Anglijas premjerlīgas futbola sezona apturēta uz nenoteiktu laiku

Anglijas futbola premjerlīgas 20 klubu pārstāvji piektdien pēc notikušās telefonkonferences lēma apturēt šo sezonu uz nenoteiktu laiku, vēsta ziņu aģentūra AP.

Jau ziņots, ka pēc piektdienas sanāksmes premjerlīga ir ierosinājusi samazināt algas, lai "aizsargātu nodarbinātību visā profesionālajā spēlē".

Piektdienas "lielajā sarunā" tika apspriests arī sezonas turpmākais liktenis. Pagaidām tā oficiāli apturēta līdz 30.aprīlim, bet nu jau ir skaidrs, ka pasaules bagātākā futbola līga maijā neatsāks savu darbu.

"Spēles laukumos būs redzamas vienīgi, tad, kad tas būs droši un atbilstoši attiecīgajai situācijai," teikts premjerlīgas paziņojumā. "Mūsu mērķis ir nodrošināt valstu čempionātu un kausa spēļu norisi šajā sezonā. Tas, mūsuprāt, būtu tikai godīgi."

UEFA, Eiropas Klubu asociācija un Eiropas profesionālo līgu asociācija (EL) ir uzsvērušas visām 55 savienības dalībvalstīm, ieskaitot klubus un līgas, cik svarīgas ir "sacensības, kurās par uzvarētāju tiek lemts pēc rezultātiem", ziņo "Sky Sports".

UEFA vēsta, ka ir "pārliecināta, ka futbola spēles atjaunosies turpmākajos mēnešos, ievērojot varas iestāžu norādījumus, un ka jebkurš lēmums atteikties no vietējām sacensībām šajā posmā ir pāragrs un nepamatots."

Eiropas līga un Čempionu līga ir iestrēgusi izslēgšanas maču posmā, un iespējams, ka turnīri noslēgsies jūlijā vai augustā, kamēr UEFA šobrīd sadarbojas ar līgām, risinājuma meklējumos. UEFA arī norādīja, ka klubi, kuri nolems priekšlaicīgi noslēgt sezonu savas valsts čempionātā, nesaņemot atļauju no futbola jumtorganizācijas, nākamgad, visticamāk, nedrīkstēs piedalīties UEFA Čempionu vai Eiropas līgas turnīros.

UEFA paziņojums nāca klajā pēc tam, kad Beļģijā ceturtdien tika pieņemts lēmums atteikties no sezonas turpināšanas pēc aizvadītām 29 no 30 pamatturnīra spēlēm un atsakoties no izslēgšanas spēlēm. Saskaņā ar šo lēmumu par čempioni tika pasludināts "Club Brugge".

Priekšlaicīgi pabeigt šo sezonu pieprasa arī daži klubi Nīderlandē, kā arī Itālijas spēcīgākās līgas pastarītes "Brescia" prezidents Masimo Čelino. Viena no koronavīrusa visvairāk skartajiem pasaules reģioniem pārstāvis teica, ka viņš "stingri iestājas pret sezonas atsākšanu".