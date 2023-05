'Auda' nokārto parādsaistības un varēs piedalīties UEFA Konferences līgā

Latvijas kausa ieguvēja "Auda" pēc parādsaistību nokārtošanas pilnvērtīgi saņēmusi licenci dalībai Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) Konferences līgā, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

LFF pagājušajā nedēļā ziņoja, ka, lai saņemtu licenci futbola klubam "Auda" līdz 15.maijam bija jānomaksā parādsaistības pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID).

UEFA licence piešķirta "Valmierai" dalībai UEFA Čempionu līgā, kā arī "Riga", RFS un "Auda" komandām UEFA Eiropas Konferences līgā, savukārt SFK "Rīga" - dalībai UEFA Sieviešu Čempionu līgā.

Latvijas čempione "Valmiera" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru sāks no pirmās kārtas, "Riga" un RFS no pirmās kvalifikācijas kārtas uzsāks savu ceļu UEFA Eiropas Konferences līgā, bet "Auda" kā Latvijas kausa ieguvējiem šajā turnīrā starts paredzēts no otrās kvalifikācijas kārtas. Abiem turnīriem pirmās un otrās kārtas izlozes paredzētas 20. un 21.jūnijā.

UEFA Sieviešu Čempionu līgā valsts čempione SFK "Rīga" iesaistīsies ar pirmās kārtas sabraukuma turnīru, kam izloze paredzēta 30.jūnijā.