'Arsenal' šokē Mančestras 'City' un sasniedz FA kausa finālu

Londonas "Arsenal" sestdien Vemblija stadionā sasniedza rekordu un 21.reizi sasniedza Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausa izcīņas finālu, Pjēram Emerikam Obamejangam gūstot divus vārtus pār bijušajiem kausa glabātājiem Mančestras "City".

"Arsenal" treneris Mikels Arteta apspēlēja "City" treneri Žuzepu Gvardiolu ar asu pretuzbrukumu shēmu, un Obamejangs izcēlās ar vārtu guvumu katrā no puslaikiem.

"Arsenal" finālā Vemblijā 1.augustā pretī stāsies Londonas "Chelsea" vai Mančestras "United", kas svētdien tiksies otrajā pusfinālā.

Arteta bija "Arsenal" kapteinis FA kausa izcīņas triumfā pirms sešiem gadiem, un savā pirmajā sezonā, vadot Ziemeļlondonas klubu, spānis ir ievedis klubu sacensību finālā, kurā tas pēdējo reizi uzvarēja 2017.gadā.

Dažas dienas pēc premjerlīgas čempiona "Liverpool" pārspēšanas "Arsenal" sniedza papildu pierādījumus tam, ka Arteta varētu būt cilvēks, kurš klubam atjaunotu trenera Arsēna Vengera laikmeta slavas dienas.

Arteta nedēļas vidū bija izdarījis brīdinājuma šāvienu "Arsenal" valdē, kad viņš atzina, ka ir nobažījies par sava kluba spējām tērēt pietiekami daudz, lai pārvērstu to par titula pretendenti.

Pēc Gvardiolas apspēlēšanas "Arsenal" īpašniekam Stenam Krenkem būtu prāta darbs dot iespēju decembrī nolīgtajam speciālistam parādīt, ko viņš var izdarīt ar atjaunoto komandu.

"Arsenal" bija zaudējusi iepriekšējās septiņās tikšanās reizēs ar "City", ieskaitot 0:3 pirmajā spēlē pēc koronavīrusa pārtraukuma.

"City" bija nepārspēta iepriekšējos deviņos mačos Vemblija stadionā, taču tagad "Arsenal" sarūpēja Gvardiolas komandai pirmo sakāvi kopš 2017.gada FA kausa izcīņas pusfināla pret "Arsenal".

Ar otro vietu premjerlīgā "City" ir jākoncentrējas Čempionu līgas atsākšanai augustā, kad viņiem astotdaļfināla atbildes spēlē būs jāaizstāv pirmajā mačā iegūtais pārsvars pret Madrides "Real" 2:1.

"City" pēc spēlētām desmit minūtēm bija ieguvusi 83 procentu bumbas kontroli, taču Arteta labi pārzina "City" pēc sava Gvardiolas asistenta laika klubā un nolēma izmantot viņu vājās vietas pretuzbrukumu laikā, izmantojot Obamejangu un Nikolā Pepē, lai nonāktu aiz "City" uzbrūkošo aizsargu Kaila Volkera un Benžamēna Mendī muguras.

"Arsenal" varēja izvirzīties vadībā jau 16.minūtē, kad Dāvids Luiss atrada uzbrukuma smailē Obamejangu, kurš izšķērdēja iespēju ar šāvienu tieši virsū "City" vārtsargam Edersonam.

Tas bija brīdinājums, ko "City" neņēma vērā, un 19.minūtē Obamejangs lika par to samaksāt.

Pēc Pepē piespēles Obamejangs izvairījās no Volkera, lai no šaura leņķa trāpītu pa tālu stabu, no kura bumba ielidoja vārtos.

Gabonas uzbrucēja 24.gūtie vārti sezonā bija atgādinājums, kāpēc "Arsenal" tik izmisīgi mēģina ar viņu parakstīt līguma pagarinājumu.

Mudinot "Arsenal" "dabūt bumbu, dabūt bumbu" pie katras izdevības, Arteta intensitāte pieskārienā tika pieskaņota viņa spēlētājiem.

"City", kas bija nepārspēta savās iepriekšējās 22 pašmāju kausa spēlēs, varēja panākt rezultāta izlīdzināšanu ar Rahīma Stērlinga sitienu, taču bumba pēc Kevina de Brujnes piespēles lidoja vārtiem garām.

Emiliano Martiness teicamā stilā ar vienu roku atvairīja Rijada Mahresa zemu sitienu, saglabājot vadību "Arsenal".

VAR sistēma noraidīja Stērlinga apelēšanu par 11 metru soda sitiena nepieciešamību, atzīstot, ka Škodrans Mustafi nav klupinājis "City" spēlētāju.

"Arsenal" aizsargājās, un 71.minūtē Artetas plāns nostrādāja vēlreiz. "City" atstāja brīvu vietu aizmugurē, un Obamejangs pēc Kīrana Tiernija piespēles izvairījās no aizmugures slazda, izejot vienam pret vienu ar Edersonu un raidot bumbu vārtos viņam starp kājām.