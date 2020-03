Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdei trešdien sēdē vajadzētu steidzami pieņemt lēmumu, vai no SIA "Futbola Aģentūras" pieprasīt aizdotos gandrīz 400 000 eiro vai tomēr šo summu atzīt par neatgūstamu un aizmirst par to. LFF šobrīd nav skaidrības, kam tērēti aizdotie gandrīz 400 000 eiro, LFF valde no ģenerālsekretāra nav saņēmusi nekādus skaidrojumus par šo SIA, bet "Futbola aģentūra" pēc portāla "Delfi" raksta 2019. gada nogalē pēkšņi uzsākusi maksātnespējas procesu.

2019. gada 20. decembrī portāls "Delfi" publicēja plašāku rakstu par LFF izveidoto "Futbola Aģentūru", kurā vairāku gadu garumā ieguldīti gandrīz 400 000 eiro. Līdz 2014. gadam "Futbola aģentūras" valdē bija bijušais LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis un Vladimirs Žuks, bet kopš 2014. gada vienīgais valdes loceklis bija Žuks. Līdzīgi kā gadījumā ar citu LFF izveidoto SIA - "MTC Staicele" - , arī šī LFF izveidotā SIA nav devusi nekādu tiešu finansiālu labumu un radījusi zaudējumus, kurus, visticamāk, neizdosies atgūt.

Kopš 2017. gada marta "Futbola aģentūru" centās likvidēt, bet kā likvidators bija iecelts Aigars Dudelis, kuram ne visai sekmējās ar pienākumiem. Latvijas likumdošana arī nepieļauj uzņēmuma likvidēšanu, ja tam ir kredītsaistības, kā šajā gadījumā, uz ko portāla "Delfi" publikācijā tika vērsta uzmanība. Sakritība vai nē, bet trīs dienas pēc "Delfi" raksta – 23. decembrī - Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa saņēmusi Dudeļa iesniegumu par maksātnespējas procesa pieteikšanu.

Lai gan LFF ir "Futbola Aģentūras" īpašnieks un reizē arī lielākais kreditors, futbola federācijas valde nav bijusi informēta par kaut kādiem procesiem šīs SIA jautājumā. To pirms 18. martā paredzētās sēdes norāda LFF valdes loceklis Artūrs Zakreševskis, kurš pieprasījis skaidrojumu no ģenerālsekretāra Edgara Pukinska. Zakreševskis savā iesniegumā norāda, ka viņš joprojām nav saņēmis arī skaidrojumus no Pukinska par savu 23. janvāra iesniegumu, kurā arī iekļauti daži jautājumi saistībā ar "Futbola Aģentūru".