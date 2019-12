'Atalanta' debijas reizē iekļūst ČL 'play off'; par pēdējo dalībnieci kļūst 'Atletico'

Itālijas spēcīgākā futbola čempionāta vienība Bergāmo "Atalanta" trešdien svinēja uzvaru UEFA Čempionu līgas pēdējā grupu turnīra spēlē, savā debijā nopelnot iespēju piedalīties izslēgšanas spēlēs. Savukārt pēdējo ceļazīmi uz "play off" trešdienas vakarā nodrošināja Madrides "Atletico".

"Atalanta" savā C apakšgrupas pēdējā spēlē viesos ar 3:0 (0:0) pārspēja Ukrainas komandu Doņeckas "Šahtar".

Pirmie vārti spēlē tika gūti 15.minūtē, kad vadībā izvirzījās mājinieki, tomēr soģis nosvilpa aizmugures stāvokli, kā dēļ rezultāts aizvien bija neizšķirts 0:0. Pirmos vārtus izdevās gūt vien mača 66.minūtē, kad Timotī Kastaņe soda laukumā tika pie bumbas, lai arī tā pa ceļam pie viņa, vismaz divreiz noripoja gar pretinieku kājām.

Otros vārtus izdevās gūt 14 minūtes vēlāk, toties tie bija ļoti skaisti. Mario Pašaličs izpildīja stūra sitienu, pēc kura bumba viltīgi iegriezās vārtu tīklā, vārtsargam īsti neaptverot notikušo. Punktu mačam lika Robins Gosens, kurš jau kompensācijas laika ceturtajā minūtē izmantoja aizsarga paviršību, pārtverdams bumbu, kas īsi pēc tam tika raidīta tukšos vārtos.

Zīmīgi, ka Bergāmo pirmajās trīs grupu turnīra spēlēs pie punktiem nebija tikusi, bet vēl pirms trešdienas mača, vienība atradās pēdējā pozīcijā C apakšgrupā.

Otrā šīs grupas spēlē Horvātijas klubs Zagrebas "Dinamo" mājās ar 1:4 (1:1) piekāpās Mančestras "City".

Visai negaidīti, bet spēles rezultāts atklāja mājinieki, kuru rindās desmitajā minūtē izcēlās Dani Olmo, kas arī izrādījās vienīgi "Dinamo" vārti šajā mačā. No 34. līdz 54.minūtei Gabriels Hesus noformēja sev "hat-trick", bet sešas minūtes līdz pamatlaika beigām, Fils Fodens iepretim vārtiem saņēma piespēli no Bernardu Silvas, sitot precīzi no ļoti tuvas distances.

Doņeckas "Šahtar" dalību Eiropas turnīros vēl nenoslēgs, jo grupā izcīnītā trešā vieta, tai ļaus piedalīties UEFA Eiropas līgas izslēgšanas spēlēs.

Šajā grupā ar 14 punktiem pārliecinoša līdere ir "City", uz pusi mazāk iekrāja "Atalanta", Doņeckas klubs izcīnīja sešus punktus, bet vēl par vienu mazāk ir "Dinamo".

Tikmēr A apakšgrupā uzvaras svinēja līderes Parīzes "Saint-Germain" (PSG) un Madrides "Real".

PSG mājās ar 5:0 (2:0) uzvarēja Stambulas "Galatasary". Pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Neimars, Mauro Ikardi, Pavlo Saravia, Kiljans Mbapē un Edisons Kavani, kurš bija precīzs no 11 metru atzīmes.

Otrā šīs grupas mačā "Real" viesos ar 3:1 (0:0) pieveica "Club Brugge".

Viesi rezultātu atklāja vien 53.minūtē, precīzi sitot Rodrigo, savukārt jau divas minūtes vēlāk Hans Vanakens panāca izlīdzinājumu. "Real" nepiekāpās un Žuniors Vinisiuss 64.minūtē atkal vadībā izvirzīja viesus, bet jau kompensācijas laika pirmajā minūtē, visas mājinieku cerības dzēsa Luka Modričs.

A apakšgrupā ar 16 punktiem pirmo vietu ieguva PSG, tālāk ar 11 seko "Real", bet "Club Brugge" un Stambulas vienība iekrājušas attiecīgi trīs un divus punktus.

Citviet B apakšgrupas mačā izslēgšanas spēles sasniegusī Minhenes "Bayern" mājās ar 3:1 (2:1) uzvarēja Totenhemas "Hotspur", kas arī pirms šīs spēles jau bija iekļuvusi "play-off".

Mājiniekus vadībā 14.minūtē izvirzīja Kingslijs Komens, taču Raiens Seseņons pēc sešām minūtēm panāca 1:1. Vēl pirms došanās atpūtā vārtus guva Tomass Millers, savukārt 64.minūtē soda laukuma apriņķos ar precīzu sitienu izcēlās Koutinju, nodrošinot Vācijas komandai uzvaru.

Otrā šīs grupas spēlē Pirejas "Olympiakos" mājās ar 1:0 (0:0) uzvarēja Serbijas čempionus Belgradas "Crvena Zvezda".

Šīs spēles liktenis izšķīra, kura vienība iegūs iespējas piedalīties UEFA Eiropas līgas izslēgšanas spēlēs. Visspilgtāk to atcerēsies Serbijas kluba spēlētājs Toamane, kurš veiksmīgi izpildītas "pendeles" gadījumā, būtu savai komandai devis iespēju paturpināt sezonu, cīnoties ar Eiropas klubiem. Tomēr futbolists sita neprecīzi, savukārt mājiniekiem šo iespēju sniedza Jusifs El Arabi, kurš uzvaru izrāva 87.minūtē.

Grupu turnīru bez zaudējumiem un ar 18 punktiem noslēdza "Bayern", tālāk ar desmit punktiem seko Totenhemas vienība, "Olympiakos" ar četriem punktiem palika trešā, bet vēl par punktu mazāk Belgradas klubam.

Visbeidzot D apakšgrupā Madrides "Atletico" ar uzvaru pār Maskavas "Lokomotiv" nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs. Madrides komanda mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja "Lokomotiv".

Jau spēles otrajā minūte "pendeli" izpildīt varēja Kīrans Tripjē, kurš gan sita neprecīzi. Šādu iespēju 15 minūtes vēlāk ieguva arī Žuāu Fēlikss, kura sitiens panāca 1:0. Nākamos vārtus, kas arī bija pēdējie šajā mačā, izdevās gūt vien 54.minūtē, Kokes centrējumu soda laukumā precīzi pielabojot Felipem.

Citā šīs apakšgrupas duelī Itālijas čempione Turīnas "Juventus" viesos ar 2:0 (0:0) uzvarēja Leverkūzenes "Bayer" no Vācijas. Rezultātu 75.minūtē atklāja titulētais Krištianu Ronaldu, bet Gonsalo Igvains kompensācijas laika otrajā minūtē no aptuveni 16 metriem panāca 2:0, nodrošinot savai komandai uzvaru.

Ar 16 punktiem pirmo vietu ieguva "Juventus", tālāk ar desmit seko "Atletico", Leverkūzenes komandai seši punkti, bet "Lokomotiv" iekrāja trīs punktus.

Izslēgšanas turnīrā vietu nodrošinājušas Parīzes "Saint-Germain", Minhenes "Bayern", Mančestras "City", Turīnas "Juventus", "Liverpool", "Barcelona", "Leipzig", "Valencia", Madrides "Real", Totenhemas "Hotspur", "Napoli", Dortmundes "Borussia", Lionas "Olympique", "Leipzig", Londonas "Chelsea", Bergāmo "Atalanta" un Madrides "Atletico" komandas.

Tikmēr katras apakšgrupas trešās vietas ieguvējas sezonu turpinās UEFA Eiropas līgas izslēgšanas turnīrā. Starp šīm komandām ir "Club Brugge", Pirejas "Olympiakos", Doņeckas "Šahtar", Leverkūzenes "Bayer", "Salzburg", Milānas "Inter", Lisabonas "Benfica" un Amsterdamas "Ajax" komandas.

UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīra pāru izloze notiks nākamajā pirmdienā.

UEFA Čempionu līgā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupas divas labākās komandas iekļūs UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā, bet trešo vietu ieguvējas sezonu turpinās UEFA Eiropas līgā, kuru sāks no izslēgšanas turnīra pirmās kārtas.

UEFA Čempionu līgas uzvarētāja tiks noskaidrota 30.maijā Stambulā.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta "Liverpool", kas finālā divu Anglijas premjerlīgas komandu duelī ar 2:0 uzvarēja Totenhemas "Hotspur".