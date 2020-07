'AS Roma' nodrošina dalību nākamās sezonas Eiropas līgas grupu turnīrā

"AS Roma" Itālijas A sērijas 37.kārtas mačā futbolā trešdien uzvarēja "Torino", nodrošinot vietu nākamās sezonas Eiropas līgas pamatturnīrā, bet "AC Milan" atstājot tiesības Eiropas līgā iekļūt caur kvalifikācijas sietu.

Trešdien "AS Roma" konkurenti uz piekto vietu un Eiropas līgas pamatturnīru "AC Milan" pēc "Sampdoria" sagraušanas viesos ar 4:1 (1:0) līdz punktam sadeldēja atpalicību no "AS Roma" un saglabāja cerības savas uzvaras un divu konkurentu neveiksmju gadījumā sasniegt mērķi.

Tomēr "AS Roma" izmantoja jau pirmo iespēju, izbraukumā apspēlējot "Torino" ar 3:2 (2:1).

Pēc Alehandro Berengera precīza raidījuma mājinieki gan mača 14.minūtē izvirzījās vadībā, tomēr turpinājumā guva trīs vārtus un izpildīja uzdevumu ieņemt piekto vietu. Jau divas minūtes pēc Berengera ar gūtajiem vārtiem atbildēja Edins Džeko, bet 23.minūtē Kriss Smolings un 61.minūtē Amadū Diavara ar precīzu 11 metru soda sitienu viņam piebalsoja.

Neko mainīt nespēja arī 65.minūtē Vilfrīda Singo "gols", panākot vienu vārtu deficītu, - 2:3.

Zaudējumu čempiona kārtā cieta Turīnas "Juventus", kas izbraukumā ar 0:2 (0:2) piekāpās "Cagliari".

Vārtus guva Luka Galjano astotajā minūtē un Džovanni Simeone pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē.

Vēl vienā spēlē Florences "Fiorentina" savā laukumā pieveica "Bologna" ar 4:0 (0:0).

Ar "hat-trick" Florences komandā izcēlās Federiko Kjeza, kurš viesu vārtus ieņēma 48., 54. un 89.minūtē, bet 74.minūtē vārtus kluba labā guva Nikola Milenkovičs.

Citā 37.kārtas mačā trešdien Romas "Lazio" savā laukumā cīņā par otro vietu līgā apspēlēja vienu no pastarīšiem "Brescia" ar 2:0 (1:0).

Svarīgu uzvaru cīņā par palikšanu A sērijā vēl vismaz uz gadu viesos izcīnīja "Lecce", kas ar 2:1 (1:1) pieveica "Udinese".

Vēl divas spēles beidzās ar graujošu mājinieku pārsvaru. Lielāko uzvaru šajā kārtā svinēja "Sassuolo", kas pārspēja "Genoa" ar 5:0 (2:0).

Vēl vienā mačā "Verona" pieveica pēdējās vietas īpašnieci SPAL ar 3:0 (2:0) un ieņem devīto vietu, divus punktus atpaliekot no "Sassuolo".

Jau ziņots, ka cīņā par otro vietu Itālijas A sērijā futbolā otrdien pirmajās 37.kārtas spēlēs Milānas "Inter" pieveica "Napoli" ar 2:0 (1:0), bet Bergamo "Atalanta" Parmā pieveica "Parma" ar 2:1 (0:1).

Pēc 37 kārtām "Juventus" ir līdere ar 83 punktiem, par četriem mazāk ir "Inter", pieciem - Bergamo "Atalanta" un Romas "Lazio". 67 punktus iekrājusi "AS Roma", kamēr vadošo sešinieku ar 63 punktiem noslēdz "AC Milan", kurai ar 59 punktiem seko "Napoli".