Apstiprināti nākamie soļi VAR sistēmas ieviešanā 'Optibet' Virslīgā

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde apstiprinājusi nākamos soļus video tiesneša asistenta (VAR) sistēmas ieviešanā, un pie tā šogad uzsākts reāls darbs, veicot nepieciešamo izpēti, plānošanu un iestrādņu veikšanu.

Saskaņā ar LFF valdes lēmumu, FIFA "Forward" programmas ietvaros tiek iesniegts pieteikums VAR simulatora īrei, lai uzsāktu tiesnešu apmācību VAR sistēmas izmantošanai.

"Tieši pēdējā laikā virslīgas spēlēs ir bijušas vairākas kļūdas tiesnešu lēmumos, no kurām ar VAR sistēmas ieviešanu mēs nākotnē varam izvairīties. Čempionāta līmenis pēdējos gados ir ievērojami audzis, un mūsu tiesnešiem ir nepieciešama papildu palīdzība arī savā izaugsmē ne tikai tradicionālā formā - semināri, apmācības un pieredzes apmaiņa - , bet arī mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu veidā. Mēs redzam un secinām, ka VAR sistēmas ieviešana ir aktuāls jautājums, kas nākotnē palīdzēs turpināt augt gan tiesnešiem un klubiem, gan arī turnīram," uzsvēra LFF prezidents Vadims Ļašenko.

Kā ziņots, VAR ieviešana virslīgā un Latvijas kausa izcīņā sākotnēji tiek plānots kā četru gadu projekts ciešā sadarbībā ar FIFA speciālistiem, kam sekos nepārtraukts sistēmas uzturēšanas un attīstīšanas process. Pie labvēlīga tiesnešu apmācības procesa, infrastruktūras sagatavošanas un tehnoloģisko risinājumu ieviešanas VAR sistēma virslīgas čempionātā varētu sākt darboties 2023. gada sezonā.

Tāpat nolemts, ka 2023. un 2024. gada sezonās "Optibet" Virslīgas čempionātā spēlētāju izmantošanas noteikumi paliks līdzšinējā kārtībā.

Pašreizējie noteikumi, kas līdz ar to paliks nemainīgi arī nākamajās divās sezonās, paredz, ka katram virslīgas klubam ir tiesības pieteikt neierobežotu skaitu spēlētāju, kuri nav federācijas sagatavoti spēlētāji, taču vienlaicīgi laukumā ir jāatrodas vismaz trim spēlētājiem, kuri ir federācijas sagatavoti spēlētāji. Par federācijas sagatavotiem spēlētājiem tiek uzskatīti tie spēlētāji, kuri vecumā no 12 līdz 21 gadam ir bijuši reģistrēti kādā no LFF klubiem vismaz trīs pilnas sezonas.

"Laicīga šo noteikumu pārskatīšana un attiecīga lēmuma pieņemšana ir nepieciešama klubu un paša turnīra prognozējamībai un ilgtermiņa attīstībai, lai visiem iesaistītajiem pēc iespējas ātrāk būtu skaidri noteikumi un LFF skatījums. Esošā vietējo futbolistu un viesspēlētāju izmantošanas kārtība sevi ir labi pierādījusi, par ko liecina virkne faktoru no čempionāta intrigas viedokļa pēdējās sezonās līdz klubu sniegumam Eiropas turnīros un Latvijas nacionālās izlases rezultātiem," pauda Ļašenko. "Virslīgas čempionāts un tā dalībnieki savā attīstībā iet līdzi laikam dažādos līmeņos, katrā nākamajā sezonā sperot acīmredzamus attīstības soļus uz priekšu."