vārtu deficītu, pirmdien Londonā UEFA Nāciju līgas pēdējā mačā spēlēja neizšķirti, kamēr Igaunijas futbolisti pārliecinoši uzvarēja Sanmarīno un nodrošināja pirmo vietu D līgā.

A līgas trešās grupas mačā Anglija savā laukumā ar rezultātu 3:3 (0:0) spēlēja neizšķirti pret Vāciju.

Noslēdzoties pirmajam puslaikam bez gūtiem vārtiem, otrajā puslaikā vāciešiem vajadzēja tikai septiņas minūtes, lai izvirzītos vadībā, Anglijas vārtsargu pārspējot Ilkajam Gundoganam.

67.minūtē pēc Timo Vernera piespēles 2:0 panāca Kajs Havercs.

Pēc otrajiem zaudētajiem vārtiem angļi 72.minūtē atguva vienus vārtus, precīzam esot Lūkam Šovam, bet vēl pēc trīs minūtēm rezultātu izlīdzināja Meisons Maunts.

83.minūtē, precīzi izpildot soda sitienu, mājiniekus pirmo reizi mačā vadībā izvirzīja Harijs Keins. Vācieši bija iedzinējos vien četras minūtes, jo 87.minūtē vēl vienu reizi Anglijas vārtsargu pārspēja Havercs.

Otrā trešās grupas spēlē Itālija izbraukumā ar rezultātu 2:0 (1:0) guva panākumu pār Ungāriju.

27. minūtē Džakomo Raspadori, gūstot atlēkušo bumbu vārtu tuvumā, ar spēcīgu sitienu to raidīja Ungārijas vārtos un izvirzīja vadībā Itāliju.

Savukārt 52.minūtē viesu pārsvaru dubultoja Federiko Dimarko.

Trešajā grupā uzvaru ar 11 punktiem izcīnīja Itālija, kurai sekoja Ungārija ar desmit punktiem. Trešo vietu ar septiņiem punktiem ieņēma Vācija, kamēr ceturtajā pozīcijā ar trīs punktiem ierindojās Anglija, kas nākamajā UEFA Nāciju ciklā spēkosies B līgā.

B līgas trešās grupas spēlē Somija viesu lomā ar rezultātu 2:0 (0:0) uzvarēja Melnkalni.

47.minūtē pirmo reizi Melnkalnes vārtsargu pārspēja Olivers Antmants, bet vēl pēc sešām minūtēm 2:0 panāca Benjamins Kēlmans.

Vēl citā B līgas trešās grupas spēlē Rumānija mājinieku lomā ar rezultātu 4:1 (1:0) pārspēja Bosniju un Hercegovinu.

38.minūtē laukuma saimnieku labā vārtus guva Deniss Mans, bet 73.minūtē pārsvaru dubultoja George Puškašs.

Pēc četrām minūtēm ar precīzu sitienu atbildēja viesu komanda, vārtus gūstot Edinam Džeko, taču 79.minūtē divu vārtu pārsvaru atjaunoja Andrejs Ratju.

86.minūtē otros vārtus mačā guva pirmo vārtu autors Puškašs.

B līgas trešajā grupā pirmo vietu ar 11 punktiem izcīnīja Bosnija un Hercegovina, kas tādējādi nākamajā ciklā spēlēs A līgā. Otro vietu ieņēma Somija ar astoņiem punktiem, bet Melnkalne un Rumānija, kurām bija septiņi punkti, dalīja trešo un ceturto vietu, uz C līgu izkrītot rumāņiem.

Tikmēr pēc Igaunijas uzvaras pār Sanmarīno ar rezultātu 4:0 (1:0) Latvijas ziemeļu kaimiņi ieņēma pirmo vietu visā D līgā un būs starp papildu pretendentiem uz vietu 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs norit trešo reizi.