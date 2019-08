'Ar tādu attieksmi nav iespējams uzvarēt' – futbola izlasē izveidoti iekšējās kārtības noteikumi

Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Slaviša Stojanovičs ceturtdien skaidroja izmaiņas valstsvienībā, uzsverot vajadzību spēlētājiem paust citu attieksmi pret izlases pārstāvēšanu un vēlmi izveidot nacionālās izlases kultu.

Latvijas valstsvienība 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā piedzīvojusi četrus zaudējumus četrās spēlēs, kopā sakrājot vārtu attiecību 1-13. Īpaši sāpīgi bija tieši pēdējie divi mači, kad Latvija jūnijā mājinieku lomā ar rezultātu 0:3 piekāpās Izraēlas izlasei, bet trīs dienas vēlāk ar 0:5 atzina Slovēnijas valstsvienības pārākumu.

"Spēlei pret Slovēniju sekoja smags periods, jo tā bija liela vilšanās mums visiem Latvijā," preses konferenci, kurā tika paziņots debitantiem bagātais izlases sastāvs, uzsāka Stojanovičs. "Bija jāpaveic daudz lietu. Vairākkārt tikāmies futbola federācijā, kā arī runāju ar Latvijas klubu pārstāvjiem un vairākiem spēlētājiem. Svarīgākā tagad ir vīzija nākamajām spēlēm un gadiem. Tajā iekļautas vairākas lietas. Taču pirmais solis ir izveidot nacionālās izlases kultu, kas šobrīd neeksistē. Šajā saistībā tikāmies arī ar jauniešu izlašu treneriem."

Slovēņu speciālists arīdzan izstrādājis valstsvienības iekšējās kārtības noteikumus, kuri būs jāievēro gan spēlētājiem, gan izlases personālam.

"Spēlētājiem skaidrojām, ko tieši mēs vēlamies no viņiem un ko vispār nozīmē spēlēt valstsvienībā. Runāju ar asistentiem un medicīnisko, kā arī tehnisko personālu. Taču pirms sākam mainīt lietas uz laukuma, jāsāk ar lietām ārpus tā. Jāizveido noteikumi, kā uzvedamies, sanākot kopā izlasē. Noteikumi iekļauj prasības pret visiem personālā, ne tikai spēlētājiem," skaidroja speciālists, kurš minēja, ka uz šādu izmaiņu nepieciešamību acīmredzami norāda komandas pēdējie rezultāti.

49 gadus vecais treneris gan noliedza, ka no spēlētāju puses bijuši kāda disciplīnas pārkāpumi izlases sasaukumu laikā.

"Nometnē nebija problēmu," atbildēja izlases galvenais treneris. "Problemātiska bija taktisko prasību izpildīšana un uzvedība uz laukuma. Tā bija patiesa katastrofa. Veicu dažāda veida analīzi par jūnija spēlēm, pētīju atskaites par spēlētāju fiziskajiem rādītājiem. Ar tādu attieksmi laukumā nav iespējams uzvarēt nevienu."

Šis izlases sasaukums zīmīgs ar to, ka valstsvienības kandidātu lokā pirmo reizi iekļauti vairāki futbolisti, kuri iepriekš nav bijuši stabilas vērtības kaut vai jauniešu izlašu rindās. To var attiecināt gan uz "Valmiera Glass"/Vidzemes Augstskola (ViA) pussargiem Borisu Bogdaškinu un Ēriku Punculu, gan uz "Riga FC" malējo aizsargu Armandu Pētersonu. Savukārt izlases rindās nav iekļauti pietiekami pieredzējušie valstsvienības futbolisti Jānis Ikaunieks (FK "Liepāja"), kā arī "Riga FC" uzbrucēji Dāvis Ikaunieks un Artūrs Karašausks (neoficiāla informācija vēsta, ka pārtraukta abu pušu sadarbība).

Stojanovičs uzsvēra, ka lielu uzmanību pievērš tieši futbolistiem, kuri regulāri spēlē savu klubu rindās. Prakses trūkumu šosezon piedzīvojuši gan brāļi Ikaunieki, gan Karašausks.

"Laiki mainās," treneris atbildēja uz jautājumu, vai viņu uztrauc situācija, kurā par perspektīvām nākotnes zvaigznēm uzskatītu futbolistu vietā izsaukti izlašu apvārsnī nebijuši spēlētāji.

"Ne vienmēr pastāvīgie jauniešu izlašu pārstāvji būs gatavi lielajai izlasei vai otrādi. Cenšos dot iespēju spēlētājiem, kuri spēlē savos klubos, kuri ir fiziski gatavi un kuriem ir nacionālajai izlasei atbilstošs raksturs. Futbolā ir vairāki piemēri ar ļoti labiem spēlētājiem, kuri ilgstoši nespēlēja savas valsts izlasē. Man ir svarīgi, ka vēlies spēlēt, izrādi labu attieksmi, esi labā fiziskā formā un gatavs dot 100 procentus izlases labā. Šobrīd to pārbaudu. Protams, svarīgas arī tehniskās prasmes, bet šobrīd mums jābūt reālistiskiem par to, kuri futbolisti labāk derēs mūsu izlasei."

Starp pozitīvajiem piemēriem no potenciālajiem astoņiem debitantiem izlases spēlēs Stojanovičs minēja Valmieras kluba uzbrūkošo pussargu Ēriku Punculu, kurš virslīgas spēlēs rādījis lielu agresivitāti, vēlmi gūt vārtus un labu fizisko sagatavotību.

Tāpat treneris aktīvi ievāc informāciju par vasaras gaitā potītes savainojumu guvušo Danielu Ontužānu, kurš esot sasniedzis labu fizisko formu. Speciālists atklāja, ka pussargs jau desmit dienas trenējas ar Minhenes "Bayern" kopējo grupu, un izteica cerību viņu redzēt laukumā sestdien notiekošā kluba otrās komandas spēlē.

Klātesošajiem žurnālistiem arī interesēja jaunā kārtība attiecībā uz izlases futbolistu intervēšanu, kura paredz, ka futbolisti nav medijiem pieejami pirms vai pēc treniņiem. Stojanovičs norādīja, ka valstsvienības pārstāvjus varēs uzrunāt intervijām viesnīcā, lai pārējai komandai pēc treniņiem nebūtu jāgaida uz žurnālistu uzrunātajiem futbolistiem.

"Šis nevienam nav bijis patīkams brīdis, it īpaši man," noslēgumā teica izlases treneris. "Man būtu ilgi jādomā, lai atcerētos, vai savas 20 gadu ilgās trenera karjeras laikā esmu kādreiz zaudējis četrās spēlēs pēc kārtas. Jau no sākuma zināmu, ka nebūs viegli. Pirmajā preses konferencē teicu, ka katrs punkts un uzvara nāks smagi. Mums jārāda labāks sniegums, lai mēs būtu konkurētspējīgi."

"Pēc spēles pret Poliju domāju, ka varbūt esam uzņēmuši pareizo virzienu. Tāpēc izvēlējos to pašu sastāvu arī uz jūnija spēlēm. Taču pēc spēlēm uzzināju skarbo realitāti, ka daudz lietu jāmaina. Nevēlos runāt par daudz priekšlaikus. Taču katra spēle ir liela iespēja nospēlēt labāk nekā divas iepriekšējās par apkaunojumu uzskatāmās spēlēs mūsu līdzjutēju priekšā."

Latvijas izlase vispirms 6. septembrī izbraukumā tiksies ar Austrijas valstsvienību, bet 9. septembrī "Daugavas stadionā" uzņems Ziemeļmaķedonijas izlasi.