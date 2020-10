Anglijas futbolisti UEFA Nāciju līgas spēlē uzvar Beļģiju

Anglijas vīriešu futbola izlase svētdien Londonā svinēja uzvaru UEFA Nāciju līgas mačā.

Angļi A līgas otrās grupas mačā Vemblija stadionā ar 2:1 (1:1) pārspēja Beļģiju.

Viesus 16.minūtē ar paša nopelnītu un realizētu 11 metru soda sitienu vadībā izvirzīja Romelu Lukaku. Tuvojoties pirmā puslaika beigām, beļģi pēc stūra sitiena savā soda laukumā pārkāpa noteikumus, un "pendele" tika nozīmēta uz otriem vārtiem, to realizējot Markusam Rešfordam.

Otrajā puslaikā, 64.minūtē, pēc Meisona Mounta izdarīta sitiena bumba rikošetā apmeta augstu loku un ielidoja vārtos – 2:1 Anglijas labā.

Abas komandas iepriekšējo reizi savā starpā tikās aizpērn notikušajā Pasaules kausa finālturnīrā. Gan apakšgrupā, gan cīņā par trešo vietu pārāki bija beļģi, kuri uzvarēja ar 1:0 un 2:0.

Angļi "sarkanos velnus" oficiālos turnīros nebija uzvarējuši kopš 1990. gada Pasaules kausa, kad astotdaļfinālā bija pārāki ar 1:0, toreiz vien 119. minūtē vārtus gūstot Deividam Pletam.

Vēlāk šajā grupā savā starpā spēkosies Dānija un Islande.

Grupas vadībā ar septiņiem punktiem trīs spēlēs ir Anglija, Beļģija iekrājusi sešus punktus, viens punkts ir Dānijai, bet Islande pagaidām ir tukšā.

Vēl spēcīgākajā A līgā Horvātija trešās grupas spēlē mājās ar 2:1 (1:0) pārspēja Zviedriju.

Horvātija vadībā izvirzījās 32.minūtē, kad no aptuveni 11 metriem nekļūdīgi sita Nikola Vlašičs. Spēles 66.minūtē Zviedrija sarāva horvātu aizsardzību, un Markuss Bergs izlīdzināja rezultātu. Sešas minūtes pirms pamatlaika beigām zviedri nospēlēja pavirši aizsardzībā, kas Andrejam Kramaričam ļāva panākt 2:1.

Vēlāk šajā apakšgrupā spēkus savā starpā mēros Pasaules kausa ieguvēja Francija un patreizējā Eiropas čempione Portugāle. Šīs abas izlases ar sešiem punktiem divās spēlēs ir grupas augšgalā, Horvātijai trīs spēlēs ir trīs punkti, bet Zviedrija ir bešā.

Tikmēr elites līgas pirmajā grupā Nīderlande viesos spēlēja 0:0 (0:0) ar Bosniju un Hercegovinu, nespējot izmantot savu pārspēku. Šajā grupā vēlāk būs Polijas un Itālijas savstarpējais mačs.

Pirmajā grupā pa četriem punktiem ir divas un trīs spēles aizvadījušajām Itālijas un Nīderlandes izlasēm, Polija divos dueļos guvusi trīs punktus, bet Bosnijai un Hercegovinai ir divi punkti trīs spēlēs.

Tikmēr B līgas mačā svētdien Ērlins Brauts-Holanns izcēlās ar "hat-trick", palīdzot Norvēģijai ar 4:0 (2:0) sagraut Rumāniju. Vēl šajā līmenī Somija ar 2:0 (0:0) pārspēja Bulgāriju, bet Īrija mājās cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Velsu.

C līgā Igaunija nenoturēja divu vārtu pārsvaru un mājās spēlēja neizšķirti 3:3 (1:1) ar Ziemeļmaķedoniju. Igauņiem divus vārtus guva Rauno Sapinens, bet viesiem par galveno varoni kļuva Gjoko Zajkovs, kurš divas minūtes pirms pamatlaika beigām panāca 3:3.

Savukārt Lietuva šīs pašas līgas mačā mājās spēlēja 2:2 (1:0) ar Baltkrieviju. Mājiniekiem neizšķirtu 15 minūtes pirms pamatlaika beigām panāca savulaik "Jelgavā" spēlējušais Karolis Laukžemis.

Vēl šajā līgā Armēnija Polijas pilsētā Tihi cīnījās neizšķirti 2:2 (1:0) ar Gruziju, bet Kazahstāna mājās spēlēja 0:0 (0:0) ar Albāniju.

Šovakar UEFA Nāciju līgā tiks aizvadītas vēl desmit spēles.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022. gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.