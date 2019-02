Apstiprina pazudušā futbolista Salas nāvi

Lielbritānijas Dorsetas grāfistes policija ceturtdien apstiprināja 28 gadus vecā argentīniešu futbolista Emiliano Salas nāvi, vēsta BBC.

Anglijas premjerlīgas klubs "Cardiff City" janvārī par komandas vēsturē lielāko pārejas summu – 15 miljoniem sterliņu mārciņu - iegādājās Salu, kurš 21. janvārī privātā lidmašīnā uz Angliju devās no sava bijušā kluba "Nantes". Lidojot virs Lamanša, aptuveni 20 kilometrus no Gērnsijas salas lidmašīnas signāls pazuda no radariem.

Pagājušās nedēļas nogalē meklētāji Lamanša jūras šauruma dzelmē atrada šo lidmašīnu, bet pirmdien tika atrastas viena cilvēka mirstīgās atliekas. Sarežģītos laika apstākļos meklētājiem izdevās mirstīgās atliekas izvilkt no dzelmes, bet tagad apstiprināts, ka tās ir Salas mirstīgās atliekas.

Meklētājiem pagaidām nav izdevies atrast lidmašīnas pilota mirstīgās atliekas.

Argentīniešu uzbrucējs Francijas klubā "Nantes" spēlēja kopš 2012. gada, šajā sezonā 21 spēlē gūstot 13 vārtus.